మధ్యాహ్నం చెల్లి- సాయంత్రం అక్క- ఒకే రోజు పిల్లలతో కలిసి ఆత్మహత్య
మధ్యప్రదేశ్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు మృతి చెందారు. ఓ గర్భిణి, తన కుమారుడితో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. అదే రోజు సాయంత్రం ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి అక్క మృతి
Published : October 29, 2026 at 3:25 PM IST
Shivapuri Sisters Suicide Case : మధ్యప్రదేశ్లో గంటల వ్యవధిలోనే అక్కాచెల్లెళ్లు పిల్లలతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. నెల రోజుల క్రితమే భర్తను కోల్పోయిన మానసిక క్షోభలో ఉన్న ఎనిమిది నెలల గర్భిణి తన కుమారుడితో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఏం జరిగిందో ఏమో కానీ అదే రోజు సాయంత్రం ఆమె అక్క కూడా తన పిల్లలతో కలిసి ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటనలో మొత్తం ఆరుగురు మృతి చెందారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.
అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, శివపురి జిల్లా బైరాడ్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని గూంగర్గావ్కు చెందిన అంజలి (35)కి నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే నెల రోజులు కిత్రం భర్త ధర్మవీర్ రావత్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడు. అప్పటి నుంచి తీవ్రమైన మానసిక వేదనతో బాదపడుతోంది. అయితే బుధవారం (అక్టోబర్ 28) మధ్యాహ్నం తన ఆరేళ్ల కుమారుడు ప్రశాంత్తో కలిసి బావిలోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. అయితే ఘటన సమయంలో అంజలి తన ముగ్గురు కుమార్తెలను కూడా తీసుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. వారిలో ఒక పాప అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని ఇంటికి చేరి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చింది. దీంతో మిగిలిన ఇద్దరు పిల్లలు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఈ ఘటనలో అంజలి, ఆమె కుమారుడు, గర్భంలో ఉన్న శిశువు మృతి చెందారు.
సాయంత్రం మరో విషాదం
మొదటి ఘటనతో కుటుంబ సభ్యులు దిగ్భ్రాంతిలో ఉండగానే, అదే రోజు సాయంత్రం మరో విషాదం జరిగింది. కోలారస్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని సెసాయ్ గ్రామానికి చెందిన అంజలి అక్క సీతా రావత్ (40) తన ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి బావిలోకి దూకి ప్రాణాలు తీసుకుంది. మృతుల్లో రాఖీ (14), ప్రియాంక (11), ఆరేళ్ల బాలుడు శ్లోక్ ఉన్నారు. సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు సీత, ఆమె పిల్లలు ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెతకడం ప్రారంభించారు. ఖోంకర్ గ్రామ సమీపంలోని పొలంలో వారి చెప్పులు కనిపించడంతో అనుమానంతో పరిసరాల్లో పరిశీలించారు. అక్కడ మృతదేహాలను గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
రెండు ఘటనలపై పోలీసుల దర్యాప్తు
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలాలకు చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. రెండు ఘటనల్లోనూ కేసులు నమోదు చేసి మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. కుటుంబ పరిస్థితులు, మానసిక ఒత్తిడి సహా అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు, వారి పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో గూంగర్గావ్, సెసాయ్ ప్రాంతాల్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు తీవ్ర శోకంలో మునిగిపోయారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
ఆత్మహత్య ఆలోచనలు వేధిస్తున్నా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, లేదా మీకు తెలిసిన ఎవరైనా తీవ్ర భావోద్వేగ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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