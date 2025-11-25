ETV Bharat / bharat

ఫారెస్ట్ మోడల్​లో వ్యవసాయం- ఒకే పొలంలో 100 రకాల పంటలు- రైతు వినూత్న ప్రయోగం!

ఎరువులు, మందులు కొట్టకుండానే వ్యవసాయం- ఒకే పొలంలో పూలు, పళ్లు, ఔషధ, అటవీ మొక్కల పెంపకం

Prakash Forest Model Farming
Prakash Forest Model Farming (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 7:04 PM IST

5 Min Read
Forest Model Farming : అధిక పంట దిగుబడి కోసం ఎరువులు, మందులు ఉపయోగిస్తున్న నేటి కాలంలో ఓ రైతు మాత్రం తనదైన రీతిలో వినూత్న ప్రయోగం చేశారు. పొలం దున్నకుండా, ఎరువులు, మందులు వాడకుండా వ్యవసాయం చేస్తూ లాభాలు గడిస్తున్నారు. ప్రకృతికి ఎలాంటి హాని కలగకుండా సహజమైన అడవుల మాదిరిగా (ఫారెస్ట్ మోడల్​) వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదవండి.

కర్ణాటకలోని మల్నాడు ప్రాంతంలో వ్యవసాయం చేయడం చాలా సవాల్​తో కూడుకున్న వ్యవహారం. ఎందుకంటే అక్కడ వర్షాలు అనూహ్యంగా వచ్చి పంటలను నాశనం చేస్తుంటాయి. అడవి జంతువులు పంటలను తినేస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే శివమొగ్గ జిల్లాలోని సాగర్​ తాలూకా, మంచాలే గ్రామానికి చెందిన ప్రకాశ్​ ప్రకృతికి అనుకూలమైన వ్యవసాయాన్ని చేపట్టి, స్థిరమైన ఉత్పాదకతను సాధిస్తున్నారు. మంచి లాభాలు గడిస్తున్నారు.

ఫారస్ట్ మోడల్​
ప్రకాశ్​ తన పూర్వీకుల నుంచి సంప్రదాయంగా నేర్చుకున్న వ్యవసాయాన్ని, ప్రస్తుత ఆచరణాత్మక వ్యవసాయ పద్ధతులతో మేళవించాడు. తన నాలుగు ఎకరాల భూమిని అడవి మాదిరి తోటగా మార్చాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం తన భూమిని నాలుగు భాగాలుగా చేశారు. అందులో వివిధ రకాల మొక్కలు నాటారు.

Forest Model Farming
ఫారెస్ట్ మోడల్​లో వ్యవసాయం చేస్తున్న ప్రకాశ్​ (ETV Bharat)

ప్రకాశ్​ తన పొలంలో ప్రధానంగా పండించే పంట అరెకా గింజలు. దీనికి తోడుగా ఆయన మిరియాలు, కాఫీ, కోకో సహా 20 రకాల ఇతర మొక్కలను నాటారు. ఈ మొక్కలు లేదా వృక్షాలు పక్కపక్కనే ఉన్నప్పటికీ, ఒకదాని వల్ల మరొకటి దెబ్బతినకుండా ఉండేలా చూసుకున్నారు. దీని వల్ల అతనికి ప్రతీ మూడు నెలలకు, ఆరు నెలలకు కొన్ని పంటలు చేతికి వస్తాయి. ఏడాదికి ఒకసారి ఫలసాయం ఇచ్చే మొక్కలు కూడా ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. కొన్ని శాశ్వత ఫలసాయం ఇచ్చే వృక్షాలు కూడా ఆయన పెంచారు. ఈ విధంగా ఆయనకు ఏడాదంతా ఆదాయం సమకూరుతూనే ఉంటుంది.

ప్రకాశ్​ తోటలో ఎత్తైన వృక్షాలు (క్లైంబర్స్), పొదలు, చిన్న మొక్కలు, సాధారణ చెట్లు, నీడనిచ్చే చెట్లు- ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ఈ మొక్కల్లో దాదాపు 80 శాతానికి నేరుగా సూర్యరశ్మి తగిలేలా ప్రకాశ్ ఏర్పాటు చేశారు. అందువల్ల సహజ పర్యావరణ సమతుల్యతకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా, మంచి ఫలసాయం లభిస్తుంది. ఇక వర్షాకాలంలోనూ ప్రకాశ్​కు మంచి ఆదాయం లభిస్తుంది. ఎందుకంటే, ఆయన తోటలో 40 కంటే ఎక్కువ రకాల మొక్కలు లేదా వృక్షాలు వర్షాకాలంలో ఫలసాయం అందిస్తాయి.

జంతువులు దాడి చేయకుండా!
ప్రకాశ్ పొలం అడవికి దగ్గరగా ఉంటుంది. అందుకే ఆయన జంతువులు తినని మొక్కలను ఎంచుకున్నారు. దీని వల్ల జంతువులకు, మానవులకు ఉన్న సంఘర్షణ తగ్గుతుంది. పంట నష్టం నివారణ అవుతుంది.

ప్రకాశ్ తన వ్యవసాయం కోసం సహజ ప్రక్రియను అనుసరిస్తారు. భూమి దున్నడం, సహజ వ్యర్థాలను తొలగించడం, ఎక్కువగా నీరు పెట్టడం లాంటివి చేయరు. దీని వల్ల మొక్కలు చాలా పొడవుగా పెరుగుతాయని ఆయన చెబుతున్నారు. చెట్లు పొడవుగా ఉంటే జంతువులు ప్రధాన పంటకు హాని కలిగించకుండా, కేవలం కింద ఉన్న ఆకులు మాత్రమే తిని వెళ్లిపోతాయి. ప్రకాశ్ వ్యవసాయ నమూనా శాస్త్రవేత్తల దృష్టిని కూడా ఆకర్షిస్తోంది. వ్యవసాయ, ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయాల విద్యార్థులు, స్థానిక రైతులు కూడా ఆయన పొలాన్ని సందర్శిస్తుంటారు.

Forest Model Farming
ప్రకాశ్ ఫారెస్ట్ మోడల్​లో పెంచిన తోట (ETV Bharat)

సేంద్రియ వ్యవసాయం
ప్రకాశ్ తన తోటను 2011 నుంచి పూర్తిగా సేంద్రియ పద్ధతుల్లో పెంచుతున్నారు. నేల కోతను నివారించడానికి ఆయన కాంటూర్​ కందకాలను నిర్మించారు. చెట్ల నుంచి పడిపోయిన ఆకులు, కొమ్మలు, సహజ జీవపదార్థాలు అక్కడికక్కడే కుళ్లిపోయేలా చేస్తారు. దీని వల్ల మట్టి సుసంపన్నం అవుతుంది. వర్షపు నీటి కందకాలను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల నీరు భూమిలోకి వెళుతుంది. దీని వల్ల పంటలకు సరిపడా నీరు సమృద్ధిగా దొరుకుతుంది.

బిందు సేద్యం
ప్రకాశ్ తన తోటలో అరెకా గింజలతోపాటు 14 రకాల ద్వితీయ పంటలను (సెకండరీ క్రాప్స్​)ను పెంచుతున్నారు. వీటి కోసం బిందు సేద్యం చేస్తుంటారు. బిందు సేద్యం వల్ల నేల తేమగా ఉండి, కార్బన్​ కంటెంట్​ను పొందగలుగుతుంది. ఇక నేల ఆమ్లత్వాన్ని నివారించడానికి కాలానుగుణంగా సున్నం వేస్తారు.

తెగుళ్లు నుంచి రక్షణ
ప్రకాశ్ తన భూమిని నాలుగు విభాగాలుగా చేశారు. అందులో కొబ్బరి తోట, ఔషధాల తోట, సుగంధ ద్రవ్యాలకు చెందిన మొక్కలు, ఫారెస్ట్ ప్లాంటేషన్ చేశారు. అవసరమైన చోట కందకాలు తవ్వారు. జంతువులు తోటలోకి ప్రవేశించకుండా ముళ్లతీగలు, విద్యుత్ లైన్లతో కంచె ఏర్పాటు చేశారు. ఇక తోటలో రెండు దిశల్లో అంతర్గత మార్గాలు వేశారు. దీని వల్ల మంటలు వ్యాపించకుండా ఉంటాయి. దీనితోపాటు శిలీంధ్ర వ్యాధుల నివారణ కోసం వెంటిలేషన్ మెరుగుపరిచారు. నీరు ఒకే దగ్గర నిల్వ ఉండకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు. వ్యాధుల నివారణకు బోర్డియక్స్ మిశ్రమాన్ని వాడుతున్నారు. వీటన్నింటికి కంటే ముఖ్యంగా మొక్కల్లో, వృక్షాల్లో వైవిధ్యం ఉండడం వల్ల తెగుళ్ల దాడులు సహజంగానే తక్కువగా ఉంటాయి. ప్రకాశ్​ రసాయన పురుగు మందులు వాడరు. కనుక తేనెటీగలు, ఇతర పరాపరాగ సంపర్కం చేసే జీవులకు ఎలాంటి హాని కలగదు. పక్షులు హానికరమైన కీటకాలను తింటాయి కనుక పంటలకు ఎలాంటి నష్టం ఏర్పడదు.

Forest Model Farming
మిరియాలు (ETV Bharat)

ఒకే పొలంలో వంద రకాల పంటలు
ప్రకాశ్ తన తోటలో పలు రకాల పంటలు పండిస్తున్నారు. పసుపు, అల్లం, భృంగరాజ్​, కాలమేఘ, ఏకపత్రం, కచోర, కస్తూరి వంటి ఔషధ మొక్కలు పెంచుతున్నారు. మిరియాలు, అరటి, దాల్చిని, మధునాశిని, తమలపాకులు, సెలెరీ, రసోనా, శాతవరి లాంటి సుగంధ ద్రవ్యాల మొక్కలు కూడా తన తోటలో వేశారు. అశోక, మల్లె, శంకు పువ్వు, మందార సహా పలు రకాల పూల మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక మామిడి, జాక్​ఫ్రూట్​, సపోటా, నిమ్మ, కోకుం, స్టార్ ఫ్రూట్, అంజూర, అవకాడో, బొప్పాయి, జామ, ఆమ్లా లాంటి ఫల వృక్షాలను కూడా ప్రకాశ్ పెంచుతున్నారు. వీటితోపాటు దాల్చిన చెక్క, మహోగని, వెదురు, సిల్వర్ ఓక్​ లాంటి స్థానిక అటవీ జాతి మొక్కలను కూడా ఆయన తోటలో వేశారు. ఇవి ఓ వైపు జీవవైవిధ్యాన్ని సుసంపన్నం చేస్తూ, మరోవైపు మంచి ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెడుతున్నాయి.

Forest Model Farming
వ్యవసాయ క్షేత్రం ప్రకాశ్​ (ETV Bharat)

ప్రకాశ్ ఈటీవీ భారత్​లో మాట్లాడుతూ, 'ఎరువులు వేయకుండా, సహజ వ్యవసాయ పద్ధతిలో మొక్కలను పెంచడం వల్ల, తనకు స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక పంటలు రెండూ చేతికి వస్తున్నాయని, వివిధ సీజన్లలో బహుళ పంటలు పండించడానికి, మంచి ఆదాయం పొందడానికి వీలవుతోందని చెబుతున్నారు. ఈ పద్ధతిని అర ఎకరం లేదా అంతకంటే తక్కువ విస్తీర్ణం కలిగిన పొలంలోనూ అనుసరించవచ్చని, ఇది చిన్న రైతులకు ఆచరణాత్మకంగా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ప్రకాశ్ చెప్పారు.

