సాయి సంస్థాన్ మంచి మనసు- ఉచితంగా చదువు, వసతితో పాటు భోజనం- వాళ్లకు మాత్రమే ఛాన్స్!
విద్యార్థులకు అండగా శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ట్రస్ట్- తగిన అర్హత ఉన్నవారికే అందనున్న సాయం- చదువుతో పాటు జేఈఈ, నీట్, సీఈటీకి ప్రత్యేక శిక్షణ
Published : May 8, 2026 at 12:48 PM IST
Saibaba Sansthan Free College : అప్పులు, పంటనష్టాలు, కుటుంబ భారం ఇలా అనేక కారణాలతో ఎందరో రైతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడుతుంటారు. అయితే ఇన్నాళ్లు కుటుంబానికి పెద్దగా ఉన్న ఆ రైతు చనిపోతే అతడి కుటుంబం ఎదుర్కొనే కష్టాలు మాటల్లో చెప్పలేనివి. ముఖ్యంగా ఆ ఇంట్లో చదువుకుంటున్న పిల్లల భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. చాలామంది విద్యార్థులు మధ్యలోనే చదువును ఆపేసి, కుటుంబ బాధ్యతలు మోయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటి రైతు కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలని ప్రముఖ శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ట్రస్ట్ ఓ ముందడుగు వేసింది. చదువులో ప్రతిభ కనబరిచే రైతు కుటుంబాల విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య అందించేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందులో విద్యతో పాటు వసతి, భోజనం వంటి సౌకర్యాలను కూడా కల్పిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పిస్తోంది.
రాష్ట్రంలో రైతు కుటుంబాల దుస్థితి
మహారాష్ట్రలో అనేక రైతు కుటుంబాలు నిరంతర ఆర్థిక సంక్షోభాలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. అప్పుల భారం, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు తగిన ధరలు లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది రైతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనల తర్వాత, సంబంధిత కుటుంబాలు ఆర్థిక, మానసిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇది ముఖ్యంగా పిల్లల విద్యపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. దాంతో కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా చాలా మంది విద్యార్థులు తమ చదువును మధ్యలోనే వదిలివేయాల్సి వస్తుంది.
10వ తరగతి పరీక్షలో 80 శాతం మార్కులు
ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆత్మహత్యల బారిన పడిన రైతు కుటుంబాల్లోని పిల్లల చదువు బాధ్యతను శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ పథకం కింద, అటువంటి కుటుంబానికి చెందిన విద్యార్థుల్లో 10వ తరగతి పరీక్షలో 80 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన వారికి సంస్థాన్ విద్యా ప్రాంగణంలో 11వ, 12వ తరగతులలో పూర్తి ఉచిత విద్యను అందించనుంది.
విద్యతో పాటు వసతి, భోజనం కూడా
కేవలం విద్య మాత్రమే కాకుండా విద్యార్థులకు ఉచిత వసతి, భోజన సదుపాయాలను కూడా సంస్థాన్ కల్పించనుంది. ఈ కారణంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు ఇది పెద్ద ఊరటనిస్తుందని ఆ సంస్థ భావిస్తుంది. దీంతో విద్యార్థులు ఎలాంటి ఆర్థిక భారం లేకుండా తమ చదువును కొనసాగించే అవకాశం పొందనున్నారు.
జేఈఈ, నీట్, సీఈటీకి ప్రత్యేక శిక్షణ
అంతే కాకుండా భవిష్యత్తులో పోటీ విద్య కోసం విద్యార్థులను శక్తివంతం చేయడంపై కూడా దృష్టి సారించారు. ఇంజనీరింగ్, వైద్య విద్యకు అవసరమైన జేఈఈ, సీఈటీ, నీట్ వంటి ప్రవేశ పరీక్షల శిక్షణకు అవసరమయ్యే ఫీజులను కూడా సంస్థే చెల్లిస్తుంది. అందువల్ల, ఆర్థిక పరిస్థితి బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు తమ పెద్ద కలలను సాకారం చేసుకునే అవకాశాన్ని పొందుతారు.
అలాంటి విద్యార్థులకు అండగా
ఈ కార్యక్రమం ద్వారా రాష్ట్రంలోని ఎంతో మంది విద్యార్థులు నేరుగా లబ్ధి పొందుతారని సంస్థ భావిస్తుంది. ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన రైతు కుటుంబాల పిల్లలకు విద్య ద్వారా సాధికారత కల్పించే ప్రయత్నంగా ఈ నిర్ణయాన్ని చూస్తున్నారని తెలిపింది. సాయి సంస్థాన్ చేపట్టిన ఈ సామాజిక కార్యక్రమానికి వివిధ వర్గాల నుంచి స్వాగతం లభిస్తోంది. అలాగే ఇది సమాజంలోని బలహీన వర్గాలకు ఆశాజనక నిర్ణయంగా మారుతుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇలా ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న కుటుంబానికి శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ అందిస్తున్న సహాయం హర్షణీయమని స్థానికులు అంటున్నారు. చదువుపై ఆసక్తి, ఉన్నత లక్ష్యాలు ఉన్నప్పటికీ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా మధ్యలోనే విద్యను ఆపేయాల్సి వస్తున్న విద్యార్థులకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రైతు కుటుంబాల పిల్లలకు ఇది కొత్త ఆశలను కలిగిస్తోందని అంటున్నారు. సాయి సంస్థాన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల ఎంతో మంది విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి మంచి స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
LPG కొరత!- శిర్డీలో'సోలార్ కుకింగ్ సిస్టమ్'తో వంటలు- కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రశంసలు
దేశంలో LPG కొరత- శిర్డీలో ప్రసాదం తయారీపై ప్రభావం- పెళ్లిళ్లపై కూడా ఎఫెక్ట్