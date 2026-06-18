ETV Bharat / bharat

ఏడాదిలో రూ.660 కోట్ల విరాళాలు- FDలపై రూ.256 కోట్ల వడ్డీ ఆదాయం- భారీగా పెరిగిన శిర్డీ సాయిబాబా ఇన్‌కమ్

ఏడాదిలో శిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న 3కోట్ల మందికి పైగా భక్తులు- దీంతో భారీగా పెరిగిన సాయిబాబా సంస్థాన్ ఆదాయం- 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.660 కోట్ల విరాళాలను స్వీకరించిన సంస్థాన్

Shirdi Sai Baba Annual Income
హుండీ నగదును లెక్కిస్తున్న సిబ్బంది (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 10:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Shirdi Sai Baba Annual Income : దేశ విదేశాల్లోని లక్షలాది మంది సాయి భక్తుల అచంచల విశ్వాసం కారణంగా శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా బలపడింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సాయిబాబా సంస్థాన్ నగదు, డిజిటల్, వస్తు రూపంలో మొత్తం సుమారు రూ.660 కోట్ల విరాళాలను స్వీకరించింది. అదనంగా సంస్థాన్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు రూ.3,618 కోట్లకు చేరుకోగా, కేవలం వడ్డీ ద్వారానే రూ.256 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. గత ఏడాది కాలంలో సాయిబాబా ఆశీస్సులు పొందేందుకు 3 కోట్లకు పైగా భక్తులు శిర్డీని సందర్శించారు.

భక్తుల విరాళాలు, పెరుగుతున్న డిజిటల్ చెల్లింపులు, సమర్థవంతమైన ఆర్థిక నిర్వహణ కారణంగా శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ఆర్థిక పునాది మరింత దృఢంగా మారుతోందని ఈ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సంస్థాన్ మొత్తం రూ.638 కోట్ల ఆర్థిక విరాళాలను పొందింది. అంతేకాకుండా సుమారు రూ.28 కోట్ల విలువైన వస్తు రూప కానుకలను అందుకుంది. సాయిబాబా సంస్థాన్ నిర్వహించే ఆస్పత్రుల కోసం భక్తులు సుమారు రూ.15కోట్లు- రూ.20 కోట్ల విలువైన అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలను కూడా విరాళంగా ఇచ్చారు.

Shirdi Sai Baba Annual Income
హుండీ నగదు (ETV Bharat)

విరాళంగా విదేశీ కరెన్సీ
హుండీ, కౌంటర్ల ద్వారా రూ.195.24 కోట్ల ఆదాయం శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్‌కు చేకూరింది. యూపీఐ, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డులు, చెక్కులు, డీడీల ద్వారా రూ.122.38 కోట్ల విరాళాలు అందాయి. సాయి బాబా విదేశీ భక్తులు రూ.4.89 కోట్ల విలువైన ఫారిన్ కరెన్సీని విరాళంగా ఇచ్చారు. దర్శనం, హారతి ప్రవేశ రుసుముల ద్వారా రూ.39.55 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. డిజిటల్ లావాదేవీల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుండటంతో ఆన్‌లైన్ విరాళాలలో స్థిరమైన పెరుగుదల కనిపిస్తోంది.

Shirdi Sai Baba Annual Income
హుండీ నగదును లెక్కిస్తున్న సిబ్బంది (ETV Bharat)

ఆర్థిక అండగా ఎఫ్‌డీ వడ్డీ ఇన్‌కమ్
సాయిబాబా సంస్థాన్ ఆర్థిక బలానికి ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. 2025 ఏప్రిల్ నుంచి 2026 మార్చి వరకు ఈ సంస్థ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీ ద్వారానే రూ.256.69 కోట్ల ఆదాయాన్ని పొందింది. వివిధ జాతీయీకరించిన బ్యాంకుల్లో సంస్థాన్‌కు రూ.3,618.56 కోట్ల విలువైన ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. వార్షిక ఖర్చులు పోనూ మిగిలిన నిధులను తిరిగి ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఈ నిధి నిరంతరం పెరుగుతూ వస్తోంది. అలాగే భక్తులు సమర్పించిన విలువైన బంగారం, వెండి నిల్వల్లో కూడా ఈ ఏడాది గణనీయమైన పెరుగుదల నమోదైంది. 2026 జూన్ 15 నాటికి సంస్థాన్ వద్ద సుమారు రూ.151.87 కోట్ల విలువైన 549.44 కిలోల బంగారం, సుమారు రూ.25.33 కోట్ల విలువైన 7,030.47 కిలోల వెండి నిల్వలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో భక్తులు సాయి పాదాల చెంత 16 కిలోల బంగారం, 197 కిలోల వెండిని సమర్పించారు.

ఈ విరాళాలు దేనికి ఖర్చు చేస్తారంటే?
సాయి భక్తుల నుంచి స్వీకరించిన విరాళాలను సంస్థాన్ వివిధ సామాజిక ప్రయోజనకరమైన, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం వినియోగిస్తోంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మౌలిక సదుపాయాలు, ఆస్పత్రులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు, ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ఉచిత ప్రసాదాలయం నిర్వహణ, విద్యుత్ ఖర్చులు, సిబ్బంది, కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల వేతనాలు, యాత్రికుల వసతి సౌకర్యాలు, విద్య, ఇతర ప్రజా ప్రయోజన పథకాల కోసం సంస్థ మొత్తం రూ.552.33 కోట్లు ఖర్చు చేసింది.

శిర్డీ సాయినాథుడు బోధించిన అన్నదానం, సేవాభావం, మానవతా దృక్పథం వంటి విలువలను సంస్థాన్ సమర్థవంతంగా పాటిస్తోందని సాయిబాబా సంస్థాన్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి (సీఈఓ) గోరక్ష గదిల్కర్ తెలిపారు. భక్తుల నుంచి స్వీకరించిన విరాళాలను రోగుల సంరక్షణ, విద్య, యాత్రికుల వసతి, వివిధ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం వినియోగించడం వల్ల శిర్డీ ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక ప్రాముఖ్యం మరింత పెరుగుతోందన్నారు. కోట్ల మంది సాయి భక్తుల విశ్వాసంపై ఆధారపడి నడుస్తున్న ఈ సంస్థాన్ వార్షిక ఆర్థిక లావాదేవీలు రూ.850 కోట్లకు పైగా చేరాయని వెల్లడించారు. పెరుగుతున్న విరాళాలు, విస్తృతమైన సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో సాయిబాబా సంస్థాన్ దేశంలోనే అత్యంత సమర్థవంతమైన, ప్రభావవంతమైన మతపరమైన సంస్థల్లో ఒకటిగా ఎదుగుతోందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

486 కిలోల లడ్డూలు సమర్పణ- 486 దీపాలతో గ్రాండ్‌గా మహారాణా ప్రతాప్ జయంతి వేడుకలు

స్కేట్స్‌పై ఆరేళ్ల బాలుడు సంచలనం- 10 నిమిషాల్లో 1055 సార్లు బాస్కెట్‌బాల్ డ్రిబ్లింగ్- ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సొంతం

TAGGED:

SHIRDI SAI SANSTHAN REVENUE
SHIRDI SAI BABA ANNUAL INCOME
SAI SANSTHAN FIXED DEPOSITS
SHIRDI SAI BABA DEVOTEES
SHIRDI SAI BABA ANNUAL INCOME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.