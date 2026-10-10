అక్కడ 9 కాదు, 16 రోజులపాటు దుర్గమ్మ పూజ- చేపల కూరతో నైవేద్యం- రహస్య మంత్రాలతో ఆరాధన!
తొమ్మిది రోజులపాటు కాకుండా 16 రోజుల పాటు దుర్గమ్మకు పూజలు చేస్తున్నారు ఒ రాజవంశ కుటుంబసభ్యులు. 16 రోజుల పాటు జరిగే ఆ వేడుకలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయని అంటున్నారు.
Published : October 10, 2026 at 6:22 PM IST
Ancient Unique Durga Puja Tradition : దుర్గాపూజ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది తొమ్మిది రోజుల వేడుకలు. కానీ బంగాల్లో పురూలియా జిల్లా కాశీపుర్లో మాత్రం 16 రోజుల పాటు దుర్గమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. మహాలయ పక్షానికి ముందే బోధన్ నిర్వహిస్తారు. రహస్య మంత్రాలు, ప్రత్యేక నైవేద్యాలు, రాజవంశ సంప్రదాయాలతో సాగుతున్న ఆ పూజకు రెండు వేల ఏళ్ల చరిత్ర ఉందని పంచకోట్ రాజకుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు.
కాశీపుర్లోని పంచకోట్ రాజకుటుంబానికి చెందిన దేవీబారిలో రాజరాజేశ్వరి లేదా శిఖరబాసిని దుర్గమ్మను కొలుస్తారు. సాధారణంగా దుర్గాపూజలు మహాలయ పక్షం తర్వాత ప్రారంభమవుతాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అంతకుముందే అమ్మవారికి బోధన్ నిర్వహిస్తారు. ఆర్ద్రా నక్షత్రంలో, కృష్ణపక్ష నవమి రోజున పూజను ప్రారంభించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అష్టమి తర్వాత వేడుకలు మొదలవుతాయి. దీనిని రాజకుటుంబ సభ్యులు 'షోడశకల్ప దుర్గాపూజ'గా పిలుస్తారు.
రహస్య మంత్రాలతో పూజలు
ఆ పూజలో అత్యంత ప్రత్యేకమైనది అమ్మవారికి చెప్పే మంత్రాలు. సంస్కృతం, పాళీ భాషల్లో ఉన్న తొమ్మిది పంక్తుల మంత్రాలను చెట్ల బెరడుపై రాసినట్లు చెబుతారు. ఆ మంత్రాలను పుస్తకాల్లోనో, కాగితాలపైనో రాయరని, తరతరాలుగా నోటిమాట ద్వారా నేర్చుకుంటూ వస్తున్నారని ఆలయ పూజారులు వివరిస్తున్నారు. ఆ మంత్రాలు ఉన్న భూర్జపత్రాలు కూడా కాలక్రమంలో బాగా పాడైపోయాయని చెబుతున్నారు. అష్టధాతువులతో తయారు చేసిన నాలుగు చేతుల అమ్మవారి విగ్రహానికి తాంత్రిక పద్ధతుల్లో పూజలు నిర్వహిస్తారు.
ఒక చేతిలో జపమాల, మరో చేతిలో వేదాలను ధరించినట్లుగా విగ్రహం ఉంటుంది. మిగిలిన రెండు చేతులతో అభయ, వరద ముద్రలను చూపిస్తారు. పుర్రెలతో చేసిన దండను ధరించి, పద్మంపై ఆసీనురాలైన అమ్మవారిని రాజరాజేశ్వరిగా కొలుస్తారు. మహాసప్తమి రోజు అర్ధరాత్రి ప్రత్యేక పూజల అనంతరం అమ్మవారిని 'సోరన్' అనే రహస్య పీఠంపై ఉంచడం కూడా ఇక్కడి ఆచారాల్లో ఒకటి. అమ్మవారి పక్కనే 'భూతనాథ్ టాగా' అనే ప్రత్యేక ఖడ్గాన్ని కూడా పూజిస్తారు. ఆ ఖడ్గానికి రాజకుటుంబ చరిత్రతో సంబంధం ఉందని చెబుతారు.
రాజవంశంతో విడదీయలేని అనుబంధం
పంచకోట్ రాజవంశానికి ఉజ్జయినిలోని ధార్ ప్రాంతానికి చెందిన రాజా విక్రమాదిత్యుడి వంశంతో సంబంధం ఉందని కుటుంబ చరిత్ర చెబుతోంది. జగద్దేవ్ సింగ్ దేవ్ ఆ వంశానికి మూలపురుషుడిగా చెబుతారు. దామోదరశేఖర్ సింగ్ దేవ్ బహదూర్ హయాంలో జంగల్మహల్ ప్రాంతంలో ఈ దుర్గాపూజ ప్రారంభమైందని రాజకుటుంబ సభ్యులు పేర్కొంటున్నారు. ఆయన పేరు మీదుగా ఈ ప్రాంతానికి శేఖర్భూమి లేదా శిఖర్భూమి అనే పేరు వచ్చిందని, అందుకే అమ్మవారిని శిఖరబాసినిగా పిలుస్తారని వివరిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం పంచకోట్ రాజ్ దేవోత్తర్ ఎస్టేట్ తరఫున విశ్వజిత్ ప్రసాద్ సింగ్ దేవ్ పర్యవేక్షణలో పూజలు జరుగుతున్నాయి. రాజకుటుంబ రాజధాని గతంలో గఢ్ పంచకోట్ నుంచి పరా, కేసర్గఢ్ మీదుగా కాశీపుర్కు మారింది. అయితే అమ్మవారి పూజా విధానాలు మాత్రం మారలేదని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. రాజకుటుంబ సభ్యుల నమ్మకం ప్రకారం, శిఖరబాసిని దుర్గమ్మ సబన్పుర్లోని కల్యాణేశ్వరి అమ్మవారి రూపమే. మహాష్టమి, మహానవమి మధ్య జరిగే సంధి సమయంలో శిఖర్భూమిలోని పవిత్ర యంత్రంపై ఉంచిన కుంకుమలో అమ్మవారి పాదముద్రలు కనిపిస్తాయని వారు విశ్వసిస్తున్నారు.
పంచకోట్ రాజకుటుంబానికి చెందిన సౌమేశ్వర్లాల్ సింగ్ దేవ్ మాట్లాడుతూ, తమ కుటుంబంలో ఈ పూజ రెండు వేల ఏళ్లుగా కొనసాగుతోందని తెలిపారు. శ్రీరాముడు రావణుడిని సంహరించేందుకు దుర్గాదేవిని అకాలంలో ఆరాధించిన సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి ఈ పూజ ప్రారంభమైందని చెప్పారు. అష్టమి సంధి సమయంలో అమ్మవారి పాదముద్రలు కనిపించడం తమకు ప్రత్యేకమైన అనుభవమని పేర్కొన్నారు.
ఆలయ పూజారి గౌతమ్ చక్రవర్తి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 83 తరాలుగా ఆ పూజను నిర్వహిస్తున్నారు. గతంలో 108 జంతు బలులు ఇచ్చేవారని, కాలక్రమంలో ఆ ఆచారం మారిందని చెప్పారు. అయితే అమ్మవారి నైవేద్యంలో మాంసాహార వంటకాలు ఉండటం ఇప్పటికీ సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోందని వివరించారు. 16 రోజుల పాటు అమ్మవారిని 16 రూపాల్లో పూజిస్తారని తెలిపారు.
నైవేద్యంలో చేప తప్పనిసరి
ఆ పూజలో నైవేద్యానికి కూడా ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. తరతరాలుగా అమ్మవారి కోసం వంటలు చేస్తున్నామని వంటవారు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా 'లాటా' చేపతో చేసిన వంటకం నైవేద్యంలో తప్పనిసరిగా ఉండాలని, అది లేకపోతే నైవేద్యం పూర్తికాదని వంటవాడు సుదేబ్ దేవ్ఘోరియా తెలిపారు. వంట చేసే సమయంలో ఎవరినీ లోపలికి అనుమతించరని, అమ్మవారికి నైవేద్యం సమర్పించే ప్రక్రియ కూడా రహస్యంగానే జరుగుతుందని వివరించారు.
ఆ పూజను చూసేందుకు జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలతో పాటు దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు వస్తుంటారని స్థానికుడు కార్తీక్ మాలాకర్ తెలిపారు. 16 రోజుల పాటు జరిగే ఆ వేడుక తమ ప్రాంతానికి గర్వకారణమని చెప్పారు. అయితే రాజ్యాలు కనుమరుగయ్యాయి. రాజధానులు మారాయి. కాలంతో పాటు ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. కానీ కాశీపుర్లో శిఖరబాసిని దుర్గమ్మ పూజా సంప్రదాయాలు మాత్రం ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయి.
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