తండ్రి మరణించిన 37 ఏళ్ల తర్వాత సొంతూరికి శవపేటిక- చనిపోయిన అమ్మానాన్నను కలిపిన కొడుకు!

ఎట్టకేలకు కొట్టాయంకు అలెగ్జాండ్రియోస్ శవపేటిక- చనిపోయిన 37 ఏళ్ల తర్వాత కాసరగోడ్ నుంచి సొంతూరికి- కొడుకు శిబు కురియకోస్ న్యాయపోరాటానికి ఫలితం- ఈటీవీ భారత్​తో కురియకోస్ ఎమోషనల్

A COFFINS 37 YEARS JOURNEY
A COFFINS 37 YEARS JOURNEY
A COFFINS 37 YEARS JOURNEY : మరణం కంటే ప్రేమే శక్తిమంతమైందని శిబు కురియకోస్ నిరూపించారు. ఊరు గాని ఊరులో 37 ఏళ్లుగా ఉన్న తన తండ్రి అలెగ్జాండ్రియోస్ కోరెపిస్కోపా (చండీ ఛాయన్) శవపేటికను ఎట్టకేలకు సొంతూరు కొట్టాయం (కేరళ)కు తెప్పించి గురువారం రోజు ఖననం చేశారు. ఇందుకోసం శిబు అలుపెరుగని న్యాయపోరాటం చేశారు. ఎన్నో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, చర్చిల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. ఎంతోమంది ప్రజాప్రతినిధులను కలిశారు. చివరకు శిబు ప్రయత్నం ఫలించింది. తన తల్లి సమాధి పక్కనే తండ్రిని ఖననం చేయాలనే కోరికను ఆయన పోరాడి మరీ సాధించుకున్నారు.

ఎవరీ అలెగ్జాండ్రియోస్ కోరెపిస్కోపా ?
అలెగ్జాండ్రియోస్ కోరెపిస్కోపా అసలు పేరు చండీ ఛాయన్. ఆయన 1935లో కేరళలోని కొట్టాయంలో జన్మించారు. మొత్తం 8 మంది తోబుట్టువులలో అలెగ్జాండ్రియోస్ నాలుగోవారు. బాల్యంలో అందరూ ఆయన్ను కట్టచ్చన్ అని పిలిచేవారు. చదువుల్లో చాలా చురుగ్గా ఉండేవారు. కానీ హైస్కూలు దశకు చేరే సమయానికి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా దెబ్బతింది. దీంతో అలెగ్జాండ్రియోస్ ఉద్యోగం చేయాల్సి వచ్చింది. కొట్టాయం నుంచి 430 కిలోమీటర్ల దూరంలో కాసరగోడ్‌లో ఉన్న ఒక ఎస్టేట్‌కు ఇంఛార్జిగా ఆయనకు జాబ్ వచ్చింది. ఓ వైపు కొట్టాయంలోని క్రైస్తవ మిషనరీ స్కూలులో చదువును కొనసాగిస్తూనే, మరోవైపు కాసరగోడ్‌లో అలెగ్జాండ్రియోస్ జాబ్ చేశారు.

క్లాస్ రూంలో బైబిల్‌పై ప్రశ్నలు
అప్పుడప్పుడు కొట్టాయంకు వచ్చినప్పుడు స్కూలుకు అలెగ్జాండ్రియోస్ వెళ్తుండేవారు. ఈ క్రమంలో ఒకరోజు ఫాదర్ పల్లిచిరా క్లాస్ రూంలోకి వచ్చి, బైబిల్‌లోని కొన్ని అంశాలపై అలెగ్జాండ్రియోస్‌ను ప్రశ్నలు అడిగారు. వీటికి వెంటవెంటనే ఆయన సమాధానాలు చెప్పేశారు. వీటిని విన్న ఫాదర్ పల్లిచిరా, ఒకసారి మీ నాన్నను వచ్చి నన్ను కలవమని చెప్పు అని వెళ్లిపోతారు. అనంతరం బైబిల్ అధ్యయన సంస్థలో అలెగ్జాండ్రియోస్‌కు అడ్మిషన్ లభిస్తుంది.

Alexandrios Korepiscopas Coffin
అలెగ్జాండ్రియోస్ శవపేటిక తరలింపు

కొట్టాయం టు కాసరగోడ్‌ : 1950వ దశకం
ఇంకో వైపు అలెగ్జాండ్రియోస్‌ తండ్రి ఉపాధి పనులను వెతుక్కుంటూ 1945లో కొట్టాయం నుంచి కాసరగోడ్‌కు వలస వెళ్తారు. కానీ అలెగ్జాండ్రియోస్‌ కొన్నేళ్ల తర్వాత కాసరగోడ్‌కు షిఫ్ట్ అవుతారు. ఈనేపథ్యంలో 1960లో థంకమ్మ అనే మహిళతో ఆయనకు పెళ్లి జరుగుతుంది. తదుపరిగా క్రైస్తవ మత బోధకుడిగా కీలక అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే కేరళలోని ఇడుక్కి జిల్లా కొట్టమలలో ఒక చర్చిని అలెగ్జాండ్రియోస్‌ ఏర్పాటు చేయిస్తారు. కేరళలోని మలబార్ ప్రాంతంలోనూ చర్చిల కార్యక్రమాల్లో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తారు. జీవితం తుదిదశలో బైబిల్ అధ్యయన సంస్థల్లో టీచర్‌గా వ్యవహరిస్తారు. 1988లో ఆయన ఆరోగ్య సమస్యల బారినపడతారు. 1989 ఫిబ్రవరిలో కాసరగోడ్‌లో అలెగ్జాండ్రియోస్‌ చనిపోతారు. దీంతో ఆయన్ను అక్కడే ఖననం చేస్తారు.

Alexandrios Korepiscopas Coffin
అలెగ్జాండ్రియోస్ సమాధి తవ్వకం

తల్లి మరణం తర్వాతే ఆ ఆలోచన మొదలైంది
2017 వరకు అలెగ్జాండ్రియోస్‌ పిల్లలు, భార్య కాసరగోడ్‌లోనే నివసిస్తారు. అయితే తన పిల్లల చదువుల కోసం అలెగ్జాండ్రియోస్ కుమారుడు శిబు కురియకోస్ 2018లో కాసరగోడ్ నుంచి కొట్టాయంకు షిఫ్ట్ అవుతారు. శిబు కురియకోస్ ఇద్దరు సోదరీమణులు కూడా కొట్టాయంలోనే ఉంటున్నారు. అలెగ్జాండ్రియోస్‌ భార్య థంకమ్మ 2021లో కొట్టాయంలో చనిపోయారు. దీంతో అక్కడే ఆమెను ఖననం చేశారు. తన తల్లి చనిపోయాక శిబు కురియకోస్ తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురవుతారు. తన తండ్రి సమాధి కాసరగోడ్‌లో ఒంటరిగా మిగిలిపోయిందని బాధపడుతారు. కొట్టాయం నుంచి కాసరగోడ్ చాలా దూరంలో ఉండటంతో, ఏడాదికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లకు మించి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈనేపథ్యంలో ఎలాగైనా సరే తన తండ్రి శవపేటికను కాసరగోడ్ నుంచి కొట్టాయంకు తీసుకొచ్చి, తల్లి పక్కన ఖననం చేయించాలనే సంకల్పాన్ని శిబు కురియకోస్ తీసుకున్నారు.

Alexandrios Korepiscopas Coffin
అలెగ్జాండ్రియోస్ శవపేటిక

అమ్మానాన్నను కలిపేందుకే ఇంతలా పోరాడాను
'శవపేటికను ఒక శ్మశాన వాటిక నుంచి మరొక శ్మశాన వాటికకు తరలించడం అంటే అంత ఈజీ విషయం కాదు. ఇందుకోసం ఇరు చర్చిల అనుమతి కావాలి. కాసరగోడ్, కొట్టాయం జిల్లాల కలెక్టర్ల అనుమతి కావాలి. మా నాన్న వాళ్ల సోదరుల నుంచి సమ్మతి లేఖను తీసుకోవాలి. కాసరగోడ్, కొట్టాయం జిల్లాల సబ్ కలెక్టర్ల సూచనల మేరకు శవపేటికను సమాధి నుంచి బయటికి తీయడం, తిరిగి ఖననం చేయడం జరగాలి. ఈ ప్రక్రియ జరిగే క్రమంలో అక్కడ గ్రామ అధికారి, పంచాయతీ సభ్యుడు, ముగ్గురు స్థానికులు, ఒక వైద్యాధికారి ఉండాలి'

Alexandrios Korepiscopas Coffin
అలెగ్జాండ్రియోస్ కోరెపిస్కోపా అవశేషాల తరలింపు

'నేను మా నాన్న శవపేటికను కాసరగోడ్‌ నుంచి కొట్టాయంకు తేవడానికి దాదాపు ఏడాది పాటు న్యాయపోరాటం చేశాను. ఈక్రమంలో చాలా లీగల్ చిక్కులు ఉన్నాయి. చాలా అనుమతులను పొందాల్సి వచ్చింది. చివరకు నా కోరిక నెరవేరింది. కొట్టాయంలోని కొల్లాద్ శ్మశానవాటిలో మా అమ్మ సమాధి పక్కనే నాన్నను ఖననం చేశాం. అమ్మానాన్నను ఒకచోటకు చేర్చడంతో నా మిషన్ పూర్తయింది' అని అలెగ్జాండ్రియోస్ కుమారుడు శిబు కురియకోస్ 'ఈటీవీ భారత్'తో ఉద్వేగంగా చెప్పారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

