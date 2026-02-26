ETV Bharat / bharat

కోట్లాది రూపాయల మేకలను తిన్న చీతాలు- లంచ్​, డిన్నర్​ ఖర్చు రూ.1.27 కోట్లు పైగానే!

కునో చీతాల ఆహారంపై అసెంబ్లీలో ప్రశ్నలు- లిఖిత పూర్వక సమాధానాలు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం- ఆహారంగా కోట్ల విలువైన మేకలను కొనుగోలు చేసినట్లు వెల్లడి

Kuno Cheetah Food Cost
Kuno Cheetah Food Cost (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 26, 2026 at 1:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kuno Cheetah Food Cost : మూడేళ్ల క్రితం నమీబియా నుంచి మధ్యప్రదేశ్‌లోని కునో జాతీయ పార్కుకు తీసుకొచ్చిన చీతాల పునరావాసం, సంరక్షణ కోసం భారీగా ఖర్చు అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు రూ.100 కోట్లకు పైగా ఖర్చు అయినట్లుగా ప్రభుత్వ గణంకాలు చెబుతున్నాయి. ఒక ఏడాదిలో ఆహారంగా ఏకంగా రూ.1.27 కోట్ల విలువైన మేకలను ఆరగించినట్లు మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ తెలిపారు. మధ్యప్రదేశ్​లో బడ్జెట్​ సమావేశాల్లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అడిగిన ప్రశ్నలకు ఈ మేరకు లిఖిత పూర్వక సమాధానాలు ఇచ్చారు.

కునో నేషనల్ పార్క్​లో చీతాల ఆహారం కోసం ఒక సంవత్సరంలో ఎంత మొత్తం ఖర్చు అయ్యిందో తెలపాలని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ముకేశ్ మల్హోత్రా అసెంబ్లీలో ప్రశ్నించారు. అలాగే రోజుకు ఎన్ని మేకలను ఆహారంగా ఇస్తున్నారో కూడా చెప్పాలని కోరారు. ఈ పార్క్​లో ప్రస్తుతం ఎన్ని చీతాలు ఉన్నాయి? 2022 సెప్టెంబర్ 17 నుంచి ఒక సంవత్సరానికి మేకల కొనుగోలు కోసం రూ.1.30 కోట్లు కేటాయిస్తున్నారా? అని ప్రశ్నించారు.

ఈ ప్రశ్నలకు సీఎం మోహన్ యాదవ్ సమాధానం ఇస్తూ, చీతాల ఆహారం కోసం మేకలను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి నిధులు కేటాయించలేదని తెలిపారు. అయితే వాటి వైద్య సంరక్షణ, నిర్వహణ కోసం వివిధ పథకాల కింద కేటాయించిన నిధులను నుంచే మేకలను కొనుగోలు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మేక మాంసం కోసం రూ. 1.27 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు వెల్లడించారు. అలాగే ఒక రోజులో చీతాలకు ఎంత ఆహారంగా ఇవ్వాలనే ప్రత్యేక ప్రమాణాలు లేవని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. అవసరమైన విధంగా మాంసం అందిస్తారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం కూనో నేషనల్​ పార్క్​లో మొత్తం 32 చీతాలు ఉన్నట్లు తెలిపారు.

గ్రామాల్లో చీతాల సంచారం- పశువులపై దాడులపై ప్రశ్నలు
గ్వాలియర్​, శివపురి, రాజస్థాన్​, మురైనా జిల్లాల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చీతాలు సంచరిస్తున్నాయా? అవి మేకలు, పశువులపై దాడులు చేస్తున్నాయా అని ఎమ్మెల్యే ముకేశ్ మల్హోత్రా ప్రశ్నించారు. అలాగే 2025 డిసెంబర్ 6న ఘాటిగావ్​ హైవేపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో చీతా మృతి చెందిన ఘటనపై కూడా వివరణ కోరారు. అభయారణ్యంలో సరిపడా ఆహారం అందకపోవడం వల్లే చీతా బయటకు వచ్చిందా? అని ప్రశ్నించారు.

Kuno Cheetah Food Cost
కునో నేషనల్ పార్క్​లో ఉన్న చీతాలు (ETV Bharat)

ఈ ప్రశ్నలకు కూడా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ స్పందిస్తూ, కునో నేషనల్ పార్క్​లో స్వేచ్ఛగా సంచరిస్తున్న చీతాలు అప్పుడప్పుడు అటవీ సరిహద్దు దాటి బయటకు వెళ్తుంటాయని అన్నారు. కొన్నిసార్లు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మేకలు, పశువులపై దాడులు చేస్తాయని తెలిపారు. అయితే చీతాల పర్యవేక్షణ, ట్రాకింగ్ బృందాలు సమర్థంగా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు. జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక చీతా మృతి చెందిందని అన్నారు.

Kuno Cheetah Food Cost
కునో నేషనల్ పార్క్​లో ఉన్న చీతాలు (ETV Bharat)

చీతా ప్రాజెక్టుపై విమర్శ
చీతా ప్రాజెక్టు కింద దక్షిణాఫ్రికా, నమీబియా నుంచి చీతాలను తీసుకువచ్చారని, ఇప్పుడు బోట్స్వానా నుంచి కూడా తీసుకొస్తున్నారని వైల్డ్‌లైఫ్ నిపుణుడు అజయ్ దూబే తెలిపారు. ఫ్రీ రేంజ్ కోసం తీసుకువచ్చిన చీతాలు ప్రస్తుతం నిర్బంధంగా ఉంచారని ఆరోపించారు. రూ.కోట్ల విలువైన మేకలను ఆహారంగా ఇవ్వడం ప్రాజెక్టు వైఫల్యానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు.

భారత్‌లో చీతాల సంతతిని పునరుద్ధరించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ప్రాజెక్ట్‌ చీతా'ను ప్రారంభించింది. అందులో భాగంగా 2022లో నమీబియా నుంచి, 2023లో దక్షిణాఫ్రికా నుంచి చీతాలను భారత్‌కు తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చీతాలు పలు కూనలకు జన్మనిచ్చాయి. ఇటీవల గామిని అనే దక్షిణాఫ్రికా చీతా మూడు కూనలకు జన్మనిచ్చింది. దీంతో దేశంలో చీతాల సంఖ్య 38కి చేరింది.

TAGGED:

CHEETAHS 1 CRORE 27 LAKH WORTH GOAT
KUNO NATIONAL PARK 32 CHEETAH
KUNO CHEETAH FOOD NEWS
KUNO CHEETAH FOOD COST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.