60 ఏళ్ల ఏజ్లో వృద్ధ జంట లవ్ మ్యారేజ్- లేటు వయసులో ఘాటు ప్రేమ!
షష్టిపూర్తి వయసులో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న జంట- ఒంటరితనాన్ని భరించలేక ఒక్కటైన వృద్ధులు- ప్రేమకు వయసు అడ్డంకి కాదని నిరూపణ
Published : June 19, 2026 at 10:38 AM IST
ప్రేమ ఎప్పుడు, ఎవరి మధ్య పుడుతుందో కచ్చితంగా చెప్పలేం. అలాగే ప్రేమ పుట్టడానికి వయసుతోనూ సంబంధం లేదు. ఇదే విషయాన్ని నిరూపించింది మధ్యప్రదేశ్లోని షియోపుర్కు ఓ జంట. 60 ఏళ్ల వయసులో ఘన్శ్యామ్ మీనా అదే ఏజ్ ఉన్న మహిళను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. భార్య మరణంతో ఒంటరితనాన్ని భరించలేక మళ్లీ మూడు ముళ్ల బంధంలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఈ క్రమంలో ఆరు పదుల వయసున్న వృద్ధ జంట లవ్ స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.
ఒంటరితనాన్ని తట్టుకోలేక!
షియోపుర్లోని ఛోటా ఖేడా గ్రామానికి చెందిన ఘన్శ్యామ్ మీనా వివాహం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఏళ్ల తరబడి ఒంటరి జీవితాన్ని గడిపిన ఆయనకు తన జీవితంలో మళ్లీ సంతోషాన్ని నింపే తోడు దొరికింది. భార్యను కోల్పోయిన తర్వాత ఒంటరితనంతో సతమతమవుతున్న ఘన్శ్యామ్ మీనాకు మళ్లీ ప్రేమ లభించింది. రాజస్థాన్లోని బారన్ జిల్లాకు చెందిన గౌరా బాయిని (60) ఘన్శ్యామ్ మీనా వివాహమాడాడు. ఈ వినూత్న జంట కలయిక ఇప్పుడు స్థానికంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
భర్త మరణంతో కుంగిపోయిన గౌరా బాయి
ఘన్శ్యామ్ లాగే గౌరా బాయి కూడా జీవిత భాగస్వామిని కోల్పోయింది. గౌరా బాయి భర్త రాంపాల్ మీనా నాలుగేళ్ల క్రితం చనిపోయాడు. ఆయన మరణం గౌరా బాయి జీవితాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టేసింది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అత్యంత క్లిష్టమైన దశకు చేర్చింది. సొంత కుటుంబీకులే ఆమెకు కనీస గౌరవం, మర్యాద ఇవ్వలేదు. కోడలి వేధింపులు, బంధువుల హేళనలు, నిరంతరం మనస్పర్థలు గౌరా బాయిని మానసికంగా కుంగదీశాయి. తన బాధలను వినేవారు ఎవరూ లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే ఆమెకు ఘన్శ్యామ్ పరిచయమయ్యాడు. దీంతో అతడిని వివాహం చేసుకుంది.