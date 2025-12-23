ETV Bharat / bharat

పారిశ్రామిక వేత్త సేవాగుణం- వీధి కుక్కలకు షెల్టర్లు- రెండు నెలల టైమ్ శునకాలకే!

ఏడాదిలో రెండు నెలల పాటు శునకాల సంరక్షణకే - ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములతో డాగ్ షెల్టర్ల తయారీ, ఉచిత పంపిణీ - ఇప్పటి వరకు 20 వేలకు పైగా షెల్టర్ల ఏర్పాటు

Dog Shelter From Paint Drums
Dog Shelter From Paint Drums (Etv Bharat)
Free Shelters For Stray Dogs : వీధి కుక్కల సంక్షేమం కోసం ఓ పారిశ్రామిక వేత్త చేస్తున్న పనికి అందరూ ఫిదా అవుతున్నారు. ఆయనో జంతు ప్రేమికుడు. శునకాలంటే మరింత మక్కువ. వాటి కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలని నిశ్చయించుకున్నారు. అందుకు ఏటా తన వ్యాపార జీవితంలో కొంత కాలాన్ని వెచ్చిస్తూ, వాటికి రక్షణ కల్పిస్తున్నారు. గడ్డ కట్టించే చలిలో వీధి కుక్కలకు నివాసం కల్పించేలా, ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ము​లతో ఆవాసాలు తయారు చేసి, ఉచితంగానే పంపిణీ చేస్తున్నారు. మూగ జీవాల పట్ల ఆయన చూపిస్తున్న కరుణ, నిస్వార్థ సేవ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది. ఆయనే హరియాణాలోని గురుగ్రామ్​లో జగ్జీత్ సింగ్ అనే పారిశ్రామిక వేత్త.

వ్యాపారం పక్కన పెట్టి మూగజీవాల సేవలో : జగ్జీత్ సింగ్ గురుగ్రామ్​లో ఓ పెయింట్ ఫ్యాక్టరీని నిర్వహిస్తున్నారు. ఏడాదిలో 10 నెలల పాటు పరిశ్రమలో నిమగ్నమవుతారు. మిగతా రెండు నెలల శీతాకాల సమయాన్ని మాత్రం పూర్తిగా జంతువులకు సేవ చేసేందుకే కేటాయిస్తారు. ముఖ్యంగా వీధి కుక్కల బాగోగుల కోసం శ్రమిస్తారు. అదే సమయంలోనే ఆయన వాటికి తీవ్రమైన చలి, గాలి, వర్షం, తేమ నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు ప్రత్యేకంగా స్వయంగా 'డాగ్ షెల్టర్స్'ను తయారు చేసి, ప్రజలకు ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.

డాగ్ షెల్టర్ల తయారీ ఇలా : ఈ షెల్టర్లను ఆయన చాలా వినూత్నంగా రూపొందించారు. ఇందుకు ఆయన తన సొంత ఫ్యాక్టరీలోని ఖాళీ డ్రమ్ములనే వినియోగిస్తున్నారు. పెయింట్ అయిపోయి, ధృడంగా ఉండే డ్రమ్ములను తీసుకుని శుభ్రం చేసి, వాటినే షెల్టర్లుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇవి వర్షం వచ్చినా తట్టుకోగలుగుతాయి. దీంతో శీతాకాలంలో చలి, తేమతో పాటు వర్షం వచ్చినా వీధి కుక్కలు సురక్షితంగా ఉంటాయి. శునకాల వెచ్చదనం కోసం డ్రమ్ము లోపల మెత్తటి పరుపులు, దుప్పట్లు సైతం ఏర్పాటు చేస్తారు.

People taking dogs to animal shelters
డాగ్ షెల్టర్లను తీసుకెళ్తున్న ప్రజలు (Etv Bharat)

ఎక్కడ దొరుకుతాయంటే : ప్రతి ఆదివారం గురుగ్రామ్‌లోని డీఎల్​ఎఫ్ ప్రాంతంలో జగ్జీత్​ సింగ్ స్వయంగా వీటిని ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తారు. దాదాపుగా అందరికీ సెలవు దినం కావడం ద్వారా సమాచారం తెలుసుకున్న స్థానిక జంతు ప్రేమికులు వాటిని ఎక్కువగా తీసుకెళ్తున్నారు. దీనికి తోడు ఆయన సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా ఈ విషయాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీంతో గురుగ్రామ్​ ప్రజలే కాకుండా దిల్లీ ఎన్​సీఆర్​, పరిసర ప్రాంతాల్లోని లోని వారు కూడా అధిక సంఖ్యలో వచ్చి ఈ షెల్టర్లను తీసుకెళ్తున్నారు.

ఇతరులకు ప్రేరణ కలిగేలా : జగ్జీత్ సింగ్ ఇప్పటివరకు తాను తయారు చేసిన వాటిలో సుమారు 20 వేలకు పైగా డ్రమ్ షెల్టర్లను ప్రజలకు ఉచితంగా అందజేశారు. ఈ ఏడాది (2025) ఆయన 7 వేల షెల్టర్లను తయారు చేయగా, ఇప్పటికే 4 వేల షెల్టర్లను పంపిణీ పూర్తి చేశారు. నిస్వార్థ హృదయం, బలమైన సంకల్పం ఉంటే ఒక్క వ్యక్తి కూడా సమాజంలో ఎంతటి మార్పు తీసుకురాగలరో చెప్పడానికి జగజీత్ సింగ్ ఒక నిదర్శనం. నిలువ నీడలేని మూగ జీవాలకు ఆయన చేస్తున్న ఈ కృషి పట్ల సర్వత్రా ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

Dog shelters built by Jagjit Singh
జగ్జీత్ సింగ్ తయారు చేసిన డాగ్ షెల్టర్లు (Etv Bharat)

జగ్జీత్ సింగ్ తరహాలోనే : ఒడిశాలోని సంబల్‌పుర్ నగరం ముదిపాడా ఏరియాలోని సాహివాల్ వీధిలో నివసిస్తున్న యతీంద్ర శర్మను చూసి తమ వీధిలోని కుక్కలు అస్సలు భయపడవు. దూరంగా పరుగెత్తవు. దీనికి కారణం, వాటిపై ఆయన చూపే ప్రేమ. గత ఐదేళ్లుగా సాహివాల్ వీధిలోని కుక్కలకు అతను అన్నం పెడుతున్నారు. ఆకలి తీరుస్తున్నారు. తన కారులో వెటర్నరీ ఆస్పత్రికి వీధి కుక్కలను తీసుకెళ్లి వ్యాక్సిన్లు వేయిస్తున్నారు. నులిపురుగుల నివారణ మందులు వేయిస్తున్నారు. కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయిస్తున్నారు. వీధి కుక్కల ఆరోగ్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేస్తూ, వాటికి వైద్యులతో చికిత్స చేయిస్తున్నారు.

