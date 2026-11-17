పక్షుల కోసమే జొన్నపంట వేసిన యువరైతు- మూగజీవాల పాలిట మనసున్న మారాజు
పక్షి ప్రేమికుడు శేఖర్ జముంకర్ పక్షుల ఆకలి తీర్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తన సొంత పొలంలో అర ఎకరంలో జొన్నపంటతో సహజ ఆవాసాన్ని సృష్టించి వాటి ఆకలిని తీరుస్తున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 3:43 PM IST
ఆకలితో అలమటించే మనిషి తన బాధను మాటల్లో చెప్పగలడు. కానీ, నోరులేని ఆ మూగజీవాలు తమ ఆకలి బాధలను ఎలా చెపుతాయి? ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న కాంక్రీట్ జంగల్స్ మధ్య గుక్కెడు నీటి కోసం, పిడికెడు గింజల కోసం పక్షులు పడుతున్న ఆవేదన వర్ణనాతీతం. లాభాల వేటలో పడి ప్రకృతిని సైతం మర్చిపోతున్న ఈ ఆధునిక కాలంలో, ఆ బుల్లి రెక్కల జీవుల ఆకలి తీర్చడమే తన జీవిత పరమావధిగా మార్చుకున్నారు ఓ యువ రైతు. తోటి జీవుల పట్ల ప్రేమ ఉంటే చిన్న ప్రయత్నం కూడా ఎంతటి అద్భుతాన్ని సృష్టిస్తుందో నిరూపిస్తూ, తన పొలాన్నే పక్షుల పాలిట అక్షయ పాత్రగా మార్చిన ఆ మనసున్న మారాజు కథ ఇది.
అర ఎకరంలో పక్షుల కోసం
మహారాష్ట్ర వార్ధా జిల్లాలోని హింగన్ఘాట్కు చెందిన యువ రైతు, పక్షి ప్రేమికుడు శేఖర్ జముంకర్ ఈ అద్భుతానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తన సొంత పొలంలోని అర ఎకరం విస్తీర్ణంలో కేవలం పక్షుల కోసమే ఆయన జొన్న పంటను పండించారు. వ్యాపార లాభాల కోసం కాకుండా, పూర్తిగా ఆ మూగజీవాల ఆకలి తీర్చడానికి ఆ పంటను వదిలేశారు. ప్రస్తుతం జొన్నకంకులు ధాన్యంతో నిండి, ఆ పొలమంతా పక్షుల కిలకిలరాగాలతో నిండిపోయింది. చిలుకలతో సహా అనేక రకాల పక్షులు గుంపులుగా వచ్చి కంకుల్లోని గింజలను కడుపునిండా తింటూ కనువిందు చేస్తున్నాయి. జొన్న కంకుల్లోని పుష్టిగా, బాగా పెరిగిన గింజలు ఈ రెక్కల అతిథులకు ఒక ప్రత్యేకమైన విందు భోజనంలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇది "మూగ జీవుల పట్ల కేవలం మాటలతోనే కాకుండా, చేతలతో ప్రేమను చూపాలి" అనే గొప్ప సందేశాన్ని తెలియజేస్తుంది.
స్పూర్తిదాయక ప్రయాణం
పక్షి శాస్త్రవేత్త ప్రవీణ్ కడు మార్గదర్శకత్వంలో 'నిసర్గసాథీ' (ప్రకృతి మిత్రుడు) అనే బృందంలో సభ్యుడిగా ఉన్న శేఖర్ జముంకర్ పక్షలకు ఆహారం అందించడంలో సహజ మార్గాన్నే అనుసరించకుండా, వాటికి ఒక స్థిరమైన ఆహార వనరుల్ని సృష్టించారు. ప్రఖ్యాత పక్షి శాస్త్రవేత్త డా.సలీం ఆలీని స్పూర్తిగా తీసుకుని, ఆయన అడుగుజాడల్లో ఈ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు. 'పక్షుల వారోత్సవాల' సందర్భంగా చేపట్టిన ఈ వినూత్న కార్యక్రమం, ప్రఖ్యాత పక్షి శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ 'సలీం అలీ' చేసిన పక్షి సంరక్షణ కృషిని గుర్తు చేస్తుంది. ప్రముఖ వన్యప్రాణి ఫోటోగ్రాఫర్ ఎం.ఎస్.ఆర్. షాద్ సైతం ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని సందర్శించి, జొన్న గింజలను తింటున్న పక్షుల చిత్రాలను తన కెమెరాలో బంధించారు.
భవిష్యత్లో ఈ ప్రణాళికను జొన్నల నుంచి మిగతా చిరుధాన్యాలకు విస్తరించాలని శేఖర్ ప్రయత్నిస్తున్నారు. వివిధ రకాల ధాన్యపు పంటలను పండించడం వల్ల పక్షులకు అనేక రకాల ఆహార వనరులు అందుబాటులో ఉండేలా చూస్తున్నారు. తద్వారా పక్షులకు మేతను విస్తృతంగా అందించవచ్చు అంటున్నారు. కేవలం ఇంటి పైకప్పులపై ధాన్యాలను ఉంచడం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, పూల, పండ్ల మొక్కలను పెంచడం ద్వారా సహజంగా వాటంతట అవే ఆహారాన్ని సంపాదించుకోగలవని పక్షి శాస్త్రవేత్త ప్రవీణ్ కడు చెప్తున్నారు. అడవుల నరికివేత, సహజ ఆవాసాల్లో మార్పులు పక్షులకు ఆహారం, ఆశ్రయం అందించే సహజ వ్యవస్థలకు అంతరాయం కలిగిస్తున్నందున, ఇటువంటి చిన్న తరహా కార్యక్రమాల ప్రాముఖ్యం పెరుగుతోంది.
ఈ విధంగా శేఖర్ జముంకర్ తన వ్యవసాయ భూమిలో కొంత భాగాన్ని పక్షుల కోసం కేటాయించాలన్న ఆయన ప్రయోగం, ప్రకృతితో సహజీవనం వైపు ఎలా మల్లించాలో చూపించింది. పక్షుల మనుగడ కోసం సహజ పర్యావరణంలోనే ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే ఈ ప్రయత్నం, పక్షుల సంరక్షణపై మరింత అవగాహనను పెంపొందింస్తోంది. ఈ విధంగా అందరూ తనలాగే ఎవరికి వీలైనంతలో వారు పక్షుల కోసం సహజ ఆవాసాన్ని సృష్టించి వాటి ఆకలిని తీర్చడంలో తమ వంతు సహకారాన్ని అందించాలని ఆశిస్తున్నానని చెప్పారు.
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