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దిల్లీ వేదికగా యూఏఈ క్రౌన్ ప్రిన్స్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు భేటీ- బ్రిక్స్ సదస్సు వేళ కీలక పరిణామం

పశ్చిమాసియా సంక్షోభంలో కీలక మలుపు- బ్రిక్స్ సదస్సు సైడ్‌లైన్స్‌లో ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్, అబుదాబి యువరాజు షేక్ ఖలీద్- ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో డీ- ఎస్కలేషన్, ప్రాంతీయ స్థిరత్వంపై చర్చ!

Sheikh Khaled Pezeshkian Meeting
ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్- అబుదాబి యువరాజు షేక్ ఖలీద్ (ETV Bharat via Abu Dhabi Media Office)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 7:05 PM IST

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Sheikh Khaled Pezeshkian Meeting : పశ్చిమాసియాలో ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ప్రారంభమైన యుద్ధం భీకర స్థాయికి చేరింది. 4 నెలల తర్వాత పరిస్థితులు మళ్లీ కుదుటపడ్డట్లే కనిపించినా, తాత్కాలిక ఒప్పందం కుదిరినా దానిని ఉల్లంఘిస్తూ మళ్లీ అమెరికా, ఇరాన్ పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటున్నాయి. సమస్య పరిష్కారం కోసం చర్చలు జరుగుతున్నా ఒక కొలిక్కి రావట్లేదు. ఈ క్రమంలో బ్రిక్స్ సదస్సు వేళ పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి సంబంధించి కీలకమైన అంశం నెలకొంది.

అబుదాబి ప్రిన్ (యువరాజు) షేక్ ఖలీద్ బిన్ మహ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ దిల్లీలో శనివారం భేటీ అయ్యారు. ఇరాన్- యూఏఈ మధ్య కూడా సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న తరుణంలో ఈ భేటీ చర్చనీయాంశంగా మారింది. పలు ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపై చర్చించినట్లు అబుదాబి ప్రభుత్వ మీడియా కార్యాలయం వెల్లడించింది. ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడం, డీ- ఎస్కలేషన్‌కు మద్దతు ఇవ్వడం, ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని బలోపేతం చేయడం, పశ్చిమాసియాలో శాంతి- అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై ఇరువురు నేతలు చర్చించినట్లు తెలిపింది. ఈ కీలక సమావేశం దౌత్యపరంగా కూడా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇరాన్- యూఏఈలకు గల్ఫ్ వాణిజ్యం, సముద్ర మార్గాల్లో భద్రత, ఇంధన రంగాల్లో ఉమ్మడి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీంతో సంబంధాల్ని పూర్తిగా తెంచుకోలేని పరిస్థితుల్లో, మరింత దిగజారకుండా చూసేందుకు ఈ భేటీ ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

కాగా, బ్రిక్స్ సభ్యదేశాలు సహా ప్రత్యేక ఆహ్వానం అందిన మరికొన్ని దేశాల ప్రతినిధులు భారత్‌కు విచ్చేశారు. ఇక బ్రిక్స్ సభ్యదేశాలుగా ఉన్న ఇరాన్, యూఏఈ నుంచి కూడా కీలక నేతలు వచ్చారు. ఇక్కడ యూఏఈ- అమెరికాకు మిత్ర దేశంగా ఉండగా, బ్రిక్స్ సదస్సు సైడ్‌లైన్స్‌లో యూఏఈ- ఇరాన్ మధ్య కీలక భేటీ జరిగింది. ఉద్రిక్తతల వేళ ఇరు దేశాలు కలిసి చర్చించుకోవడానికి భారత్‌లో జరిగిన బ్రిక్స్ సదస్సు ఒక మంచి అవకాశంగా మారింది.

కొద్ది రోజుల కిందట యూఏఈ ఆరోపణలు
ఈ భేటీకి ముందు ఇరాన్- యూఏఈ మధ్య పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఆగస్ట్ 31న యూఏఈ భూభాగంలో ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేసిందని అబుదాబి ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. తమ సార్వభౌమత్వం, భద్రతపై దాడిగా పేర్కొంటూ యూఏఈ ఆరోపించింది. ఇలాంటి దాడుల్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేసింది. ఇరాన్ దాడులు దశాబ్దాలుగా ఏర్పడిన నమ్మకాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయని యూఏఈ దౌత్య సలహాదారు అన్వర్ గార్గాష్ అన్నారు. ఈ విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించాలంటే మళ్లీ కొన్నేళ్లు లేదా దశాబ్దాలు పట్టొంచంటూ పేర్కొన్నారు. ఇదే సమయంలో భౌగోళిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఇరాన్‌తో సంబంధాల్ని పూర్తిగా విస్మరించడం కూడా సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు.

బ్రిక్స్ వేదికగా దౌత్య ప్రయత్నం
ఈ సమావేశం దిల్లీలో జరగడం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇరాన్, యూఏఈ రెండూ బ్రిక్స్ దేశాలే. పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై ఇరు దేశాల వైఖరి భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ, బ్రిక్స్ సదస్సు సందర్భంగా ఒకే వేదికపై నేతలు సమావేశమయ్యారు. పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపైనా బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య సంయుక్త ప్రకటన విషయంలో చర్చలు క్లిష్టంగా సాగినట్లు వార్తలొచ్చాయి. అయినప్పటికీ చివరికి సంయుక్త ప్రకటనపై అంగీకారం కుదరడం, భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్న దేశాలు కూడా ఇలాంటి బహుపాక్షిక వేదికలపైనా చర్చలు కొనసాగించగలవని నిరూపించింది. అయితే ఈ సమావేశాన్ని వెంటనే ఇరాన్- యూఏఈ మధ్య సయోధ్యగా చూడటం తొందరపాటే అవుతుందని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీకి చెందిన ప్రొఫెసర్ ముదస్సిర్ ఖమార్ అన్నారు. ఫిబ్రవరిలో యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత ఇరు దేశాల ఉన్నత స్థాయి అధికారులు సమావేశం కావడం ఇదే తొలిసారి కావడంతో భేటీ మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిచిందని పేర్కొన్నారు. సమస్యకు పరిష్కారం దిశగా ప్రక్రియ ప్రారంభించడంలో బ్రిక్స్ కూడా కీలక పాత్ర పోషించగలదని తెలిపారు. అయితే భవిష్యత్ పరిణామాలపై ఇప్పుడే అంచనా వేయడం కష్టమని, పరిస్థితిని వేచి చూడాల్సి ఉంటుందన్నారు. ముందుగా ఇక్కడ విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించేందుక చర్చలకే మొగ్గుచూపాలని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

భారత్‌కు కూడా కీలకమే!
హర్మూజ్ జలసంధి యూఏఈ, ఇరాన్ రెండింటికీ అత్యంత కీలకం. వాణిజ్యం, పోర్టులు, లాజిస్టిక్స్, ఇంధన ఎగుమతులపై ఆధారపడే యూఏఈకి సముద్ర మార్గాల భద్రత అత్యవసరం. ఇదే సమయంలో అమెరికాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. మరోవైపు ఇరాన్‌కు కూడా గల్ఫ్, హర్మూజ్ వ్యూహాత్మకంగా కీలకమే. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ- సముద్ర భద్రత, వాణిజ్యం, ఇంధన సరఫరా వంటి అంశాల్లో ఉమ్మడి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు భారత్ కూడా ఇరాన్‌తో చర్చల్లో నౌకాయానం, స్వేచ్ఛ, ఎలాంటి అంతరాయాలు లేని వాణిజ్యం, సముద్ర నావికుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. శుక్రవారం రోజు దిల్లీలో పెజెష్కియాన్‌తో జరిగిన చర్చలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ అంశాల్ని ప్రస్తావించారు. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీలో ఖలీద్- పెజెష్కియాన్ భేటీ- భారత్ అధ్యక్షత వహించిన బ్రిక్స్ సదస్సు దౌత్యానికి కూడా మరింత ప్రాధాన్యం పెంచింది.

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IRAN UAE RELATIONS 2026
UAE IRAN DIPLOMATIC TALKS
BRICS WEST ASIA CRISIS
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SHEIKH KHALED PEZESHKIAN MEETING

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