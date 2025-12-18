Telangana Panchayat Elections Results2025

భారతీయ నాగరిక విలువల ప్రకారమే షేక్ హసీనాకు ఆశ్రయం- పార్లమెంటరీ కమిటీ నివేదిక

ఆపదలో ఉన్నవారికి ఆశ్రయమివ్వడం భారతీయ విలువ- ఇకపైనా ఈ మానవతా దృక్పథాన్ని భారత్ కొనసాగించాలి- శశిథరూర్ సారథ్యంలోని పార్లమెంటరీ కమిటీ కీలక నివేదిక

PAR Panel On Hasina Asylum : బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనాకు భారత్‌లో ఆశ్రయం ఇస్తుండటంపై విదేశాంగ వ్యవహారాల పార్లమెంటరీ కమిటీ కీలక నివేదిక విడుదల చేసింది. తీవ్ర వేదనను అనుభవిస్తున్న, ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిన వ్యక్తులకు ఆశ్రయాన్ని ఇవ్వడం అనేది భారత నాగరికపరమైన నైతిక విలువలు, మానవతా సంప్రదాయాల్లో భాగమని కమిటీ తేల్చి చెప్పింది. ఈ మానవతా దృక్పథాన్ని భారత ప్రభుత్వం ఇకపైనా కొనసాగించాలని కమిటీ సిఫారసు చేసింది. భారతీయ విలువలు, అంతర్జాతీయ బాధ్యతలతో ఇలాంటి పరిస్థితులను అత్యంత సున్నితంగా నిర్వహించాలని సూచించింది. ఈ కమిటీకి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శశిథరూర్ సారథ్యం వహించారు. భారత్ - బంగ్లాదేశ్ సంబంధాల భవిష్యత్తు శీర్షికన ఈ కమిటీ రూపొందించిన నివేదికను గురువారం పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టారు.

భారత గడ్డపై నుంచి హసీనా రాజకీయాలకు నో ఛాన్స్
"బంగ్లాదేశ్‌లోని ఒక ట్రిబ్యునల్ షేక్ హసీనాకు గతేడాది నవంబరు 17న మరణశిక్ష విధించింది. ఆ తర్వాత హసీనాను తమకు అప్పగించాలని భారత్‌ను బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం కోరింది. దీన్ని మా కమిటీ పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఈ అంశంపై ఎలాంటి వైఖరిని అవలంభిస్తారో మాకు తెలియజేయమని భారత సర్కారుకు విన్నవించాం. భారత గడ్డపై నుంచి బంగ్లాదేశ్‌లో రాజకీయ కార్యకలాపాలు చేసే అవకాశాన్ని హసీనాకు ఇవ్వొద్దని భారత సర్కారుకు సూచించాం. ఇక ఇదే సమయంలో మానవతా కోణంలో హసీనాకు ఆశ్రయాన్ని ఇవ్వొచ్చని కేంద్ర సర్కారుకు సిఫార్సు చేశాం. ఈ అంశంపై మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు శివశంకర్ మీనన్, రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సయ్యద్ అతా హస్నైన్, విదేశాంగ శాఖ మాజీ కార్యదర్శి రివా గంగూలీ, ప్రొఫెసర్ అమితాబ్ మట్టూ‌ అనే నిపుణుల అభిప్రాయాలను కమిటీ సేకరించింది. ఈ ఏడాది డిసెంబరు 16న నిర్వహించిన కమిటీ సమావేశంలో మేం రూపొందించిన నివేదికను ఆమోదించాం. చారిత్రకంగా, భౌగోళికపరంగా, సాంస్కృతికపరంగా, వ్యూహాత్మకపరంగా భారత్, బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు చాలా బలమైనవి. ఇవి బహుముఖమైనవి. 1971లో బంగ్లాదేశ్‌కు స్వాతంత్య్రం లభించడంలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషించింది. అందుకే ఇరుదేశాల మధ్య బలమైన ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు పునాది పడింది" అని పార్లమెంటరీ కమిటీ నివేదికలో ప్రస్తావించారు.

భారత్‌కు షేక్ హసీనా- మరణశిక్ష విధిస్తూ ఐసీటీ తీర్పు
గత సంవత్సరం జులై మొదటివారం నుంచి ఆగస్టు మొదటి వారం వరకు బంగ్లాదేశ్‌లో షేక్ హసీనా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా భారీ నిరసనలు జరిగాయి. విద్యార్థి సంఘాల సారథ్యంలో ఈ నిరసన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. నిరసనలు తీవ్రరూపు దాల్చడంతో 2024 ఆగస్టు 5న షేక్ హసీనా ప్రత్యేక విమానంలో భారత్‌కు చేరుకున్నారు. నాటి నుంచి ఆమె దిల్లీలోనే ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. గత ఏడాది బంగ్లాదేశ్‌లో విద్యార్థుల నిరసన కార్యక్రమాల సందర్భంగా ఎంతోమంది విద్యార్థులు, విపక్ష పార్టీల నేతలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మహ్మద్ యూనుస్ సారథ్యంలో బంగ్లాదేశ్‌లో ఏర్పాటైన కొత్త ప్రభుత్వం ఆ మరణాలపై దర్యాప్తు చేయించింది. బాధిత కుటుంబాల పిటిషన్లపై కొన్ని నెలల పాటు వాదనలు విన్న అంతర్జాతీయ నేరాల ట్రిబ్యునల్ (ఐసీటీ) 2024 సంవత్సరం నవంబరు 17న సంచలన తీర్పును వెలువరించింది. షేక్ హసీనాకు మరణశిక్షను విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. షేక్ హసీనా హయాంలో హోం మంత్రిగా వ్యవహరించిన అసదుజ్జమా ఖాన్ కమాల్‌కు కూడా మరణశిక్షను విధిస్తూ తీర్పును వినిపించింది. అసదుజ్జమా ఖాన్ కమాల్‌ సైతం భారత్‌లోనే ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. దీంతో వీరిద్దరిని తమకు వెంటనే అప్పగించాలని భారత్‌ను మహ్మద్ యూనుస్ సర్కారు కోరింది.

