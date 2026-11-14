'హసీనాను అలా తీసుకెళ్లాల్సిందే'- బంగ్లాదేశ్కు భారత్ కీలక షరతులు!
India on Hasina Extradition : షేక్ హసీనాను బంగ్లాదేశ్కు పంపేందుకు భారత్ షరతులు విధించింది.
Published : November 14, 2026 at 10:53 AM IST
అల్లర్ల కారణంగా పారిపోయి వచ్చి భారత్లో ఆశ్రయం పొందుతున్న బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాను తిరిగి స్వదేశానికి పంపేందుకు భారత్ రెండు షరతులు విధించినట్లు తెలిసింది. 2024లో సైనిక విమానంలో భారత్కు వచ్చిన హసీనాను తిరిగి తీసుకెళ్లే బాధ్యతను కూడా బంగ్లా సైన్యమే తీసుకోవాలని భారత్ తేల్చిచెప్పినట్లు బంగ్లా మీడియా పేర్కొంది. దిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో లేదా సరిహద్దు వద్ద బంగ్లా సైన్యం ఆమెను అధికారికంగా రిసీవ్ చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. రెండో షరతు కింద హసీనాకు విధించిన మరణశిక్షపై అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలని, 2024 ఊచకోత ఆరోపణలపై అంతర్జాతీయ సమాజం, మీడియా పర్యవేక్షణలో కొత్తగా, నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరపాలని భారత్ డిమాండ్ చేసింది. ఉరితీస్తారని తెలిసి ఆమెను అప్పగించలేమని భారత విదేశాంగ శాఖ అధికారి ఢాకా అధికారులకు చెప్పినట్లు ఆ దేశ మీడియా పేర్కొంది. కాగా బంగ్లాకు హసీనా తిరిగి వెళ్తే సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయని, అందుకే ఆమె స్వదేశానికి వెళ్లే అవకాశాలు తక్కువేనని భారత వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే తనను ఉరితీసినా సరే ఈ డిసెంబర్లో స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్తానని షేక్ హసీనా ప్రకటించారు.