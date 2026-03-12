ETV Bharat / bharat

ప్రాణమున్న వ్యక్తికి పాడె కట్టి అంతిమ యాత్ర- ఎక్కడో తెలుసా?

రాజస్థాన్​లోని భిల్వారాలో వింత ఆచారం- ప్రాణమున్న వ్యక్తికి అంతిమ యాత్ర నిర్వహణ- మహిళలకు నో ఎంట్రీ!

Funerals For A Living Person
Funerals For A Living Person (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 12, 2026 at 8:28 PM IST

Funerals For A Living Person: రాజస్థాన్​లో వస్త్రనగరిగా పేరుపొందిన భిల్వారాలో గత 80 ఏళ్లుగా ఒక వినూత్న సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. ఇక్కడి ప్రజలు హోలీ పండుగ కంటే ఎక్కువగా ఈ వేడుక కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. సీతల సప్తమి పర్వదినం సందర్భంగా, ఒక బతికున్న వ్యక్తిని పాడెపై పడుకోబెట్టి, నగరమంతటా శవయాత్ర నిర్వహిస్తారు. డబ్బులు, సన్యాయి వాద్యాలతో, రంగులు, గులాల్​ చల్లుకుంటూ చాలా ఉత్సాహంగా ఈ ఊరేగింపు కొనసాగిస్తారు. చివరకు ఒక నిర్ణీత ప్రదేశంలో ప్రతీకాత్మకంగా అంత్యక్రియలను నిర్వహిస్తారు. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితి ఈ కథనం పూర్తిగా చదవండి.

జీవించి ఉన్న వ్యక్తిని పాడెపై పడుకోబెట్టి శవయాత్ర మొదలుపెట్టిన తర్వాత చాలా సరదా సన్నివేశాలు జరుగుతాయి. పాడెపై ఉన్న వ్యక్తి ఊరేగింపు జరుగుతున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా లేచి, పారిపోతాడు. తరువాత అతనిని తీసుకొచ్చి మళ్లీ పాడెపై పడుకోబెడతారు. అక్కడితో ఆగదు. పాడెపై ఉన్న వ్యక్తి అప్పుడప్పుడూ కూర్చోవడం, చేతులు ఊపడం, పడుకొని నీళ్లు తాగడం లాంటి వింత చేష్టలు చేస్తాడు. ఈ వింతను చూడడానికి భిల్వారా నుంచే కాకుండా చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి కూడా భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివస్తారు. బుధవారం భిల్వారాలో సీతలా సప్తమిని చాలా వైభవంగా జరుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ పోలీసు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు సీతలా సప్తమి వేడుకల కోసం జిల్లా కలెక్టర్​ సెలవు ప్రకటిస్తారు.

స్త్రీలపై నిషేధం!
భిల్వారాలో ఈ సంప్రదాయాన్ని 'ముర్దే కీ సవారీ' అని పిలుస్తారు. హోలీ జరిగిన 7 రోజుల తర్వాత వచ్చే సీతలా సప్తమి నాడు నగరంలోని 'చిత్తోర్ వాలే హవేలీ' నుంచి ఈ శవ యాత్ర ప్రారంభమవుతుంది. ఓ యువకుడిని పాడెపై పడుకోబెట్టి, డబ్బులు, సన్నాయి వాద్యాలతో ఊరేగిస్తారు. అయితే అత్యంత ఉత్సాహంగా జరిగే ఈ ఊరేగింపులో పాల్గొనేందుకు స్త్రీలను అనుమతించరు. వారిపై పూర్తి నిషేధం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ఊరేగింపులో పురుషులు చాలా అసభ్యకరమైన జోకులు వేస్తుంటారు. పరిహాసాలు చేస్తుంటారు. అందుకే మహిళలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా వారిని దూరంగా ఉంచుతారు.

కాగా, భిల్వారా ఈ అంతిమ యాత్ర రైల్వే స్టేషన్ క్రాసింగ్, గోల్​ప్యావ్​ క్రాసింగ్​, భీమ్​గంజ్ పోలీసు స్టేషన్ ప్రాంతాల మీదుగా పాతబస్తీలోని బడా మందిర్​ వరకు కొనసాగుతుంది. అక్కడకు చేరుకోగానే పాడెపై ఉన్న యువకుడు దూకి పారిపోతాడు. ఆ తర్వాత పాడెను కింద వేసి దానిని (ప్రతీకాత్మకంగా) దహనం చేస్తారు. దీనికి ముందు రోజు రాత్రి 'ఇలాజీ కా స్వాంగ్' అనే ప్రదర్శన నిర్వహిస్తారు. అంతేకాదు రాత్రంతా జాగరణ కూడా చేస్తారు.

ఈ సంప్రదాయం ఎలా మొదలైందంటే?
పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత, జానపద కళాకారుడు జానకీలాల్ భంద్​ ప్రకారం, "హోలీ రోజుల్లో భిల్వారాలో అనేక సంప్రదాయ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. వాటిలో ఈ శవయాత్ర అత్యంత విలక్షణమైనది" అని అన్నారు.

సామాజిక కార్యకర్త మనోహర్ సేన్​ ప్రకారం, " వాస్తవానికి ఈ సంప్రదాయం కేవలం వినోదం, హాస్యం కోసం మొదలై, ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ఈ ఊరేగింపు జరిగేటప్పుడు ప్రజలు ఒకరిపై ఒకరు గులాల్​ రంగులు చల్లుకుంటూ, శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటారు. వాస్తవానికి మేవార్ ప్రాంతంలో మంగళవారం నాడు సీతలా దేవి పూజ చేయడాన్ని అశుభంగా భావిస్తారు. అందుకే ఈసారి పండుగను బుధవారం జరుపుకున్నారు. దీని వెనుక ఇంకో కథ కూడా ఉంది. హోలికకు కాబోయే భర్త ఇలోజీ జ్ఞాపకార్థం ఈ యాత్ర చేస్తారు. వాస్తవానికి హోలికకు ఇలోజీకి పెళ్లికావాల్సి ఉంది. కానీ ఆ పెళ్లికాకుండానే హోలిక మరణించింది. అయినప్పటికీ ఇలోజీ బ్రహ్మచారిగానే ఉండిపోయాడు. అందుకే ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఈ యాత్రను నిర్వహిస్తారు. బియావర్​ జిల్లాలో హోలీ మరుసడి రోజు జరిగే 'బాద్​షా కీ సవారీ' తరహాలోనే, భిల్వారాలో ఈ 'ముర్దే కీ సవారీ' నిర్వహిస్తారు. ఈ సంప్రదాయం నేటికీ కొనసాగుతోంది."

