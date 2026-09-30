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'దొంగతనం చేయలేరని సవాలు విసిరింది- అందుకే చేశాం'- యూట్యూబర్ ఇంట్లో చోరీపై దొంగల షాకింగ్​ స్టేట్​మెంట్​

యూట్యూబర్ మధుమిత పోస్టులు చూసే చోరీకి పాల్పడ్డామని నిందితుల అంగీకారం- సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నలుగురు నిందితుల అరెస్టు- నిందితుల నుంచి 98 సవర్ల బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం

Four Arrested Youtuber House Theft
అరెస్టైన నిందితులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 7:32 AM IST

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Four Arrested Youtuber House Theft : తమిళనాడులోని ప్రముఖ యూట్యూబర్ మధుమిత ఇంట్లో జరిగిన చోరీ కేసులో నిందితులు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. మధుమిత సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టులను చూసిన తర్వాతే చోరీకి పాల్పడినట్లు నిందితులు పోలీసుల విచారణలో అంగీకరించారు. అంతేకాకుండా తన ఇంట్లో దొంగతనం చేయడం సాధ్యం కాదని మధుమిత చేసిన వ్యాఖ్యలను నిందితులు సవాలుగా తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కేసులో తూత్తుకుడికి చెందిన ఇసాక్కి పాండియన్, అతడి సహచరులు సహా నలుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

కన్యాకుమారి జిల్లా నాగర్‌కోయిల్ సమీపంలోని ధమ్మతుకోన్ వీఐపీ గార్డెన్ ప్రాంతంలో వినోద్ కుమార్ పలు వ్యాపారాలు చేస్తూ కుటుంబంతో కలిసి నివసిస్తున్నారు. ఆయన భార్య మధుమిత ప్రముఖ యూట్యూబర్. ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికలపై తరచూ వీడియోలు పోస్టు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో మధుమిత ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను పోస్టు చేశారు. అందులో తన ఇంట్లో లక్షల రూపాయల నగదు ఉందని, నెలకు ఒకసారి బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తానని పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

పోస్టులు చూసి చోరీకి ప్లాన్
మధుమిత పోస్టు చేసిన వీడియోలను చూసిన కొందరు దుండగులు ఆమె ఇంటిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇంట్లోకి చొరబడి నగదు, బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించి పరారయ్యారు. మధుమిత ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, ఇంట్లో 118 సవర్ల బంగారు, వజ్రాల ఆభరణాలతో పాటు రూ.50 వేల నగదు చోరీకి గురైంది. చోరీపై మధుమిత రాజక్కమంగళం పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలో నలుగురు సభ్యుల ముఠా ఇంట్లోకి ప్రవేశించి చోరీ చేసినట్లు గుర్తించారు.

Four Arrested Youtuber House Theft
యూట్యూబర్ మధుమిత, తన భర్త వినోద్ కుమార్ (@instagram/madhumithaaaaaa_3154284)

160 సీసీటీవీ కెమెరాల పరిశీలన
ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా రాజక్కమంగళం పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఏడు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రత్యేక బృందాలు ఘటనాస్థలంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలించాయి. కన్యాకుమారి సబ్-డివిజన్ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ప్రకాశ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఘటనాస్థలం నుంచి శ్రీవైకుంఠం వరకు మొత్తం 160 సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించారు. వాటి ఆధారంగా శ్రీవైకుంఠానికి చెందిన 30 ఏళ్ల ఇసాక్కి పాండియన్, ముకూడల్‌కు చెందిన 28 ఏళ్ల మురుగన్ ఈ ఘటనలో పాల్గొన్నట్లు గుర్తించారు.

నిందితుల కోసం శ్రీవైకుంఠంలో పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు. ఆ సమయంలో వారు శ్రీవైకుంఠం నుంచి కన్యాకుమారికి ప్రయాణిస్తున్నట్లు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో ప్రత్యేక పోలీసు బృందం వారిని వెంబడించింది. ఎరుంబాక్కడు ప్రాంతంలో వాహన తనిఖీలు నిర్వహించిన పోలీసులు ఇసాక్కి పాండియన్, మురుగన్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని విచారించగా మరో ఇద్దరి ప్రమేయం గురించి సమాచారం లభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

'దొంగతనం చేయలేరు' అంటూ సవాల్
పోలీసుల విచారణలో నిందితులు ,సోషల్ మీడియాలో మధుమిత చేసిన ఓ వీడియోను చూసిన తర్వాతే చోరీకి పాల్పడినట్లు అంగీకరించారు. ఇటీవల ఓ వీడియోలో మధుమిత తన ఇంట్లో దొంగతనం చేయడం సాధ్యం కాదని, డబ్బు, ఆభరణాలన్నీ బ్యాంక్ లాకర్‌లో ఉన్నాయని సవాల్ చేసినట్లు నిందితులు తెలిపారు. ఈ వ్యాఖ్యలను దొంగలు ఒక సవాలుగా తీసుకున్నారని పోలీసులు వెల్లడించారు. నిందితులు ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా అలన్‌కులం ప్రాంతానికి చెందిన 30 ఏళ్ల మురుగేశన్, 39 ఏళ్ల తంగపాండిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి 98 సవర్ల బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి బరువు సుమారు 784 గ్రాములు ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. మిగిలిన ఆభరణాలు, నగదు గురించి కూడా ఆరా తీస్తున్నారు.

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