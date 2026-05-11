'850 మంది సభ్యులుంటే చైనా తరహా సభే'- డీలిమిటేషన్‌పై థరూర్, అన్నామలై, తేజస్వి హాట్ డిబేట్

లోక్‌సభ స్థానాలను 850కి పెంచడం జోక్ అన్న శశి థరూర్- జనాభా ఆధారంగా ఉత్తర రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ ఎంపీలు రావడం సహజమేనన్న అన్నామలై- 543 సభ్యులతో 140కోట్ల జనాభాకు ప్రాతినిధ్యం సాధ్యం కాదన్న తేజస్వి

Photo: Diya TV USA
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 11, 2026 at 8:53 AM IST

Delimitation Debate : అమెరికాలోని స్టాన్‌ఫోర్డ్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్‌లో భారత రాజకీయ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కీలక అంశమైన డీలిమిటేషన్‌పై తీవ్ర చర్చ జరిగింది. కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్, బీజేపీ నేతలు కె.అన్నామలై, తేజస్వి సూర్య పాల్గొన్న ఆ సమావేశంలో ఉత్తర-దక్షిణ రాష్ట్రాల రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం, జనాభా ఆధారంగా లోక్‌సభ స్థానాల పెంపు, మహిళా రిజర్వేషన్ వంటి అంశాలపై విభిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి.

ఇండియా, దట్ ఈజ్ భారత్: గ్రోత్, గవర్నెన్స్ అండ్ ఐడెంటిటీ అనే అంశంపై జరిగిన రౌండ్‌టేబుల్ సమావేశంలో మాట్లాడిన శశి థరూర్, లోక్‌సభ సభ్యుల సంఖ్యను 850కి పెంచాలన్న ప్రతిపాదనపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. అంత పెద్ద సభ ఉంటే అది చర్చలు జరిగే పార్లమెంట్ కాకుండా చైనా పీపుల్స్ కన్సల్టేటివ్ కాన్ఫరెన్స్‌లా మారిపోతుందని వ్యాఖ్యానించారు. '850 మంది సభ్యులతో ఉన్న సభలో ఎవరికి మాట్లాడే అవకాశం ఉండదు. నాయకుడు వస్తే టేబుళ్లు కొట్టడమే మిగులుతుంది' అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

అమెరికా ప్రతినిధుల సభ ఉదాహరణను ప్రస్తావించిన థరూర్, 1929 నుంచి అక్కడ సభ్యుల సంఖ్య 435గానే ఉందని, అప్పటి నుంచి అమెరికా జనాభా మూడు రెట్లు పెరిగినా సభ పరిమాణాన్ని పెంచలేదని గుర్తుచేశారు. పెద్ద సంఖ్యలో సభ్యులు ఉంటే పార్లమెంటరీ చర్చల నాణ్యత తగ్గిపోతుందని అన్నారు. డీలిమిటేషన్ కారణంగా దక్షిణ రాష్ట్రాలు రాజకీయంగా డిసెన్‌ఫ్రాంచైజ్ అయిన భావనకు లోనయ్యే ప్రమాదం ఉందని థరూర్ హెచ్చరించారు. ఉత్తర భారత రాష్ట్రాల్లో జనాభా అధికంగా పెరగడంతో అక్కడి ఎంపీలు ఎక్కువవుతారని, దీంతో భవిష్యత్తులో జాతీయ రాజకీయ నిర్ణయాల్లో ఉత్తర రాష్ట్రాల ఆధిపత్యం పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు.

'ఒక దశలో ఉత్తర రాష్ట్రాలకు సంపూర్ణ మెజారిటీ మాత్రమే కాదు, రెండు మూడొంతుల మెజారిటీ కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడొచ్చు. అప్పుడు హిందీని జాతీయ భాష చేయాలన్న చట్టాలు తీసుకురావాలని కొందరు ప్రయత్నిస్తారు. తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తాయి' అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తర్​ప్రదేశ్ వంటి అతిపెద్ద రాష్ట్రాలను విభజించాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా థరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. 28 కోట్ల జనాభా ఉన్న ఒకే రాష్ట్రం ఉండటం సమంజసం కాదని, రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్‌పై మరోసారి చర్చ జరగాలని సూచించారు. మాయావతి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్‌ను నాలుగు రాష్ట్రాలుగా విభజించాలని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు.

మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై కూడా థరూర్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. మహిళలకు లోక్‌సభలో మూడో వంతు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడాన్ని డీలిమిటేషన్‌తో అనుసంధానం చేయడం సరైంది కాదన్నారు. “ఇప్పుడే బిల్లు తీసుకురండి.. ప్రస్తుత 543 స్థానాల్లోనే మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వండి.. మేమంతా మద్దతు ఇస్తాం” అని స్పష్టం చేశారు. డీలిమిటేషన్‌పై తుది నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తాజా జనగణన గణాంకాలు రావాల్సి ఉందని థరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. 2027 నుంచి 2029 మధ్య జనగణన వివరాలు విడుదలయ్యాకే తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. 2034 ఎన్నికల నాటికి కొత్త రాజకీయ పటమొకటి కనిపించే అవకాశం ఉందని అన్నారు.

ఇక బీజేపీ నేత కె.అన్నామలై మాత్రం డీలిమిటేషన్ అవసరాన్ని సమర్థించారు. ఉత్తర రాష్ట్రాల్లో జనాభా పెరిగితే వారికి ఎక్కువ ఎంపీలు రావడం సహజమేనన్నారు. అయితే దక్షిణ రాష్ట్రాలు నష్టపోయామనే భావనకు లోనుకాకుండా అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. 'ఇది ఉత్తర, దక్షిణ రాష్ట్రాల మధ్య ఒక గ్రాండ్ బార్గెన్‌లా చూడాలి. ఎవరూ పూర్తిగా నష్టపోకుండా, ఎవరూ పూర్తిగా లాభపడకుండా ఒక సమతుల్యత అవసరం' అని అన్నామలై చెప్పారు.

తమిళనాడుకు 2011 జనగణన ప్రకారం 50 సీట్లు రావాల్సి ఉండగా, తాజా ప్రతిపాదనలో 59 స్థానాలు వస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. 'మాకు తొమ్మిది సీట్లు అదనంగా వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇది పూర్తిగా నష్టమే అని చెప్పడం సరైంది కాదు' అని వ్యాఖ్యానించారు. బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య కూడా డీలిమిటేషన్‌కు మద్దతు తెలిపారు. 1971 జనాభా ఆధారంగా కొనసాగుతున్న ప్రాతినిధ్యం 140 కోట్ల భారతదేశానికి సరిపోదన్నారు. ఒక ఎంపీకి 22 నుంచి 30 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉండటంతో ప్రజలు తమ ప్రతినిధిని కలుసుకోవడమే కష్టమైందని అన్నారు.

'ఇది కేవలం రాజ్యాంగ బాధ్యత మాత్రమే కాదు. ప్రజాస్వామ్య అవసరం కూడా. ఎంపీకి ప్రజలపై బాధ్యత ఉండాలంటే నియోజకవర్గాల పరిమాణం తగ్గాలి' అని తేజస్వి సూర్య పేర్కొన్నారు. డీలిమిటేషన్ బిల్లు, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులపై ఇటీవల పార్లమెంట్‌లో జరిగిన చర్చల నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. ప్రభుత్వం లోక్‌సభ స్థానాలను 543 నుంచి 816కు పెంచే ప్రతిపాదన తీసుకువచ్చినా ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాయి. మహిళా రిజర్వేషన్‌కు మద్దతు తెలిపినా, డీలిమిటేషన్‌ను దానికి అనుసంధానం చేయడాన్ని వ్యతిరేకించాయి.

