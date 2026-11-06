ట్రంప్ ఇక 'లేమ్ డక్'- కీలక నిర్ణయాలకు డెమోక్రాట్ల అడ్డంకులు: శశి థరూర్
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లకు వచ్చిన ఆధిక్యంతో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దేశీయ వ్యవహారాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ అన్నారు.
Published : November 6, 2026 at 7:07 AM IST
Shashi Tharoor Donald Trump : అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు కొత్త సవాళ్లు విసురుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు తన నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లిన ట్రంప్కు ఇకపై దేశీయ వ్యవహారాల్లో ప్రతిఘటన ఎదురయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కాంగ్రెస్లో డెమోక్రాట్ల బలం పెరగడంతో కీలక చట్టాలు, నియామకాల విషయంలో ట్రంప్కు ఇబ్బందులు తప్పకపోవచ్చని కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా రాజకీయాల్లో ఇటువంటి పరిస్థితిని 'లేమ్ డక్' అని పిలుస్తారని వివరించారు.
మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు రెండు సభల్లోనూ ఆధిక్యం సాధించే పరిస్థితి కనిపిస్తోందని థరూర్ పేర్కొన్నారు. దీంతో ట్రంప్ కొత్తగా పెద్ద చట్టాలను తీసుకురావడం అంత సులభం కాదన్నారు. ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా, దానికి అవసరమైన మద్దతు కూడగట్టుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా అమెరికాలో రాయబారుల నియామకానికి కూడా సెనేట్ ఆమోదం తప్పనిసరి అని గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం సెనేట్ డెమోక్రాట్ల చేతుల్లోకి వెళ్లడంతో ట్రంప్ ప్రతిపాదనలకు వారు సులభంగా అంగీకరించకపోవచ్చని వివరించారు.
అయితే ట్రంప్ను పూర్తిగా బలహీనమైన అధ్యక్షుడిగా చూడకూడదని థరూర్ స్పష్టం చేశారు. దేశీయ వ్యవహారాల్లో ఆయనకు కొన్ని పరిమితులు ఎదురైనా, విదేశాంగ విధానంలో మాత్రం ఇంకా చాలా స్వేచ్ఛ ఉందన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఉన్న అధికారాలు భారతదేశంలో రాజ్యాంగపరంగా ఏ ఒక్క వ్యక్తికీ ఉండవని వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్ ఆమోదం లేకుండానే అధ్యక్షుడు తీసుకోగలిగే నిర్ణయాలు కూడా చాలా ఉంటాయని చెప్పారు. అందువల్ల మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలతో ట్రంప్ అధికారాలన్నీ తగ్గిపోయాయని భావించడం సరికాదన్నారు.
భారత్తో సంబంధాల్లో మార్పు ఉంటుందా?
అమెరికా ఎన్నికల ఫలితాలు భారత్పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయన్న అంశంపైనా థరూర్ స్పందించారు. వాషింగ్టన్తో భారత్ ఇప్పటివరకు వ్యవహరిస్తున్న ట్రంప్ ప్రభుత్వంతోనే ఇకపైనా చర్చలు కొనసాగించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. ఎన్నికల ఫలితాల కారణంగా భారత్తో అమెరికా వ్యవహారశైలిలో వెంటనే పెద్ద మార్పులు వస్తాయని ఆశించకూడదన్నారు. విదేశాంగ విధానానికి సంబంధించి మనం ఇప్పటికే పరిచయమున్న అదే ట్రంప్ యంత్రాంగంతో చర్చలు జరపాల్సి ఉంటుందని వివరించారు.
అమెరికా అంతర్గత రాజకీయాల్లో వచ్చిన మార్పులు భారత్కు కొన్ని విషయాల్లో అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉందని కూడా థరూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా అమెరికాలో నివసిస్తున్న భారతీయులకు పరిస్థితులు కొంత మెరుగుపడవచ్చన్నారు. ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో 'మేక్ అమెరికా గ్రేట్ ఎగైన్' (మాగా) ఉద్యమానికి చెందిన కొందరు రిపబ్లికన్లు భారతీయులపై బహిరంగంగా జాతి వివక్ష వ్యాఖ్యలు చేశారని విమర్శించారు. చర్మం రంగును బట్టి అమెరికాలో ఉండే హక్కు లేదని, భారత్కు తిరిగి వెళ్లిపోవాలనే తరహా వ్యాఖ్యలు వినిపించాయని గుర్తుచేశారు.
ఇలాంటి వ్యాఖ్యల వల్ల అమెరికాలోని భారతీయులు ఇబ్బందికర పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారని చెప్పారు. ఎన్నికల ఫలితాలు అటువంటి ఆలోచనలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుగా భావించవచ్చన్నారు. దీంతో భారతీయులపై బహిరంగంగా జరిగే జాతి వివక్ష తగ్గే అవకాశం ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా అమెరికా ప్రభుత్వంలోని కీలక వర్గాల్లో భారత్కు మద్దతుగా మాట్లాడే ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు.
'పార్లమెంట్లో చర్చకు రాహుల్ సిద్ధమే'
ఇదిలా ఉండగా, భారత పార్లమెంట్ వ్యవహారాలపైనా శశి థరూర్ స్పందించారు. పార్లమెంట్ ఇంకా ప్రొరోగ్ కాలేదని, తిరిగి సమావేశమైతే చర్చకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన ప్రతిపాదన కొనసాగుతుందని చెప్పారు. పార్లమెంట్ తిరిగి సమావేశమైనప్పుడు ఈ అంశంపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎన్నికల సంఘం ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ఫామ్-6తో సంబంధం లేకుండా డిక్లరేషన్ను మార్చిన అంశంపైనా థరూర్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. నిబంధనలు, చట్టాల్లో అనుమతి లేని కొత్త ప్రకటనను ఫామ్లో చేర్చడం పెద్ద తప్పిదమని అన్నారు. ఎన్నికల సంఘం తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలను మరో ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు కూడా వ్యతిరేకించారని పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, ఫామ్-7లను పెద్ద సంఖ్యలో ఒకేసారి సమర్పించేందుకు అనుమతించడం వల్ల బంగాల్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్లకు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని ఆరోపించారు. కేవలం అనుమానాల ఆధారంగా చాలా మంది ఓటు హక్కును కోల్పోయారని విమర్శించారు. ఈ అంశాలపై ప్రతిపక్షాలు చాలాకాలంగా అభ్యంతరాలు చెబుతున్నా పట్టించుకోలేదన్నారు. ఎన్నికల సంఘం చేసిన తప్పులను సరిదిద్దాలని తాము కోరినట్లు చెప్పారు. కేవలం ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా మాత్రమే కాకుండా, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో జరిగిన తప్పుల వల్ల నష్టపోయిన వారికి న్యాయం జరగాలని డిమాండ్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి 11.3 కోట్ల ఓట్లు తొలగించారంటూ ఆరోపించారు. ఈ అంశాలపై సుప్రీంకోర్టులో జరుగుతున్న విచారణలో ప్రతిపక్షాలు లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలు ఒక్కొక్కటిగా సరైనవేనని నిరూపితమవుతున్నాయని థరూర్ పేర్కొన్నారు.