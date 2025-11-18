ETV Bharat / bharat

మోదీ ఎప్పుడూ ఎమోషనల్‌ మోడ్​లో ఉంటారు: ప్రధానిపై శశిథరూర్‌ మరోసారి ప్రశంసలు

ప్రజల సమస్యల విషయంలో ప్రధాని ఎప్పుడూ ఎమోషనల్‌ మోడ్‌లో ఉంటారన్న కాంగ్రెస్ సీనియర్‌ నేత శశిథరూర్‌

Shashi Tharoor Praises PM Modi : ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వానికి అనుకూల వ్యాఖ్యలు చేస్తూ సొంత పార్టీ నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న కాంగ్రెస్ సీనియర్‌ నేత శశిథరూర్‌ తాజాగా మరోసారి ప్రధానిని ప్రశంసించారు. సోమవారం దిల్లీలో జరిగిన ఓ ప్రైవేటు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన ఎప్పుడూ ఎలక్షన్‌ మోడ్‌లో ఉంటానని అందరూ అంటారని తన ప్రసంగంలో ప్రధాని మోదీ వెల్లడించిన అంశాన్ని థరూర్‌ గుర్తు చేశారు. కానీ ప్రజల సమస్యల విషయంలో ప్రధాని ఎప్పుడూ ఎమోషనల్‌ మోడ్‌లో ఉంటారని కితాబిచ్చారు. విద్యపై వలసవాదం ప్రభావం గురించి ప్రధాని మోదీ చెప్పిన మాటలను ఈ సందర్భంగా శశిథరూర్‌ ప్రస్తావించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఆనందంగా ఉందని ఆయన ప్రధాని మోదీకి సంబంధించిన ఫొటోలను సైతం షేర్‌ చేశారు. థరూర్‌ చేసిన పోస్టుపై కాంగ్రెస్‌ నేతలు విమర్శలు గుప్పించారు. అసలు థరూర్‌ ఏ పార్టీలో కొనసాగుతున్నారో చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

థరూర్‌ ప్రధానిని ప్రశంసించడం ఇది మొదటిసారి కాదు. 'ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌' తర్వాత జరిగిన దౌత్యపరమైన కృషి జాతీయ సంకల్పం, ప్రభావవంతమైన వ్యక్తీకరణకు ప్రధానిని రుజువుగా పేర్కొన్నారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు, ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌తో భారత్‌ దృఢమైన ప్రతిస్పందనను చాటిచెప్పిందని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కొనియాడారు. ఫిబ్రవరిలో టారిఫ్‌ల విషయంలో ట్రంప్‌తో జరిగిన అత్యున్నత స్థాయి సమావేశంలో మోదీ హుందాగా నడుచుకున్నారని ప్రశంసించారు.

