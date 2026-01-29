రాహుల్, ఖర్గేలతో భేటీ సక్సెస్- 'మేమంతా ఒక్కటే' అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చిన శశి థరూర్
దిల్లీలో కీలక పరిణామం, గంటకు పైగా సాగిన సమావేశం- సీఎం రేసులో లేనని థరూర్ స్పష్టీకరణ- కొచ్చి సభలో అవమానం, కేరళ పాలిటిక్స్పై చర్చ
Published : January 29, 2026 at 3:42 PM IST
Tharoor Meets Kharge-Rahul : గత కొద్ది రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంపై, ముఖ్యంగా అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీరుపై అసంతృప్తితో ఉన్నారనే వార్తల మధ్య సీనియర్ నేత, ఎంపీ శశి థరూర్ ఎట్టకేలకు స్పందించారు. గురువారం ఆయన దిల్లీలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీలతో అత్యంత కీలకమైన సమావేశం నిర్వహించారు. భేటీ అనంతరం బయటకు వచ్చిన థరూర్, "అంతా బాగుంది. పార్టీ నాయకత్వంతో నాకు ఎలాంటి విభేదాలు లేవు. మేమంతా ఒకే మాటపై ఉన్నాం. కలిసి ముందుకు సాగుతాం" అని ప్రకటించారు.
పార్లమెంట్ సముదాయంలో గంటపాటు చర్చలు
ఈ కీలక సమావేశం పార్లమెంట్ భవన సముదాయంలోని మల్లికార్జున ఖర్గే ఛాంబర్లో జరిగింది. సుమారు గంటకు పైగా ఈ భేటీ కొనసాగింది. ఇందులో రాహుల్, ఖర్గేలతో పాటు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ కూడా పాల్గొన్నారు. తమ మధ్య ఉన్న మనస్పర్ధలు, కేరళ రాజకీయాలు, పార్టీ వ్యూహాలపై వారు కూలంకషంగా చర్చించారు. "మా ఇద్దరు అగ్రనేతలతో (ఖర్గే, రాహుల్) చర్చలు జరిపాను. సమావేశం చాలా నిర్మాణాత్మకంగా, సానుకూలంగా జరిగింది" అని థరూర్ మీడియాకు వెల్లడించారు.
సీఎం రేసులో లేను
త్వరలో జరగనున్న కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిత్వంపై చర్చ జరిగిందా? అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, థరూర్ స్పష్టమైన సమాధానం ఇచ్చారు. "ఆ విషయం అసలు చర్చకు రాలేదు. సీఎం రేసులో ఉండటానికి, అభ్యర్థిగా ఉండటానికి నాకు ఆసక్తి లేదు. ప్రస్తుతం నేను తిరువనంతపురం ఎంపీగా ఉన్నాను. అక్కడి ఓటర్ల విశ్వాసం నాపై ఉంది. పార్లమెంటులో వారి ప్రయోజనాలను కాపాడటమే నా బాధ్యత. నా పని నేను చేసుకుంటాను" అని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. అధిష్టానంతో జరిగిన భేటీ పట్ల తాను పూర్తి సంతృప్తితో ఉన్నట్లు తెలిపారు.
అసలు గొడవ ఎందుకు?
గత వారం పార్టీ కీలక వ్యూహరచన సమావేశానికి థరూర్ వెళ్లకపోవడంతో వివాదం బయటపడింది. ఆయన పార్టీపై కోపంతో ఉన్నారని వార్తలు వచ్చాయి. జనవరి 19న కొచ్చిలో జరిగిన 'మహా పంచాయత్' కార్యక్రమంలో రాహుల్ గాంధీ వ్యవహరించిన తీరు థరూర్ను నొప్పించింది. స్థానిక సంస్థల విజేతలను సత్కరించే ఆ సభలో, రాహుల్ గాంధీ వేదికపై ఉన్న ఇతర నేతల పేర్లను ప్రస్తావించారు. కానీ నాలుగు సార్లు ఎంపీగా గెలిచిన, సీడబ్ల్యూసీ (CWC) సభ్యుడైన థరూర్ పేరును మాత్రం రాహుల్ ప్రస్తావించలేదు. పక్కనే ఉన్నా తనను పట్టించుకోకపోవడం, కేరళ రాష్ట్ర నేతలు తనను పదే పదే పక్కన పెట్టడం వంటి చర్యలతో థరూర్ తీవ్ర ఆవేదనకు గురయ్యారని వార్తలు చెక్కర్లు కొట్టాయి.
విదేశాంగ విధానంపై రగడ
ఇది మాత్రమే కాదు, గతంలో భారత్-పాక్ సంబంధాలు, పహల్గాం దాడి విషయంలో థరూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా వివాదానికి కారణమయ్యాయి. ఆయన వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్ పార్టీ లైన్కు భిన్నంగా ఉన్నాయంటూ సొంత పార్టీ నేతలే విమర్శించారు. ఆయన ఉద్దేశాలను ప్రశ్నించారు. అయితే విదేశాంగ విధానం విషయంలో పక్షపాతం ఉండకూడదని, దేశ ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని థరూర్ తన వాదనకు కట్టుబడి ఉన్నారు. థరూర్ను బుజ్జగించిన తర్వాత కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఇప్పుడు కేరళ ఎన్నికలపై దృష్టి సారించింది. శుక్రవారం మల్లికార్జున ఖర్గే కేరళ నేతలతో మరో కీలక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఎన్నికల వ్యూహాలను ఖరారు చేయనున్నారు. కాగా 4 సార్లు ఎంపీగా గెలిచిన థరూర్, ఇటీవల పలు సందర్భాల్లో ప్రధాని మోదీపై ప్రశంసలు కురిపించిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై సొంత పార్టీ నేతల నుంచే విమర్శలు ఎదుర్కొన్న విషయం తెలిసిందే.