నేపాల్ వరదలపై 'డ్రామా' వ్యాఖ్యలు- వివాదంపై శశిథరూర్ వివరణ ఇదే!
నేపాల్ ఆకస్మిక వరదలపై చేసిన పోస్టులో 'డ్రామా' పదం వాడిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ- సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు- 'డ్రామా'కు మరో అర్థం కూడా ఉందని వివరణ
Published : August 28, 2026 at 1:02 PM IST
Shashi Tharoor On Drama Backlash : నేపాల్లో సంభవించిన భారీ వరదలపై తాను చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్టులో 'డ్రామా' అనే పదాన్ని ఉపయోగించడంపై వచ్చిన విమర్శలకు కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ వివరణ ఇచ్చారు. ఆ పదానికి కేవలం 'నాటకం' అనే అర్థం మాత్రమే లేదని, "తీవ్రంగా ఘర్షణ పడే శక్తులతో కూడిన ఒక స్థితి, పరిస్థితి లేదా సంఘటనల పరంపర" అనే అర్థం కూడా ఉందని తెలిపారు. తాను ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆ పదాన్ని ఉపయోగించినట్లు చెప్పారు. అయితే ఆ పదాన్ని ఇతరులు సులభంగా తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉన్నందున దాన్ని ఎంచుకున్నందుకు చింతిస్తున్నానని స్పష్టం చేశారు.
'డ్రామా'పై ఎందుకంత వివాదం?
నేపాల్లోని ఆకస్మిక వరదలపై గురువారం 'ఎక్స్' వేదికగా శశి థరూర్ స్పందించారు. "కొండల్లో జరిగిన 'డ్రామా' వల్ల ఇంతటి భారీ నష్టం వాటిల్లిందనే విషయం తెలియకుండానే, నిన్న కాఠ్మండుకు బయలుదేరాను" అని ఆయన పోస్టు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యే సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ప్రకృతి విపత్తును 'డ్రామా'గా అభివర్ణించడం సరికాదని పలువురు నెటిజన్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఇంతటి విషాద ఘటనపై స్పందించేటప్పుడు మరింత సున్నితమైన పదాలను ఉపయోగించాల్సిందని సూచించారు.
For all those fulminating in outrage about my use of the word “drama” in my first tweet from Nepal, the word does not only mean something theatrical. It is also defined as “a state, situation or series of events involving intensely clashing forces”. That’s the sense in which I… https://t.co/CN62vO7WH2— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 28, 2026