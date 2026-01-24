క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదు- 'ఆపరేషన్ సిందూర్'పై నా అభిప్రాయం అదే: శశి థరూర్

ETV Bharat / bharat

Shashi Tharoor on Operation Sindoor : కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, ఎంపీ శశి థరూర్ తన సొంత పార్టీ వైఖరిపై, జాతీయ భద్రతా అంశాలపై మరోసారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నేను పార్లమెంటులో ఎప్పుడూ కాంగ్రెస్ పార్టీ గీత దాటలేదు. కానీ 'ఆపరేషన్ సిందూర్' విషయంలో మాత్రం నా అభిప్రాయం మార్చుకోను. దానిపై నేను క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదు" అని ఆయన చెప్పారు. కేరళలోని కోజికోడ్ వేదికగా జరుగుతున్న 'కేరళ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్'లో శనివారం ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీలో ఆయన స్థానం, నాయకత్వంతో విభేదాలు, పాకిస్థాన్‌పై భారత సైనిక చర్య వంటి అనేక అంశాలపై స్పందించారు.

అసలేంటీ వివాదం?
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఒక ఘటన గురించి థరూర్ ప్రస్తావించారు. 2025 ఏప్రిల్ నెలలో జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పహల్గాంలో ఉగ్రవాదులు మారణహోమం సృష్టించారు. ఈ దాడిలో పర్యాటకులు సహా 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనికి ప్రతీకారంగా భారత్ 'ఆపరేషన్ సిందూర్' చేపట్టింది. పాకిస్థాన్ భూభాగంలోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై సైనిక దాడులు చేసింది. ఈ చర్యను అప్పట్లో శశి థరూర్ పూర్తిగా సమర్థించారు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇది రుచించలేదు.

'నేను చెప్పిందే ప్రభుత్వం చేసింది'
థరూర్ తన వాదనను బలంగా వినిపించారు. "పహల్గాం దాడి జరిగిన వెంటనే నేను ఒక పత్రికలో వ్యాసం రాశాను. పాకిస్థాన్‌కు గట్టి బుద్ధి చెప్పాలని కోరాను. ఉగ్రవాద శిబిరాలను మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేయాలని సూచించాను. అదే సమయంలో పాకిస్థాన్‌తో సుదీర్ఘ యుద్ధం మంచిది కాదని చెప్పాను. ఆశ్చర్యకరంగా, భారత ప్రభుత్వం నేను చెప్పినట్లే చేసింది. అలాంటప్పుడు నేను ప్రభుత్వాన్ని ఎలా విమర్శించగలను? అందుకే ఆపరేషన్ సిందూర్​ను అప్పుడూ సమర్థించాను, ఇప్పుడూ సమర్థిస్తున్నాను" అని స్పష్టం చేశారు.

పార్టీకి ఎందుకు కోపం?
ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలను థరూర్ గుర్తు చేశారు. ఈ ఆపరేషన్ గురించి ప్రపంచ దేశాలకు వివరించడానికి ప్రభుత్వం ఒక అఖిలపక్ష బృందాన్ని విదేశాలకు పంపింది. అందులో శశి థరూర్ కూడా సభ్యుడిగా వెళ్లారు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వానికి నచ్చలేదు. 'నా పార్టీకి అది ఎందుకు నచ్చలేదో మీరే అడగాలి' అని థరూర్ వ్యాఖ్యానించారు. జాతీయ భద్రత విషయంలో రాజీపడేది లేదని థరూర్ తేల్చిచెప్పారు. భారత తొలి ప్రధాని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ మాటలను ఆయన గుర్తు చేశారు. 'దేశమే చనిపోతే, ఇక ఎవరు బతికుంటారు?' అన్న నెహ్రూ ప్రశ్నను గుర్తు చేశారు. 'భారత భద్రత ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు, దేశ ప్రయోజనాలే ముఖ్యం. పార్టీల మధ్య రాజకీయ విబేధాలు ఉండొచ్చు. కానీ దేశం విషయానికి వస్తే అందరూ ఒక్కటిగా నిలబడాలి. అక్కడ పార్టీలు కాదు, భారతదేశం గెలవాలి" అని పిలుపునిచ్చారు.

రాహుల్ గాంధీతో విభేదాలా?
ఇటీవల కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో థరూర్‌ను పక్కన పెడుతున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి. కొచ్చిలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో రాహుల్ గాంధీ, శశి థరూర్‌ను సరిగా పట్టించుకోలేదనే ప్రచారం జరిగింది. వేదికపై థరూర్ ఉన్నా ఆయన పేరు ప్రస్తావించలేదని టాక్ వచ్చింది. దీనిపై ప్రశ్నించగా, 'ఆ విషయంపై నేను కామెంట్ చేయను' అని థరూర్ దాటవేశారు. అయితే కొన్ని వార్తలు నిజం కావొచ్చు, కొన్ని అబద్ధం కావొచ్చంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

పార్టీ మీటింగ్ డుమ్మా
తాజాగా పార్టీ సమావేశానికి హాజరుకాకపోవడంపైనా ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. "నేను లిటరేచర్ ఫెస్టివల్‌కు రావాల్సి ఉంది. అందుకే పార్టీ మీటింగ్‌కు రాలేనని నాయకత్వానికి ముందే చెప్పాను. నా పుస్తక ప్రదర్శన (శ్రీ నారాయణ గురుపై రాసిన పుస్తకం) ఇక్కడ ఉంది. వరుస ప్రయాణాలు చేయడం కష్టంగా ఉంది. పార్లమెంటు సమావేశాలప్పుడు అన్ని పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటాను. అప్పుడు నాయకత్వాన్ని కలుస్తాను" అని వివరణ ఇచ్చారు. పార్టీలో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే లోపలే మాట్లాడుకోవాలని థరూర్ హితవు పలికారు. మీడియా ముఖంగా చర్చలు సరికాదని అన్నారు. గతంలో తాను రాజకీయ కారణాల వల్ల జైపుర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ మిస్ అయ్యానని గుర్తు చేసుకున్నారు.

