'అధికారంలో వాటా తమిళనాడుకు సూట్ అవ్వదు'- కాంగ్రెస్ డిమాండ్పై సీఎం స్టాలిన్ క్లారిటీ
కాంగ్రెస్ షేర్ ఇన్ పవర్ డిమాండ్పై మొదటిసారి స్పందించిన సీఎం- కూటమిని చీల్చేందుకు జరుగుతున్న కుట్రగా స్టాలిన్ వ్యాఖ్యలు- బడ్జెట్లో తమిళనాడుకు అన్యాయమంటూ కేంద్రంపై తీవ్ర విమర్శలు
Published : February 12, 2026 at 11:57 AM IST
Stalin On Congress Demand : తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వాటా డిమాండ్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్ మొదటిసారి స్పష్టమైన ప్రకటన చేశారు. తమిళనాడులో అధికార భాగస్వామ్యం అనే వాదనకు చోటు లేదని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. ఇది కూటమిని బలహీనపరచే ప్రయత్నమని పేర్కొన్నారు.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ డీఎంకే–కాంగ్రెస్ కూటమిలో సీట్ల పంపకం, అధికార భాగస్వామ్యం అంశాలపై చర్చలు ఊపందుకున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసారి ఎక్కువ సీట్లు ఇవ్వాలని కోరడంతో పాటు, ఎన్నికల తర్వాత ప్రభుత్వంలో కూడా తమకు వాటా ఇవ్వాలనే ప్రధాన డిమాండ్ను ముందుకు తెచ్చింది. అయితే ఇప్పటివరకు డీఎంకే నుంచి అధికారిక స్పందన లేకపోవడంతో కూటమి భవిష్యత్తుపై అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
ఈ నేపథ్యంలో చెన్నైలో ఓ ఆంగ్ల పత్రిక నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం స్టాలిన్ ఈ అంశంపై మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ‘షేర్ ఇన్ పవర్’ నినాదంపై మోడరేటర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన స్పష్టంగా స్పందించారు. "అధికారంలో వాటా అనే వాదన తమిళనాడుకు సరిపోదు. ఇది డీఎంకేకి కూడా తెలుసు, కాంగ్రెస్కూ తెలుసు. మధ్యలో ఉన్న కొందరు కూటమిని చీల్చేందుకు చేస్తున్న కుట్రే ఈ ప్రచారం" అని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు.
తమిళనాడు రాజకీయాల స్వభావాన్ని గుర్తుచేస్తూ, "మా రాష్ట్రం ఎప్పటినుంచో స్వయంప్రతిపత్తి, కేంద్రంలో సమాఖ్య వ్యవస్థ అనే సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ఇక్కడ అధికార భాగస్వామ్యం అనే భావనకు స్థానం లేదు. కూటమిలోని మిత్రపక్షాలన్నీ దీన్ని అంగీకరించాయి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కూటమిలో అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయనే ప్రచారాన్ని ఖండిస్తూ, "డీఎంకే కూటమిలో ఎలాంటి సమస్యలు లేవు. అవగాహనతోనే ముందుకు సాగుతున్నాం. కాంగ్రెస్తో కలిసి కూటమిగా ఎన్నికలను ఎదుర్కొంటాం" అని సీఎం చెప్పారు.