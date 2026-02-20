రిటైర్ అవుతారా? రిటర్న్ అవుతారా?- రాజ్యసభ పోల్స్ వేళ శరద్ పవార్ ప్లాన్ ఏంటి?
మళ్లీ రాజ్యసభ ఎన్నికల బరిలోకి శరద్ పవార్? వరుసగా మూడోసారీ పెద్దల సభకు?- ఆయనకే ఛాన్స్ ఇవ్వాలనే యోచనలో ఎంవీఏ కూటమి- వ్యతిరేకిస్తున్న కాంగ్రెస్లోని ఓ వర్గం
Sharad Pawar Political Future : మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం జరగబోతోందనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. లేదు లేదు, కాదు కాదు అంటూనే రాజ్యసభ ఎన్నికల బరిలోకి దిగేందుకు ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) అధినేత శరద్ పవార్ రెడీ అవుతున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో విస్తృతమైన పరిచయాలతో పాటు సుదీర్ఘ అనుభవం, జాతీయ స్థాయిలో పేరు కలిగిన 85 ఏళ్ల శరద్ పవార్ను రాజ్యసభకు పంపాలని యోచిస్తోంది. మహారాష్ట్రలోని 7 రాజ్యసభ సీట్లకు మార్చి 16న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. రాష్ట్రంలోని ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యాబలం పరంగా మహా వికాస్ అఘాడీ (ఎంవీఏ) కూటమి ఒకే ఒక్కరిని రాజ్యసభకు పంపగలుగుతుంది. ఆ ఒక్క అవకాశాన్ని శరద్ పవార్ పొందబోతున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. అయితే దీన్ని కాంగ్రెస్లోని ఓ వర్గం వ్యతిరేకిస్తోంది.
వరుసగా మూడోసారి రాజ్యసభకు శరద్ పవార్
రాజ్యసభకు వెళ్లాలనే కోరిక తనకు లేదని శరద్ పవార్ ఇంతకుముందే పలుమార్లు స్పష్టం చేశారు. అయితే, అజిత్ పవార్ మరణంతో రాష్ట్ర రాజకీయ సమీకరణాలు మారిన దృష్ట్యా ఆయన రాజ్యసభకు వెళ్లేందుకు మొగ్గుచూపుతారనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. తన పార్టీ ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) కోసం కాకుండా, ప్రతిపక్ష ఎంవీఏ కూటమి భవిష్యత్తు కోసం రాజ్యసభ ఎన్నికల బరిలోకి దిగేందుకు శరద్ పవార్ సిద్ధం అవుతున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. గత ఆరు దశాబ్దాలుగా రాజకీయాల్లో ఉన్న శరద్ పవార్, ఇప్పటివరకు కేవలం రెండుసార్లే రాజ్యసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 2014లో భారత రాజకీయాల్లో బీజేపీ ప్రభంజనం మొదలయ్యాక, శరద్ పవార్ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాల్సిన అనివార్య పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈవిధంగా 2014, 2020లో రాజ్యసభకు ఆయన ఎన్నికయ్యారు. ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్న శరద్ పవార్ పదవీకాలం 2026 ఏప్రిల్తో ముగియనుంది. దీంతో వరుసగా మూడోసారి ఆయన్ను రాజ్యసభకు పంపి, జాతీయస్థాయిలో ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి వాణిని బలోపేతం చేయాలని విపక్షాలు భావిస్తున్నాయి.
'మహా' రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఎవరి బలం ఎంత?
రాజ్యసభ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ఫిబ్రవరి 18వ తేదీన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. మహారాష్ట్రలో మొత్తం 288 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఒక సీటును గెలవాలంటే కనీసం 37 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం. ప్రస్తుతం ప్రతిపక్ష మహా వికాస్ అఘాడీ కూటమిలో శరద్ పవార్ ఎన్సీపీ, కాంగ్రెస్, ఉద్ధవ్ శివసేన ఉన్నాయి. ఈ కూటమికి 50 మంది ఎమ్మెల్యేల బలం ఉంది. అత్యధికంగా ఉద్ధవ్ శివసేనకు 20 మంది, కాంగ్రెస్కు 16 మంది, శరద్ ఎన్సీపీకి 10 మంది, సమాజ్ వాదీ పార్టీకి ఇద్దరు, పీజాంట్స్ అండ్ వర్కర్స్, సీపీఐ పార్టీలకు చెరొక ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. 7 రాజ్యసభ సీట్లకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. వీటిలో ఒకే ఒక సీటును గెలిచే బలం మహా వికాస్ అఘాడీ కూటమికి ఉంది.
ఇటీవలి కాలంలో శరద్ పవార్ ఎన్సీపీ, బీజేపీ మధ్య పెరుగుతున్న సాన్నిహిత్యంపై రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ డిబేట్ నడుస్తోంది. శరద్ పవార్ ఎన్సీపీ భవిష్యత్తులో బీజేపీలో విలీనం అవుతుందనే ఆందోళన కాంగ్రెస్లోని ఒక వర్గం నేతల్లో వ్యక్తమవుతోంది. ఈ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో విపక్ష ఎంవీఏ కూటమికి లభించే ఒక్కగానొక్క రాజ్యసభ సీటును శరద్ పవార్కే కేటాయిస్తే, భవిష్యత్తులో కూటమి ఇబ్బందిపడాల్సి వస్తుందనే అభిప్రాయాన్ని కొందరు కాంగ్రెస్ నేతలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకవేళ బీజేపీతో శరద్ పవార్ ఎన్సీపీ చేతులు కలిపితే, ఈ ఒక్కగానొక్క రాజ్యసభ సీటు కూడా అధికార మహాయుతి కూటమి ఖాతాలోకి వెళ్లిపోతుందని వారు వాదిస్తున్నారు. ఎంవీఏ కూటమి తరఫున ఇప్పటికే వరుసగా రెండుసార్లు శరద్ పవార్ను రాజ్యసభకు పంపినందున, ఈసారి మరొక విపక్ష పార్టీకి రాజ్యసభ సీటును ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. 85 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న శరద్ పవార్కు ఈసారి రాజ్యసభ ఛాన్స్ లభించకుంటే, ఆయన రాజకీయాల నుంచి రిటైర్ అయినట్టుగా భావించాల్సి ఉంటుంది.
ఎంవీఏ కూటమితోనే కలిసి పోటీ చేస్తాం : సుప్రియా సూలే
''మేం ఈ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో మహావికాస్ అఘాడీ కూటమితోనే కలిసి పోటీ చేస్తాం. రాబోయే ఎనిమిది, పది రోజుల్లో మహావికాస్ అఘాడి కూటమి నాయకుల సమావేశం జరుగుతుంది. దీనిలో రాజ్యసభ అభ్యర్థిత్వంపై చర్చిస్తాం. అందరం కలిసి తుది నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటాం'' అని ఈటీవీ భారత్తో శరద్ పవార్ కుమార్తె సుప్రియా సూలే చెప్పారు.
రాజ్యసభలో తాత, మనవడు?
ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యాబలం పరంగా అజిత్ పవార్ ఎన్సీపీ ప్రస్తుతం స్ట్రాంగ్ పొజిషన్లో ఉంది. ఆ పార్టీకి 40 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. అంటే అజిత్ పవార్ ఎన్సీపీ ఒంటరిగానే రాజ్యసభకు అభ్యర్థిని ఎన్నుకోగలదు. ఈసారి అజిత్ ఎన్సీపీ తరఫున రాజ్యసభ సీటును అజిత్ పవార్ పెద్ద కొడుకు పార్థ్ పవార్కు ఇస్తారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. పార్థ్ పవార్ పేరును అజిత్ ఎన్సీపీ అధినేత్రి సునేత్రా పవార్ ఖరారు చేశారని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి. ప్రారంభంలో, అజిత్ పవార్ చిన్న కొడుకు జై పవార్ పేరును రాజ్యసభ స్థానానికి పరిశీలించారని సమాచారం. అయితే తనకే ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వాలని పార్థ్ పవార్ పట్టుబట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అటు పార్థ్ పవార్, ఇటు శరద్ పవార్ ఎన్నిక ఖరారైతే త్వరలోనే రాజ్యసభలో తాత, మనవడును చూస్తాం.
కోర్ కమిటీ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంటాం: ఎన్సీపీ
''పార్థ్ పవార్కు రాజ్యసభ సీటును ఖరారు చేసే అంశంపై ఎన్సీపీ కోర్ కమిటీ సమావేశంలో చర్చించి ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటాం. ఎన్సీపీ కోర్ కమిటీతో పాటు మిత్రపక్షాలు బీజేపీ, శిందే శివసేన కూడా పార్థ్ పవార్ పేరుకు అంగీకారం తెలిపాయి. మూడు పార్టీల మద్దతుతో పార్థ్ పవార్ను రాజ్యసభకు నామినేట్ చేసే అవకాశం ఉంది'' అని ఎన్సీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సునీల్ తత్కరే 'ఈటీవీ భారత్'కు చెప్పారు.
ప్రతిపక్షాలకు బలమైన గొంతుక ఆయనే
మహారాష్ట్రలో ప్రతిపక్షాలకు బలమైన గొంతుకగా శరద్ పవార్ నిలుస్తున్నారు. 85 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. గత 60 ఏళ్లలో ఆయన మొత్తం 14 ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఎప్పుడూ ఓడిపోలేదు. అందుకే పార్టీలోని, రాజకీయ వర్గాల్లోని చాలామంది శరద్ పవార్ మళ్లీ రాజ్యసభకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నారు. ప్రస్తుత సమీకరణాల ప్రకారం, శరద్ పవార్ బీజేపీతో చేతులు కలిపే అవకాశాలే లేవని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు.
ఎన్సీపీల విలీనం జరుగుతుందా?
శరద్ పవార్ ఎన్సీపీ, అజిత్ పవార్ ఎన్సీపీ ఏకం అవుతాయా? అది సాధ్యమయ్యే విషయమేనా? అనే దానిపై మహారాష్ట్ర ప్రజల్లో ఇప్పటికీ చర్చ జరుగుతోంది. జనవరి 28న విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్ చనిపోయిన తర్వాత ఈ చర్చలు మరింత ఊపందుకున్నాయి. అజిత్ మరణించిన వెంటనే, ఆయన భార్య సునేత్రా పవార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. గతంలో అజిత్ పవార్, శరద్ పవార్ ఎన్సీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జయంత్ పాటిల్ మధ్య ఇరు పార్టీల విలీనంపై చర్చలు జరిగాయనే అంశం తెరపైకి వచ్చింది. సునేత్రా పవార్ డిప్యూటీ సీఎం కావడంతో ప్రస్తుతానికి ఈ అంశం అటకెక్కింది. శరద్ పవార్ మళ్లీ రాజ్యసభకు వెళ్తే, రాష్ట్రంలో రెండు ఎన్సీపీల విలీన ప్రయత్నాలు ఆగిపోతాయనే అభిప్రాయం కూడా కొందరిలో వ్యక్తమవుతోంది. శరద్ పవార్ తన ఎన్సీపీ రాష్ట్ర పగ్గాలను ఎవరికి అప్పగిస్తారనే దానిపైనా సస్పెన్స్ నెలకొంది. ఈ నిర్ణయాలన్నీ మహారాష్ట్రలోని రాజకీయ సమీకరణాలపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది.