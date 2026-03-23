దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం- వారసత్వ సంపదగా భగత్ సింగ్ డెత్ సర్టిఫికెట్- శిథిలావస్థలో 'కోఠి నంబర్ 1784'
భద్రంగా భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్ డెత్ సర్టిఫికెట్లు- నేటికీ మీరట్ కాలేజీ మ్యూజియంలో పదిలం
Published : March 23, 2026 at 6:16 PM IST
Bhagat Singh Death Certificate : భారతదేశ స్వాతంత్య్రం కోసం షహీద్-ఎ-ఆజం భగత్ సింగ్ ప్రాణాలను అర్పించారు. 1931 సంవత్సరం మార్చి 23న రాత్రి 7 గంటల 30 నిమిషాలకు లాహోర్ జైలులో భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్లు ఉరికొయ్యల ఉగ్గుపాలను ఆనందంగా తాగారు. బ్రిటీష్ వాళ్ల అరాచక పాలన వల్ల 23 ఏళ్ల వయసులోనే భగత్ సింగ్, సుఖ్దేవ్, 22 ఏళ్లకే రాజ్గురు ప్రాణాలను కోల్పోయారు. ఇవాళ(మార్చి 23) షహీద్ దివస్ సందర్భంగా వారందరి త్యాగాన్ని యావత్ భారత్ స్మరించుకుంటోంది. దేశ స్వాతంత్య్ర పోరాట చరిత్రలో కలకాలం నిలిచిపోయే ఆ ముగ్గురు విప్లవ యోధుల మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఇప్పటికీ ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్ కాలేజీలో పదిలంగా ఉన్నాయి. వాటిని వారసత్వ సంపదగా పరిగణించి భద్రపరిచారు. ఇక ఇదే రాష్ట్రంలోని ఆగ్రాలో నూరీ దర్వాజా వద్దనున్న కోఠి నంబర్ 1784 శిథిలావస్థలో ఉంది. భగత్ సింగ్, ఆయన సహచరులు నివసించిన, బ్రిటీష్ వాళ్లపై పోరాటానికి బాంబులను తయారుచేసిన ఈ కోఠి ప్రస్తుతం శిథిలావస్థలో ఉంది. వీటితో ముడిపడిన చారిత్రక విశేషాలతో ఈటీవీ భారత్ కథనమిది.
మీరట్ కాలేజీలో చారిత్రక పత్రాలు
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం మీరట్ నగరంలోని కచేరీ రోడ్ మార్గంలో మేరఠ్ కాలేజీ ఉంది. ఇదొక గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ కాలేజీ. దీన్ని 1892లో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కాలేజీలోని చరిత్ర విభాగానికి చెందిన బీఆర్ ఛటర్జీ మెమోరియల్ మ్యూజియంలో భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్ల డెత్ సర్టిఫికెట్లు భద్రంగా ఉన్నాయి. ఈ చారిత్రక పత్రాలను ఒక వారసత్వ సంపదగా భద్రపరిచారు. కాలేజీ విద్యార్థులు ఈ మ్యూజియంకు వచ్చినప్పుడు భగత్ సింగ్ డెత్ సర్టిఫికెట్ను చూసి, ఆయన జీవించిన కాలం నాటి దేశ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారని మీరట్ కాలేజీ మీడియా ఇంఛార్జ్ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. విప్లవ యోధులు తమ గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించుకోకుండా, దేశం కోసం ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టిన తీరును యువతరం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పత్రాలు దోహదం చేస్తున్నాయని ఆయన చెప్పారు.
భగత్ సింగ్ మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం- స్ఫూర్తిమంత్రం
షహీద్ దివస్ సందర్భంగా చారిత్రక మేరఠ్ కాలేజీలోని భగత్ సింగ్ విగ్రహం వద్ద సోమవారం రోజు ప్రత్యేక నివాళి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భగత్ సింగ్ విగ్రహానికి కళాశాల ప్రిన్సిపల్, ప్రొఫెసర్ యుధ్వీర్ సింగ్ పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, 1931 మార్చి 23న బ్రిటీష్ పాలకులు భగత్ సింగ్ను ఉరితీయడం అనే ఘటనతో భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిందన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు బ్రిటీష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా గళం విప్పారని తెలిపారు. మీరట్ కాలేజీలో ఉన్న భగత్ సింగ్ మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం భావితరాలకు స్ఫూర్తిని, దేశభక్తిని అందిస్తూనే ఉంటుందని యుధ్వీర్ సింగ్ అన్నారు.
షహీద్ దివస్ పాదయాత్ర
భారత ప్రభుత్వ యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల శాఖకు చెందిన మేరా యువ భారత్ కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో మీరట్లో సోమవారం షహీద్ దివస్ పాదయాత్రను నిర్వహించారు. ఈ పాదయాత్రలో రాష్ట్రపతి పతక గ్రహీత సరబ్జిత్ సింగ్ కపూర్తో పాటు విద్యార్థులు, ఎన్సీసీ క్యాడెట్లు పాల్గొన్నారు.
లాహోర్ కుట్ర కేసు: జాన్ పి. సాండర్స్ హత్య
బ్రిటీష్ పోలీసుల లాఠీచార్జ్లో తీవ్ర గాయాలు కావడంతో 1928 నవంబర్ 17న లాలా లజపత్ రాయ్ అమరులయ్యారు. ఈ లాఠీచార్జ్కు ఆదేశాలిచ్చిన పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ జేమ్స్ ఎ. స్కాట్ను చంపాలని భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్ భావించారు. అయితే పొరపాటున బ్రిటీష్ పోలీసు అధికారి జాన్ పి. సాండర్స్ను జేమ్స్ ఎ. స్కాట్గా భావించి కాల్చి చంపారు. 1928 డిసెంబర్ 17న లాహోర్లో జాన్ పి. సాండర్స్ హత్య జరిగింది. దీన్నే లాహోర్ కుట్ర కేసు అంటారు.
మారుపేర్లతో కోఠి నంబర్ 1784లో భగత్ సింగ్, సహచరులు
సీనియర్ చరిత్రకారుడు రాజకిశోర్ రాజే ప్రకారం, జాన్ పి. సాండర్స్ను హత్య చేసిన వెంటనే భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్, లాహోర్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రాకు చేరుకున్నారు. వారితో పాటు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, బటుకేశ్వర్ దత్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. వీరంతా తమ పేర్లను మార్చుకున్నారు. చదువుకోవడానికి ఆగ్రాకు వచ్చామని అందరికీ చెప్పారు. ఆగ్రా నగరంలోని నూరీ దర్వాజా వద్దనున్న కోఠి నంబర్ 1784ను అద్దెకు తీసుకున్నారు. కోఠి యజమాని అయిన లాలా ఛన్నో మాల్కు వారు రెండున్నర రూపాయలను అడ్వాన్స్గా ఇచ్చారు. ఈ కోఠికి ప్రతినెలా ఐదు రూపాయలను అద్దెగా చెల్లించేవారు. ఇక్కడ ఏడాదిన్నర పాటు భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, బటుకేశ్వర్ దత్ నివసించారు. ఆగ్రాలో రంజిత్ సింగ్ అనే పేరుతో భగత్ సింగ్, బల్రాజ్ అనే పేరుతో చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, రఘునాథ్ అనే పేరుతో రాజ్గురు, మోహన్ అనే పేరుతో బటుకేశ్వర్ దత్ చలామణి అయ్యారు.
ఈ కోఠిలోని బాంబునే దిల్లీ అసెంబ్లీలో పేల్చారు
భగత్ సింగ్, ఆయన సహచరులు ఈ కోఠిలోనే బాంబులను తయారుచేయడం నేర్చుకున్నారు. బంగాల్కు చెందిన యతీంద్ర నాథ్ దాస్ వీరికి బాంబుల తయారీలో శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ కోఠిలో తయారుచేసిన తక్కువ తీవ్రత కలిగిన బాంబులను యమునా నది పర్వత పాదాల వద్దనున్న కైలాశ్, ఆగ్రా, కీతం అడవులలో ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించారు. ఇక ఎక్కువ తీవ్రత కలిగిన బాంబులను భరత్పూర్, ఝాన్సీ అడవులలో పరీక్షించారు. కోఠి నంబర్ 1784లో తయారుచేసిన బాంబునే 1929 ఏప్రిల్ 8న దిల్లీలోని సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో భగత్ సింగ్, బటుకేశ్వర్ దత్ పేల్చారు. అనంతరం అక్కడి నుండి పారిపోకుండా 'ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్' నినాదాలు చేశారు. తమను తాము పోలీసులకు అప్పగించుకున్నారు. బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 'పబ్లిక్ సేఫ్టీ బిల్', 'ట్రేడ్ డిస్ప్యూట్స్ బిల్' అనే రెండు అణచివేత చట్టాలకు నిరసనగా వారు ఈ దాడి చేశారు. ఈ కేసులో భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్లను 1931 మార్చి 23న లాహోర్లోని సెంట్రల్ జైలులో ఉరితీశారు. బటుకేశ్వర్కు యావజ్జీవ కారాగార శిక్షను విధించారు.
సాక్ష్యం చెప్పడానికి లాహోర్ కోర్టుకు ఆగ్రావాసులు
సీనియర్ చరిత్రకారుడు రాజకిశోర్ రాజే ప్రకారం, దిల్లీ అసెంబ్లీ బాంబు పేలుడు కేసు దర్యాప్తు కోసం బ్రిటీష్పో లీసులు ఆగ్రా నగరానికి వచ్చారు. కోఠి నంబర్ 1784లోనే బాంబులను తయారు చేశారని వారు గుర్తించారు. 1930 జూలై 28, 29 తేదీలలో ఆగ్రాకు చెందిన 12 మందిని సాక్ష్యం చెప్పడానికి లాహోర్కు తీసుకెళ్లారు. కోఠి నంబర్ 1784 యజమాని లాలా ఛన్నో, తాను భగత్ సింగ్కు ఒక గదిని అద్దెకు ఇచ్చానని లాహోర్ కోర్టులో అంగీకరించాడు. విప్లవకారులు పాలు తాగిన దుకాణదారుడు కూడా కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పాడు.
కోఠిని స్మారక స్థలంగా మార్చాలని డిమాండ్
భగత్ సింగ్, ఆయన సహచరులు ఒకప్పుడు నివసించిన కోఠి నంబర్ 1784 ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉంది. ఇది భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యంగా నిలుస్తోందని సీనియర్ చరిత్రకారుడు రాజే అన్నారు. ప్రభుత్వం ఈ భవనాన్ని పునరుద్ధరించి, ఒక స్మారక స్థలంగా అభివృద్ధి చేయాలనే డిమాండ్ వినిపిస్తోంది.
ఆగ్రాలోని మన్ కామేశ్వర దేవాలయ సముదాయంలో 'రాష్ట్ర మందిరం' పేరుతో ఒక ప్రత్యేక ఆలయం ఉంది. ఇందులో భగత్ సింగ్తో పాటు మహాత్మా గాంధీ వంటి ఇతర స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల విగ్రహాలు ఉన్నాయి.
భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్ త్యాగాలను దేశం మరువదు : రాజ్యసభ ఛైర్మన్
షహీద్ దివస్ సందర్భంగా స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు భగత్ సింగ్, శివరామ్ రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్ థాపర్లకు రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ సోమవారం నివాళులు అర్పించారు. వారి త్యాగం భారతదేశ స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ఒక కీలక ఘట్టమని ఆయన తెలిపారు. వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా లక్షలాది మంది భారతీయులకు ఆ విప్లవ యోధులు స్ఫూర్తిగా నిలిచారని కొనియాడారు. ఆ ముగ్గురి ధైర్యం, త్యాగాలను దేశం ఎన్నటికీ మరువదన్నారు. రాజ్యాంగ విలువలు, ప్రజాస్వామ్య సూత్రాల పట్ల తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించాలని రాజ్యసభ సభ్యులకు సీపీ రాధాకృష్ణన్ పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం భగత్ సింగ్, శివరామ్ రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్ థాపర్లను గుర్తు చేసుకుంటూ రాజ్యసభ సభ్యులు ఒక నిమిషం మౌనం పాటించారు.