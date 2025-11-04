లాలూ కొడుకు సీఎం, సోనియా గాంధీ కుమారుడు ప్రధాని కాలేరు : అమిత్ షా
బిహార్ ఎన్నికల ర్యాలీలో పాల్గొన్న అమిత్ షా- వారసత్వ రాజకీయాలపై విమర్శలు-కమలం గుర్తుకే ఓటు వేయాలని పిలుపు
Published : November 4, 2025 at 3:27 PM IST
Bihar Rally Amit Shah: బిహార్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యావద్, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీపై కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా విమర్శలు గుప్పించారు. లాలూ కుమారుడు సీఎం, సోనియా కుమారుడు ప్రధాని కాలేరని విమర్శించారు. బిహార్లో తిరిగి ఆర్జేడీ 'జంగల్రాజ్' ఏర్పడకుండా కమలం గుర్తుకు ఓటు వేయాలని ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు. మంగళవారం దర్బంగా జిల్లాలో వరుసగా జరిగిన వేర్వేరు ప్రచారసభల్లో పాల్గొన్న అమిత్ షా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రజల కంటే కుటుంబ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. లాలూ-రాబ్రీ తమ కుమారుడిని ముఖ్యమంత్రిగా, సోనియా గాంధీ తన కుమారుడిని ప్రధానమంత్రిగా చేయాలనుకుంటున్నారు. లాలూ కుమారుడు సీఎం, సోనియా గాంధీ కుమారుడు ప్రధాని కాలేరని నేను చెబుతున్నా. బిహార్లో సీఎంగా నీతీశ్ కుమార్ ఉంటే, దిల్లీలో ప్రధాని కుర్చిలో నరేంద్ర మోదీ ఉన్నారు' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Darbhanga, Bihar | " ...lalu and rabri want to make their son the cm, and sonia gandhi wants to make her son the prime minister. i want to tell them that neither lalu ji's son will become cm nor sonia gandhi's son will become the pm. there is no vacancy for these people,"… pic.twitter.com/gZREWKRHq0— ANI (@ANI) November 4, 2025
నవంబర్ 6న తప్పు చేస్తే బిహార్లో హత్యలు, లూటీలు, అపహరణలు, బెదిరింపులు నిత్యకృత్యమవుతాయని అమిత్ షా హెచ్చరించారు. ప్రధాని మోదీ సారథ్యంలో మాత్రమే బిహార్ అన్నిరంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. ఎన్డీఏ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తే బిహార్ ప్రజలు వైద్యం కోసం దిల్లీ, పట్నాకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదని, దర్బంగాలోనే నాణ్యమైన వైద్యసేవలు పొందవచ్చని అమిత్షా తెలిపారు. అలాగే ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వస్తే 26వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి కోసి నదిజలాలను వ్యవసాయం కోసం వినియోగించేటమే కాకుండా వరదలకు అడ్డుకట్ట వేయనున్నట్లు హామీ ఇచ్చారు. అలాగే రానున్న 5 సంవత్సరాల్లో ప్రతి జిల్లాకు ఒక ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ కాలేజీ వస్తాయని తెలిపారు.
#WATCH | Addressing an election rally in Bihar's Darbhanga, Union Home Minister Amit Shah says, " lalu and rabri did not do any work for the development of bihar..now, no one will need to travel to delhi or patna for aiims; people will receive treatment at darbhanga aiims." pic.twitter.com/nVdMJE8AP7— ANI (@ANI) November 4, 2025
#WATCH | Motihari, Bihar | At an election rally, Union Home Minister Amit Shah says, " in the next 5 years, we will make an engineering and medical college and hospital in every district of the state. we have already built two it parks and plan to build three more in the… pic.twitter.com/LIdqG2gra1— ANI (@ANI) November 4, 2025
కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పెంపు ప్రకటన
ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వస్తే 26వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి కోసి నదిజలాలను వ్యవసాయం కోసం వినియోగించేటమే కాకుండా వరదలకు అడ్డుకట్ట వేయనున్నట్లు హామీ ఇచ్చారు. ప్రతి రైతుకు ఏడాదికి రూ.6వేలు సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు. బిహార్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ మొత్తాన్ని రూ.9వేలకు పెంచుతాం. మోదీ ప్రభుత్వం వరికి రూ.2,369, మక్కజొన్నకు రూ.2,400, గోధుమకు రూ.2,600 కనీస మద్దతు ధర నిర్ణయించింది. అలాగే బిహార్ రైతుల కోసం ఈ పంటలను ఎంఎస్పీ ధరలకే కొనుగోలు చేయడం కూడా ప్రారంభించింది.
'ఈసారి అలాంటి పార్టీలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయ్'
రాష్ట్రంలో రోడ్లు నిర్మించడం లాలూ సిద్ధాంతం కాదని అమిత్ షా విమర్శించారు. రోడ్లు నిర్మించకపోతే పోలీసులు నేరస్థులను దగ్గరికి చేరుకోలేరనేది లాలూ సిద్దాంతమని అన్నారు. కానీ తమ ప్రభుత్వం రోడ్లు నిర్మించిందని, ఇప్పుడు పోలీసులు ఆ జంగిల్ రాజ్ నేరస్థులను జైలుకు పంపుతున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇక ప్రధాని మోదీని, ఆయన తల్లిని ఆర్జేడీ-కాంగ్రెస్ అవమానించిందని అమిత్ షా పునరుద్ఘాటించారు. రానున్న ఎన్నికల్లో అటువంటి రాజకీయ పార్టీలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయని అన్నారు. బిహార్ ప్రజలు ఈ అవమానికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారని అన్నారు.
#WATCH | Addressing an election rally in Bihar's Darbhanga, Union Home Minister Amit Shah says, " ...when you press the 'lotus' symbol, it should not be to elect an mla, but to stop 'jungle raj'...do you want to bring back the 15 years of 'jungle raj' seen during lalu and rabri's… pic.twitter.com/axgAagHBII— ANI (@ANI) November 4, 2025
బీహార్లోని 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకు రెండు దశల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబర్ 6 మరియు 11 తేదీల్లో రెండు దశల్లో పోలింగ్ జరగుతుంది. మంగళవారం సాయంత్రం ఎన్నికల ప్రచారం ముగియనుంది. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 14న జరుగుతుంది.