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బాలీవుడ్ హీరోలకు మహా సర్కార్ షోకాజ్ నోటీసులు- అసలు కారణం ఇదే!

షారుక్​ ఖాన్‌, అజయ్‌దేవ్‌గణ్‌, టైగర్‌ష్రాఫ్‌లకు మహారాష్ట్ర FDA షోకాజ్ నోటీసులు జారీ- వినియోగదారులను తప్పుదోవ పట్టించేలా, నిషేధిత ఉత్పత్తి గుర్తుకు వచ్చేలా ఈ ప్రకటనను రూపొందించారని ఆరోపణ-మహారాష్ట్రలో పాన్​ మసాలా తయారీపై నిషేధం

Bollywood Actors FDA Notice
షారుక్​ ఖాన్‌, అజయ్‌ దేవ్‌గణ్‌, టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ (GETTY IMAGES, IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 10:15 AM IST

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Bollywood Actors FDA Notice : నిషేధం ఉత్పత్తులైన పాన్‌ మసాలాలకు ప్రకటనల ద్వారా పరోక్షంగా ప్రచారం చేసినందుకు ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ నటులకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం షాక్‌ ఇచ్చింది. షారుక్​ ఖాన్‌, అజయ్‌ దేవ్‌గణ్‌, టైగర్‌ ష్రాఫ్‌లకు మహారాష్ట్ర ఆహార, ఔషధ పరిపాలన-FDA షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. తక్షణం ఇలాంటి ప్రచారాలాకు దూరంగా ఉండాలని, ఇప్పటికే చేసిన అడ్వైర్టైజ్‌మెంట్‌ కంటెంట్‌ను వారి సోషల్‌మీడియా ఖాతాల నుంచి తొలగించాలని స్పష్టంచేసింది.

పాన్​ మసాలా తయారీపై నిషేధం
ప్రజారోగ్య, భద్రతా నిబంధనలను ఉటంకిస్తూ, రాష్ట్రంలో విమల్ పాన్ మసాలా తయారీ, నిల్వ అమ్మకాలపై పూర్తి నిషేధం విధించారు. అయితే 'విమల్ ఇలాచీ' అనే పేరును ఉపయోగించి, వినియోగదారులను తప్పుదోవ పట్టించేలా, నిషేధిత ఉత్పత్తి గుర్తుకు వచ్చేలా ఈ ప్రకటనను రూపొందించారని ఎఫ్‌డీఏ ఆరోపించింది. విమల్ బ్రాండ్‌ను ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అయితే, ఈ ప్రకటనకు సంబంధించి నటులు కుదుర్చుకున్న ఒప్పంద పత్రాలు, ప్రచార వివరాలు, వారికి అందిన చెల్లింపుల సమాచారం, నిబంధనల పాటింపునకు సంబంధించిన ఆధారాలను సమర్పించాలని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

వినియోగదారుల రక్షణ చట్టాల ప్రకారం, తప్పుదోవ పట్టించే ఇలాంటి ప్రకటనలలో నటించినందుకు, రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 50 లక్షల వరకు భారీ జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది. సదరు నటులపై ఎలాంటి ఇతర కొత్త ఉత్పత్తులను ప్రమోట్ చేయకుండా మూడేళ్ల వరకు నిషేధం విధించే అవకాశం ఉంది.

గతంలో క్షమాపణలు చెప్పిన నటుడు
గతంలో 2022లో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ కూడా షారుక్ ఖాన్, అజయ్ దేవగన్‌లతో కలిసి ఈ విమల్ ఇలాచీ ప్రకటనలో కనిపించారు. దీనిపై ఆయన అభిమానులు, ప్రజల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో, ఆయన బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పొగాకు సంబంధిత బ్రాండ్ల ప్రకటనలలో నటించనని స్పష్టం చేశారు. అలాగే, ఆ ప్రచారం నుంచి తప్పుకున్నట్లు ప్రకటించారు. అలాగే ఆ ప్రకటన ద్వారా వచ్చిన డబ్బును మంచి కార్యం కోసం విరాళంగా ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు.

కర్ణాటకలో పాన్​, గుట్కాలపై నిషేధం
ఇదిలా ఉండగా, పాన్​, గుట్కాలపై ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా నిషేధ ఆజ్ఞలు విధించాయి. గుట్కా, పాన్‌ మసాలాతో పాటు పొగాకు, నికోటిన్‌ కలిగిన ఇతర నిషేధిత ఉత్పత్తులపై ఇటీవల కర్ణాటక ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో వీటి తయారీ, నిల్వ, రవాణా, పంపిణీ, విక్రయాలను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ప్రజారోగ్యానికే ప్రాధాన్యతనిస్తూ 'ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అండ్‌ స్టాండర్డ్స్‌ యాక్ట్‌-2006' నిబంధనల ప్రకారం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. అంతేకాదు, ఆహార భద్రతా అధికారుల ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక తనిఖీలు, దాడులు చేపట్టింది.

ఒడిశాలోనూ
మరోవైపు, ఒడిశా ప్రభుత్వం కూడా పొగాకు ఉత్పత్తులపై నిషేధం విధిస్తూ ఇదివరకే ప్రకటించింది. నికోటిన్‌ కలిగి ఉండే గుట్కా, పాన్‌ మసాలా, జర్దా, ఖైనీ వంటి ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయం, నిల్వ, రవాణాపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పూర్తి స్థాయిలో నిషేధం విధిస్తున్నట్లు తెలిపింది. పొగాకు ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉండాలని, పొగాకు రహిత రాష్ట్రంగా ఒడిశాను తీర్చిదిద్దేందుకు సహకరించాలని పౌరులకు విజ్ఞప్తి చేసింది. 42 శాతానికి పైగా పౌరులు సిగరెటేతర పొగాకును వినియోగిస్తున్నట్లు ఓ సర్వేలో తేలిడంతో ఒడిశా ప్రభుత్వం ఈ మేరకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పౌరుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.

ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక సలహామండలి ఇటీవల విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, దేశంలో పొగాకు వినియోగం వేగంగా విస్తరిస్తోందని తెలుస్తోంది. దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. వీటి వినియోగం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలిపింది. గత దశాబ్ద కాలంలో 34% పెరిగిందని, పొగాకు వినియోగం ఇప్పుడు అన్ని ప్రాంతాలకు వ్యాపించిందని నివేదికలో వెల్లడించింది.

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