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యువతపై జరిగిన హింసకు అమిత్ షానే బాధ్యుడు : రాహుల్​ గాంధీ

విద్యార్థులకు సంబంధించి ఏం జరిగిందో పార్లమెంటులో వివరించే ధైర్యం ఆయనకు లేదని విమర్శలు

Rahul Gandhi Student Protest
Rahul Gandhi Student Protest (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 7:10 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 7:22 PM IST

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Rahul Gandhi Student Protest : కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ. నిరసన చేస్తున్న యువతపై జరిగిన హింసకు అమిత్ షానే బాధ్యుడని దుయ్యబట్టారు. విద్యార్థులకు సంబంధించి ఏం జరిగిందో పార్లమెంటులో వివరించే ధైర్యం ఆయనకు లేదని విమర్శించారు. పేపర్ లీకేజీల సమస్యపై నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులను కలిసిన కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్యాంగం కోసం పోరాడి, భారతదేశ భావనను పరిరక్షించిన వేలాది మంది విద్యార్థులను చూసి గర్వంగా ఉందన్నారు. తమ భవిష్యత్తు కోసం, న్యాయమైన పరీక్షా విధానం కోసం విద్యార్థులు శాంతియుతంగా నిరసన తెలపడంలో ఎలాంటి తప్పులేదని, విద్యా వ్యవస్థలోని లోపాలను ప్రశ్నించడం నేరం కాదన్న రాహుల్‌, దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో తీవ్రంగా స్పందించారు.

"యువ నిరసనకారులతో మేము స్వేచ్ఛగా మాట్లాడాం. తమపై దాడి చేశారని, కొట్టారని, బెదిరించారని వారు నాతో చెప్పారు. నాకు వారిని చూసి చాలా గర్వంగా ఉంది. వారు చేసిన పనికి, అలాగే వారిలాగే వేలాది మంది యువ భారతీయులు చేసిన పనికి నేను చాలా గర్విస్తున్నాను. వారు రాజ్యాంగాన్ని కాపాడారు, 'భారతదేశం' అనే భావనను రక్షించారు, భారతదేశ భవిష్యత్తును కాపాడారు. లోపభూయిష్టంగా, కుప్పకూలే స్థితిలో, నిరుపయోగంగా ఉన్న విద్యావ్యవస్థపై ఫిర్యాదు చేయడం ఏమాత్రం నేరం కాదు. ఒకవేళ ఏమైనా చేయాల్సి ఉంటే, ఆ వ్యవస్థను మార్చాలి, సరిదిద్దాలి. వారు కోరింది కూడా సరిగ్గా అదే. వారు ఎలాంటి హింసకూ పాల్పడలేదు, దూకుడుగా ప్రవర్తించలేదు, అసభ్యంగా నడుచుకోలేదు. కానీ వారిపై దాడి చేశారు, కొట్టారు, బెదిరించారు. మహిళల ఇళ్లకు గుండాలను పంపడం, 15 ఏళ్ల చిన్నారిని బలవంతం చేసి క్షమాపణలు చెప్పించడం, ఆపై ఆ క్షమాపణను అంగీకరించడం పక్కా మూర్ఖత్వం. దాన్ని మేము అంగీకరించం. సరిగ్గా పనిచేసే విద్యావ్యవస్థ మాకు కావాలి. ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు ఆగాలి. ఈ దేశ భవిష్యత్తు అయిన ఈ యువతను గౌరవించాలి, రక్షించాలి. మీ అందరినీ చూసి నేను ఎంతగానో గర్విస్తున్నాను. ఈ పని చేసిన ప్రతి ఒక్క యువకుడిని చూసి గర్విస్తున్నాను. మీరు ఎలాంటి తప్పూ చేయలేదు. ఇక మీరు క్షమాపణ చెప్పాలనే ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదు. మీరు ఎవరికీ క్షమాపణలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మీరు ఏ తప్పూ చేయలేదు."
---రాహుల్‌ గాంధీ, కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత

"యువతిపై పెల్లెట్ గన్‌తో కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తి. కొన్ని రోజుల క్రితం నేను మీడియా ముందు ఉంచిన యువకుడిపై పెల్లెట్ గన్‌తో కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తి. అలాగే ఈ యువతికి వ్యతిరేకంగా పోలీసు యంత్రాంగాన్ని ఉసిగొల్పిన వ్యక్తి అమిత్ షానే. ఆయనే భారతదేశ హోం మంత్రి. ఆయన (షా) పార్లమెంటుకు రావాల్సిన కనీస మర్యాద కూడా పాటించడం లేదు. జరిగిన ఘటనపై స్పందించే కనీస మర్యాద, ధైర్యం ఆయనకు లేవు. ఇందులో రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి: ఒకటి, పిల్లలపై హింస జరిగిందన్న విషయం ఆయనకు తెలియకపోవచ్చు. అలా అయితే ఆయన అసమర్థుడు అనుకోవాలి. రెండోది యువతపై పెల్లెట్ గన్ కాల్పులు జరపాలని, హింసను ప్రేరేపించాలని ఆయనే ఆదేశించి ఉండవచ్చు. అలా అయితే ఆయన బాధ్యుడు (నేరస్థుడు) అవుతారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దీనికి ఆయనే బాధ్యుడు." అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. సమర్థంగా పనిచేసే విద్యా వ్యవస్థ ఉండాలని, పరీక్షా పత్రాల లీకేజీలు ఆగిపోవాలని, అలాగే భవిష్యత్తును గౌరవించి కాపాడాలని గాంధీ పిలుపునిచ్చారు.

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Last Updated : August 5, 2026 at 7:22 PM IST

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