నక్సలిజం వల్ల ఎవరికీ ప్రయోజనం ఉండదు- శాంతితోనే దేశాభివృద్ధికి బాటలు: అమిత్​షా

2026 బస్తర్ ఒలింపిక్స్ వేడుకలకూ వచ్చి తీరుతా- అప్పటికల్లా దేశంలో మావోయిజాన్ని తుదముట్టిస్తాం- మిగతా మావోయిస్టులూ లొంగిపోవాలి- 'బస్తర్ ఒలింపిక్స్ 2025' ముగింపు వేడుకల్లో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌షా

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 8:01 PM IST

Choose ETV Bharat

Shah Likens Naxalism To Cobra : నక్సలిజం వల్ల ఎవరికీ ప్రయోజనం ఉండదని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌షా అన్నారు. మావోయిస్టులుగా మారి ఆయుధాలను చేతపట్టిన వారికి కానీ, మావోయిస్టులను ఎదుర్కొనే భద్రతా బలగాలకు కానీ నక్సలిజం వల్ల ప్రయోజనం లభించదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. శాంతి మార్గం మాత్రమే దేశ అభివృద్ధికి బాటలు వేయగలదన్నారు. శనివారం ఛత్తీస్‌గఢ్‌‌లోని జగదల్‌పూర్‌లో ఉన్న ప్రియదర్శిని స్టేడియంలో నిర్వహించిన 'బస్తర్ ఒలింపిక్స్ 2025' ముగింపు వేడుకల్లో హోం మంత్రి అమిత్‌షా ప్రసంగించారు. నక్సలిజం అనే విష సర్పమే బస్తర్ ప్రాంతంలో అభివృద్ధిని ఇన్నేళ్లుగా అడ్డుకుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నక్సలిజం అంతం కాగానే ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన నూతన అధ్యాయం మొదలవుతుందన్నారు.

బస్తర్‌ను అభివృద్ధి చెందిన గిరిజన ప్రాంతంగా మారుస్తాం
2026 మార్చి 31కల్లా నక్సలిజాన్ని అంతం చేయాలనే లక్ష్యాన్ని మోదీ సర్కారు నిర్దేశించుకుందని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌షా తెలిపారు. ఏడు జిల్లాలతో కూడిన బస్తర్ డివిజన్‌‌ను రాబోయే ఐదేళ్లలో దేశంలోనే అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన గిరిజన ప్రాంతంగా మార్చాలనే సంకల్పంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉందని వెల్లడించారు. ఇప్పటికీ మావోయిస్టుల్లోనే ఉన్నవారు ఇకనైనా జనజీవన స్రవంతిలోకి తిరిగి వచ్చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. నక్సలిజాన్ని వదిలేసే వారికి మెరుగైన పునరావాస ప్యాకేజీలను అందిస్తున్నామన్నారు. మావోయిస్టుల రెడ్ టెర్రర్‌ను పూర్తిగా అంతం చేసేందుకు మోదీ సర్కారు నిర్దేశించుకున్న గడువు సమీపిస్తోందని అమిత్‌షా గుర్తుచేశారు.

2026లోనూ జగదల్‌పూర్‌‌కు వచ్చి తీరుతా
"నేను 2024 సంవత్సరంలో జరిగిన బస్తర్ ఒలింపిక్స్ ముగింపు వేడుకల్లోనూ పాల్గొన్నాను. ఈసారి కూడా జగదల్‌పూర్‌‌కు వచ్చాను. 2026లో జరిగేే వేడుకలకు కూడా తప్పకుండా హాజరవుతానని నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను. 2026 - బస్తర్ ఒలింపిక్స్ ముగింపు వేడుకల సమయానికి ఛత్తీస్‌గఢ్‌తో పాటు యావత్ భారతదేశంలో నక్సలిజాన్ని తుద ముట్టించి తీరుతాం. బస్తర్ డివిజన్‌లోని గిరిజన జిల్లాలు కాంకేర్, కొండగావ్, బస్తర్, సుక్మా, బీజాపూర్, నారాయణ్‌పూర్, దంతెవాడలను అభివృద్ధి చేస్తాం. 2030 డిసెంబరుకల్లా ఈ జిల్లాలను దేశంలోనే అత్యంత వికసిత గిరిజన జిల్లాలుగా తీర్చిదిద్దుతాం. ఈ జిల్లాల్లోని ప్రజలకు ఇళ్లు, విద్యుత్, మరుగుదొడ్లు, నల్లా నీరు, ఎల్‌పీజీ కనెక్షన్, రోడ్లు, ప్రతి 5 కి.మీకు ఒక బ్యాంకు, ప్రాథమిక ఆస్పత్రులు, కమ్యూనిటీ ఆస్పత్రులు, ప్రతినెలా ఉచిత ఆహార ధాన్యాలు, ప్రతి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల ఉచిత వైద్యం అందిస్తాం" అని అమిత్‌షా వెల్లడించారు.

నాడు తుపాకీ చప్పుళ్లు- నేడు స్కూలు బెల్స్
"బస్తర్ స్వరూపం మారుతోంది. ఇప్పుడు భయం స్థానంలో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు తుపాకీ చప్పుళ్లు ప్రతిధ్వనించిన పల్లెల్లో నేడు స్కూలు బెల్స్ మోగుతున్నాయి. అభివృద్ధి అనేది కలగా మిగిలిన బస్తర్ ప్రాంతంలో, ప్రస్తుతం రోడ్డు ప్రాజెక్టులు, రైల్వే ప్రాజెక్టులు, హైవేల నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. లాల్ సలామ్ నినాదం స్థానంలో భారత్ మాతా కీ జై నినాదాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ గొప్ప మార్పులు. ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం సంయుక్త ఆపరేషన్లు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చాయి. కేవలం మావోయిస్టులను అంతం చేయాలనే లక్ష్యంతో మేం పనిచేయలేదు. వారిని జనజీవన స్రవంతిలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించాం. మా ప్రయత్నం ఫలించి గత రెండేళ్లలో 2వేల మందికిపైగా మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. ఇందులో గిరిజన తెగల నేతలు కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆ నేతల పిలుపు మేరకు మావోయిస్టులలో ఉన్న ఎంతోమంది యువత ఆయుధాలను వదిలేసి, జనజీవన స్రవంతిలోకి అడుగుపెట్టారు. మావోయిస్టుల్లో మిగిలి ఉన్నవారినీ జనం మధ్యకు తీసుకొచ్చేందుకు ఇకపైనా కృషిని కొనసాగించాలని గిరిజన తెగల నేతలను నేను ఈసందర్భంగా కోరుతున్నాను. సభ్య సమాజంలోకి వస్తే కలిగే ప్రయోజనాలను మావోయిస్టులకు వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది" అని అమిత్‌షా చెప్పారు.

ప్రతిభావంతులను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్తాం
"ఈసారి బస్తర్ ఒలింపిక్స్‌లో భాగంగా నిర్వహించిన వివిధ క్రీడా పోటీల్లో 700 మందికిపైగా మాజీ మావోయిస్టులు పాల్గొన్నారు. వారంతా విభజనకు బదులు ఐక్యతను, వినాశనానికి బదులు వికాసాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఈ పోటీలను స్వయంగా స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షించారు. ఈ పోటీల్లో అత్యంత ప్రతిభ కనబర్చిన మాజీ మావోయిస్టులను వారు ఎంపిక చేసి అత్యుత్తమ శిక్షణను అందిస్తారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీలకు వారిని పంపుతారు. 2036లో జరిగే కామన్వెల్త్ క్రీడల కోసం కూడా వారిని ఇప్పటి నుంచే సిద్ధం చేస్తారు. 2026 బస్తర్ ఒలింపిక్స్ కల్లా బస్తర్ ప్రాంతానికి మావోయిజం నుంచి పూర్తి విముక్తి లభిస్తుంది" అని అమిత్‌షా పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఛత్తీస్‌గఢ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయి, రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్ రమణ్ సింగ్, డిప్యూటీ సీఎంలు అరుణ్ సావ్, విజయ్ శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

