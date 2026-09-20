"ఓటర్ల తొలగింపు వెనుక అమిత్ షా ఉన్నారు"- SIR ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు
ఎస్ఐఆర్ పేరుతో భారీగా ఓటర్ల పేర్లు తొలగిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ఆరోపణ- తొలగించిన వారిలో వెనుకబడిన, అణగారిన వర్గాలే ఎక్కువగా ఉన్నారని వాదన
Published : September 20, 2026 at 12:05 PM IST
Congress On Shah Instigated Removal : ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా 'ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ' (సర్) ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ మరోసారి ఆరోపణలు చేసింది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో భారీ సంఖ్యలో ఓటర్ల పేర్లు తొలగిస్తున్నారని ఆ పార్టీ పేర్కొంది. తొలగించిన వారిలో ఆర్థికంగా, సామాజికంగా వెనుకబడిన, అణగారిన వర్గాలకు చెందినవారే ఎక్కువగా ఉన్నారని నిరూపించేందుకు తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. 'సర్'ను అమిత్ షా ప్రేరేపిత ఓటర్ల తొలగింపు ప్రక్రియగా కాంగ్రెస్ అభివర్ణించింది. దీనిని రాజ్యాంగంపై దాడిగా పేర్కొంది. సర్ ప్రక్రియను ఎన్నికల సంఘం తొలుత 2025 జూన్లో బిహార్లో ప్రారంభించిందని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. అనంతరం 2025 నవంబర్లో తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో రెండో దశను చేపట్టిందని పేర్కొన్నారు. ఈ రెండు దశల్లో కలిపి 7.8 కోట్ల మంది ఓటర్ల పేర్లు తొలగించారని ఆయన ఒక ప్రకటనలో ఆరోపించారు.