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"ఓటర్ల తొలగింపు వెనుక అమిత్​ షా ఉన్నారు"- SIR ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు

ఎస్‌ఐఆర్‌ పేరుతో భారీగా ఓటర్ల పేర్లు తొలగిస్తున్నారని కాంగ్రెస్‌ ఆరోపణ- తొలగించిన వారిలో వెనుకబడిన, అణగారిన వర్గాలే ఎక్కువగా ఉన్నారని వాదన

Congress On Shah Instigated Removal
జైరామ్ రమేశ్​ (File/ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 12:05 PM IST

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Congress On Shah Instigated Removal : ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా 'ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ' (సర్​) ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్‌ మరోసారి ఆరోపణలు చేసింది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో భారీ సంఖ్యలో ఓటర్ల పేర్లు తొలగిస్తున్నారని ఆ పార్టీ పేర్కొంది. తొలగించిన వారిలో ఆర్థికంగా, సామాజికంగా వెనుకబడిన, అణగారిన వర్గాలకు చెందినవారే ఎక్కువగా ఉన్నారని నిరూపించేందుకు తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయని కాంగ్రెస్‌ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్‌ తెలిపారు. 'సర్'​ను అమిత్‌ షా ప్రేరేపిత ఓటర్ల తొలగింపు ప్రక్రియగా కాంగ్రెస్‌ అభివర్ణించింది. దీనిని రాజ్యాంగంపై దాడిగా పేర్కొంది. సర్​ ప్రక్రియను ఎన్నికల సంఘం తొలుత 2025 జూన్‌లో బిహార్‌లో ప్రారంభించిందని జైరాం రమేశ్‌ తెలిపారు. అనంతరం 2025 నవంబర్‌లో తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో రెండో దశను చేపట్టిందని పేర్కొన్నారు. ఈ రెండు దశల్లో కలిపి 7.8 కోట్ల మంది ఓటర్ల పేర్లు తొలగించారని ఆయన ఒక ప్రకటనలో ఆరోపించారు.

TAGGED:

JAIRAM RAMESH ON SIR
CONGRESS ON SHAH INSTIGATED REMOVAL

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