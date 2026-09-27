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భారతదేశపు తొలి LNG రైలు- జెండా ఊపి ప్రారంభించిన అమిత్ షా

మోదీ పాలనలో రైల్వేలను మార్చారన్న అమిత్​ షా

India First LNG Train Shah Flags Off
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 2:43 PM IST

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India First LNG Train Shah Flags Off : గుజరాత్‌లోని సబర్మతి స్టేషన్ నుంచి భారతదేశపు తొలి LNG రైలును కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో కుంభకోణాలు తప్ప మరేమీ జరగలేదని, మోదీపాలనలో అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు పడ్డాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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INDIA FIRST LNG TRAIN
INDIA FIRST LNG TRAIN SHAHFLAGS OFF

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