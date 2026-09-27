భారతదేశపు తొలి LNG రైలు- జెండా ఊపి ప్రారంభించిన అమిత్ షా
మోదీ పాలనలో రైల్వేలను మార్చారన్న అమిత్ షా
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా (ANI)
Published : September 27, 2026 at 2:43 PM IST
India First LNG Train Shah Flags Off : గుజరాత్లోని సబర్మతి స్టేషన్ నుంచి భారతదేశపు తొలి LNG రైలును కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో కుంభకోణాలు తప్ప మరేమీ జరగలేదని, మోదీపాలనలో అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు పడ్డాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Gujarat: Union Home Minister Amit Shah flags off India's first LNG-powered train in Ahmedabad.— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2026
(Source: Amit Shah YT)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/AGXgWErUQO