'బిహార్లో చొరబాటుదారుల కారిడార్ నిర్మాణానికి ప్రయత్నాలు'- విపక్షాలపై అమిత్ షా ఫైర్
ప్రధాని మోదీ బిహార్లో పారిశ్రామిక కారిడార్ నిర్మించాలని కోరుకుంటున్నారు - కానీ విపక్షాలు చొరబాటుదారుల కోసం కారిడార్ నిర్మించాలని అనుకుంటున్నాయ్- అమిత్ షా విమర్శలు
Published : November 9, 2025 at 3:43 PM IST
Amith Shah Charges Oppn In Bihar : బిహార్లో ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా విపక్ష పార్టీలపై విమర్శల వర్షం కురిపించారు. ప్రధాని మోదీ బిహార్లో పారిశ్రామిక కారిడార్ నిర్మించాలని అనుకుంటూ ఉంటే, మహాగఠ్బంధన్ కూటమి మాత్రం చొరబాటుదారుల కోసం కారిడార్ నిర్మించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు.
"ఇటీవల రాహుల్ గాంధీ, లాలూ కుమారుడు (తేజస్వి యాదవ్) బిహార్లో 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర' చేపట్టారు. దీని ప్రధాన లక్ష్యం బిహార్లో నివసిస్తున్న పేదలు, దళితులు, ఈబీసీల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావడం కాదు, కేవలం చొరబాటుదారులను రక్షించడం. వాస్తవానికి ప్రతిపక్షాలు ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు చేస్తున్నాయి. ప్రధాని మోదీ ఇక్కడ పారిశ్రామిక కారిడార్ ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తుంటే, విపక్షాలు మాత్రం చొరబాటుదారుల కోసం కారిడార్ నిర్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి."
- అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి
బిహార్లో ఆయుధాగారం
రెండో, చివరి దశ బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారానికి ఇదే చివరి రోజు. అందుకే బిహార్లోని ససారాం పట్టణంలో అమిత్షా ర్యాలీ చేపట్టారు. ఆ ర్యాలీ మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్లో పాకిస్థాన్పై వేసే ప్రతి మోర్టార్ షెల్ను బిహార్లోని ఆయుధ కర్మాగారంలో తయారు చేస్తారని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Sasaram, Bihar: Union Home Minister Amit Shah says, " just a few days ago, rahul gandhi and lalu yadav's son initiated a 'yatra.' however, what was the purpose of the yatra?... they started it to protect the infiltrators... should there be any place for infiltrators in… pic.twitter.com/sQpitaYxeW— ANI (@ANI) November 9, 2025
"కేంద్రంలో మన్మోహన్ సింగ్, సోనియా గాంధీ, లాలూ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు, ఉగ్రవాదులు మన దేశంలో ఇష్టానుసారంగా దాడి చేశారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. మేము ఉగ్రవాదులను వారి ఇళ్లలోనే కొడుతున్నాం. భవిష్యత్లో పాక్ ఉగ్రవాదులు మళ్లీ మనపై దాడి చేయడానికి ధైర్యం చేస్తే, వారు కాల్చే బుల్లెట్లకు మోర్టార్ షెల్స్తో ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం. ఆ మోటార్ షెల్స్ ఎక్కడ తయారు చేస్తారో మీకు తెలుసా? బిహార్లోని ససారంలో వాటిని తయారు చేస్తారు."
- అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి
రామమందిర నిర్మాణాన్ని అడ్డుకున్నారు!
"550 ఏళ్ల క్రితం మొఘల్ చక్రవర్తి బాబర్ మన ఆయోధ్య రామాలయాన్ని ధ్వంసం చేశాడు. ఆ రామాలయాన్ని నిర్మించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తే, దానిని అడ్డుకునేందుకు కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ ప్రయత్నించాయి. కానీ నేను, మోదీ అధి కారంలో ఉండడం వల్ల, ఆ అయోధ్యలో ఆకాశమంత ఎత్తైన ఆలయ నిర్మాణం జరిగింది" అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Sasaram, Bihar: Union Home Minister Amit Shah says, " ...when sonia, manmohan, and lalu were in power, terrorists would sneak in, attack our land, and then flee. there was no questioning. after narendra modi's government came into power, we carried out a surgical strike… pic.twitter.com/pNeYTI2p24— ANI (@ANI) November 9, 2025
విపక్షాలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయ్!
"ప్రస్తుత ఎన్నికల ఫలితాలను మేము ముందుగానే చెప్పగలను. బిహార్లో ఇది నా 37వ ర్యాలీ. లాలూజీ, ఆయన మిత్రులు మొదటి దశ ఎన్నికల్లోనే తుడిచిపెట్టుకుపోతారని నేను బలంగా చెప్పగలను" అని అమిత్ షా జోస్యం చెప్పారు.
అదే తేడా!
'దాణా కుంభకోణం కేసులో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ దోషిగా తేలారు. కానీ జేడీ(యూ) అధ్యక్షుడు, ఎన్డీఏ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి నీతీశ్ కుమార్ 20 ఏళ్లుగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ఒక్క అవినీతి మరక ఆయనపై లేదు. అదే వారిద్దరి మధ్య ఉన్న ప్రధానమైన తేడా' అని అమిత్ షా అన్నారు.