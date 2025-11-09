ETV Bharat / bharat

'బిహార్​లో చొరబాటుదారుల కారిడార్​ నిర్మాణానికి ప్రయత్నాలు'​- విపక్షాలపై అమిత్​ షా ఫైర్​

ప్రధాని మోదీ బిహార్​లో పారిశ్రామిక కారిడార్​ నిర్మించాలని కోరుకుంటున్నారు - కానీ విపక్షాలు చొరబాటుదారుల కోసం కారిడార్​ నిర్మించాలని అనుకుంటున్నాయ్​- అమిత్ షా విమర్శలు

Amith Shah Charges Oppn In Bihar
Amith Shah Charges Oppn In Bihar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 9, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Amith Shah Charges Oppn In Bihar : బిహార్​లో ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా విపక్ష పార్టీలపై విమర్శల వర్షం కురిపించారు. ప్రధాని మోదీ బిహార్​లో పారిశ్రామిక కారిడార్​ నిర్మించాలని అనుకుంటూ ఉంటే, మహాగఠ్​బంధన్​ కూటమి మాత్రం చొరబాటుదారుల కోసం కారిడార్ నిర్మించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు.

"ఇటీవల రాహుల్ గాంధీ, లాలూ కుమారుడు (తేజస్వి యాదవ్​) బిహార్​లో 'ఓటర్​ అధికార్​ యాత్ర' చేపట్టారు. దీని ప్రధాన లక్ష్యం బిహార్​లో నివసిస్తున్న పేదలు, దళితులు, ఈబీసీల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావడం కాదు, కేవలం చొరబాటుదారులను రక్షించడం. వాస్తవానికి ప్రతిపక్షాలు ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు చేస్తున్నాయి. ప్రధాని మోదీ ఇక్కడ పారిశ్రామిక కారిడార్​ ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తుంటే, విపక్షాలు మాత్రం చొరబాటుదారుల కోసం కారిడార్​ నిర్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి."
- అమిత్​ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

బిహార్​లో ఆయుధాగారం
రెండో, చివరి దశ బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారానికి ఇదే చివరి రోజు. అందుకే బిహార్​లోని ససారాం పట్టణంలో అమిత్​షా ర్యాలీ చేపట్టారు. ఆ ర్యాలీ మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్​లో పాకిస్థాన్​పై వేసే ప్రతి మోర్టార్​ షెల్​ను బిహార్​లోని ఆయుధ కర్మాగారంలో తయారు చేస్తారని పేర్కొన్నారు.

"కేంద్రంలో మన్మోహన్​ సింగ్, సోనియా గాంధీ, లాలూ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు, ఉగ్రవాదులు మన దేశంలో ఇష్టానుసారంగా దాడి చేశారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. మేము ఉగ్రవాదులను వారి ఇళ్లలోనే కొడుతున్నాం. భవిష్యత్​లో పాక్​ ఉగ్రవాదులు మళ్లీ మనపై దాడి చేయడానికి ధైర్యం చేస్తే, వారు కాల్చే బుల్లెట్లకు మోర్టార్​ షెల్స్​తో ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం. ఆ మోటార్ షెల్స్​ ఎక్కడ తయారు చేస్తారో మీకు తెలుసా? బిహార్​లోని ససారంలో వాటిని తయారు చేస్తారు."
- అమిత్​ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

రామమందిర నిర్మాణాన్ని అడ్డుకున్నారు!
"550 ఏళ్ల క్రితం మొఘల్ చక్రవర్తి బాబర్​ మన ఆయోధ్య రామాలయాన్ని ధ్వంసం చేశాడు. ఆ రామాలయాన్ని నిర్మించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తే, దానిని అడ్డుకునేందుకు కాంగ్రెస్​, ఆర్​జేడీ ప్రయత్నించాయి. కానీ నేను, మోదీ అధి కారంలో ఉండడం వల్ల, ఆ అయోధ్యలో ఆకాశమంత ఎత్తైన ఆలయ నిర్మాణం జరిగింది" అని అమిత్​ షా పేర్కొన్నారు.

విపక్షాలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయ్​!
"ప్రస్తుత ఎన్నికల ఫలితాలను మేము ముందుగానే చెప్పగలను. బిహార్​లో ఇది నా 37వ ర్యాలీ. లాలూజీ, ఆయన మిత్రులు మొదటి దశ ఎన్నికల్లోనే తుడిచిపెట్టుకుపోతారని నేను బలంగా చెప్పగలను" అని అమిత్​ షా జోస్యం చెప్పారు.

అదే తేడా!
'దాణా కుంభకోణం కేసులో లాలూ ప్రసాద్​ యాదవ్ దోషిగా తేలారు. కానీ జేడీ(యూ) అధ్యక్షుడు, ఎన్​డీఏ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి నీతీశ్ కుమార్​ 20 ఏళ్లుగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ఒక్క అవినీతి మరక ఆయనపై లేదు. అదే వారిద్దరి మధ్య ఉన్న ప్రధానమైన తేడా' అని అమిత్​ షా అన్నారు.

TAGGED:

AMITH SHAH RALLY IN BIHAR
BIHAR ELECTIONS 2025 NEWS
AMITH SHAH SLAMS INDIA BLOC
AMITH SHAH CHARGES OPPN IN BIHAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.