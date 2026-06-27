చిరకాల స్నేహాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే చర్చల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను : సీషెల్స్ పర్యటనకు మోదీ
సీషెల్స్ పర్యటనకు వెళ్లిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- మూడు రోజుల పాటు ఆ దేశంలో పర్యటించనున్న ప్రధాని- కీలక అంశాలపై చర్చలు జరిపే అవకాశం
Published : June 27, 2026 at 10:12 AM IST
PM Modi Seychelles Tour : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మూడు రోజుల పర్యటన (జూన్ 27-29) నిమిత్తం శనివారం సీషెల్స్కు బయలుదేరారు. ఈ పర్యటనలో ఆయన సీషెల్స్ జాతీయ దినోత్సవ స్వర్ణోత్సవ వేడుకలకు హాజరుకానున్నారు. అలాగే సీషెల్స్తో భారత్ స్నేహాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు పాట్రిక్ హెర్మినితో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీషెల్స్ బయలుదేరే ముందు మోదీ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
భారత్కు సీషెల్స్ ఒక విలువైన సముద్ర పొరుగు దేశమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కొనియాడారు. 'విజన్ మహాసాగర్', గ్లోబల్ సౌత్ పట్ల భారత్కు ఉన్న ఉమ్మడి నిబద్ధతలో సీషెల్స్ ఒక కీలక భాగస్వామి అని తెలిపారు. సీషెల్స్తో చిరకాల స్నేహాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో జరగనున్న ద్వైపాక్షిక చర్చల కోసం తాను ఎదురుచూస్తున్నానని వెల్లడించారు. పరస్పర విశ్వాసం, గౌరవం, ఉమ్మడి ప్రజాస్వామ్య విలువలతో పాతుకుపోయిన భారత్-సీషెల్స్ దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పడి ఈ ఏడాదికి 50 ఏళ్లు పూర్తవుతున్నాయని అన్నారు.
STORY | PM Modi leaves for Seychelles; to attend golden jubilee of country's National Day— Press Trust of India (@PTI_News) June 27, 2026
Prime Minister Narendra Modi on Saturday left for Seychelles on a three-day visit during which he will attend the golden jubilee celebrations of the National Day of that country and have… https://t.co/WX5W74tKMG
PM Narendra Modi tweets, " leaving for seychelles, where i will take part in their national day celebrations. this year, it is even more special because it is the golden jubilee celebrations.— ANI (@ANI) June 27, 2026
seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in our vision mahasagar, as… pic.twitter.com/mSTsinhN4F