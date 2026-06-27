ETV Bharat / bharat

చిరకాల స్నేహాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే చర్చల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను : సీషెల్స్ పర్యటనకు మోదీ

సీషెల్స్ పర్యటనకు వెళ్లిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ- మూడు రోజుల పాటు ఆ దేశంలో పర్యటించనున్న ప్రధాని- కీలక అంశాలపై చర్చలు జరిపే అవకాశం

Pm Modi Seychelles Tour
PM Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 10:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Seychelles Tour : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మూడు రోజుల పర్యటన (జూన్ 27-29) నిమిత్తం శనివారం సీషెల్స్‌కు బయలుదేరారు. ఈ పర్యటనలో ఆయన సీషెల్స్ జాతీయ దినోత్సవ స్వర్ణోత్సవ వేడుకలకు హాజరుకానున్నారు. అలాగే సీషెల్స్‌తో భారత్ స్నేహాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు పాట్రిక్ హెర్మినితో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీషెల్స్ బయలుదేరే ముందు మోదీ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

భారత్‌కు సీషెల్స్ ఒక విలువైన సముద్ర పొరుగు దేశమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కొనియాడారు. 'విజన్ మహాసాగర్'‌, గ్లోబల్ సౌత్ పట్ల భారత్‌కు ఉన్న ఉమ్మడి నిబద్ధతలో సీషెల్స్ ఒక కీలక భాగస్వామి అని తెలిపారు. సీషెల్స్‌తో చిరకాల స్నేహాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో జరగనున్న ద్వైపాక్షిక చర్చల కోసం తాను ఎదురుచూస్తున్నానని వెల్లడించారు. పరస్పర విశ్వాసం, గౌరవం, ఉమ్మడి ప్రజాస్వామ్య విలువలతో పాతుకుపోయిన భారత్-సీషెల్స్ దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పడి ఈ ఏడాదికి 50 ఏళ్లు పూర్తవుతున్నాయని అన్నారు.

TAGGED:

PM MODI SEYCHELLES TOUR
NARENDRA MODI SEYCHELLES VISIT
INDIA SEYCHELLES RELATIONS
PM MODI VISIT TO SEYCHELLES
PM MODI SEYCHELLES TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.