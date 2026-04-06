ఈ మహిళలు ఆర్మీకి యూనిఫామ్లు కుట్టేస్తున్నారు! కుట్టు మిషన్ సెంటర్ స్టోరీ తెలుసా?
అనేక మంది ఆడవాళ్లకు జీవనాధారంగా మారిన కుట్టు మిషన్ల సెంటర్- ఇంటి పని చేసుకుంటూ కుట్టుపని చేస్తున్న మహిళలు- ఎందరికో ఉపాధి కల్పిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న స్వయం సహాయక సంఘాలు
Published : April 6, 2026 at 9:54 PM IST
Sewing Machines Transform Womens Lives : గ్రామీణ మహిళలు ఆర్థికంగా ఇతరులపై ఆధారపడకుండా ఉండడంలో స్వయం సహాయక సంఘాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అలా 2019లో ఓ మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభమైన ఒక కుట్టు మిషన్ల సెంటర్ నేడు ఎందరికో ఉపాధి కల్పిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. మొదట కొద్దిమంది మహిళలతో ప్రారంభమైన ఈ కేంద్రం, ప్రస్తుతం అనేక మందికి జీవనాధారంగా మారింది. అలాగే వీరికి ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా కూడా మద్దతు లభిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆ మహిళ సంఘం ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకుందాం.
ఛత్తీస్గఢ్లోని సెరిఖేడికి చెందిన కొందరు మహిళలు 'జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్' ఆధ్వర్యంలో ఒక చిన్న కుట్టు మిషన్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం అది విస్తరించి పెద్ద పెద్ద ఆర్డర్లను కూడా స్వీకరిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సెంటర్లో ఆరుగురు మహిళలు కుట్టు, ఎంబ్రాయిడరీ పనులు చేస్తూ స్వయం సమృద్ధిని సాధించారు. ఈ మొత్తం సెరిఖేడి క్యాంపస్ను మహిళలే పర్యవేక్షిస్తూ, నిర్వహిస్తున్నారు.
వివిధ రకాల దుస్తులు
ఆర్డర్లు పెరిగినప్పుడల్లా కేంద్రంలో పనిచేసే మహిళల సంఖ్యను కూడా పెంచుతామని ఈ కేంద్రానికి చెందిన మహిళలు వివరిస్తున్నారు. పూర్తిగా మహిళలే నిర్వహించే ఈ కుట్టుపని కేంద్రంలో, అన్ని రకాల పాఠశాల, కళాశాలల యూనిఫామ్లను కుడతారు. అంతేకాకుండా సైన్యం, పోలీసు యూనిఫామ్లు, టీ-షర్టులు, బ్యాగులు వంటి వస్తువులు కూడా ఈ కేంద్రంలో తయారవుతాయి. ఈ కుట్టుపని కేంద్రంలో రోజుకు ఎనిమిది గంటల పని ఉంటుంది. అంటే ఉదయం 9:00 నుంచి సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు పని జరుగుతుంది. ఈ కుట్టుపని కేంద్రంలో పనిచేస్తున్నందుకు ఎంతో సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా ఉన్నామని మహిళలు అంటున్నారు.
"ఇంట్లో పనులన్నీ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడికి వస్తాను. ఇంతకుముందు ఇంట్లోనే కొద్దిపాటి కుట్టుపని చేసేదాన్ని. ఇప్పుడు ఇక్కడ పనిచేయడం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి నా పని గణనీయంగా పెరిగింది. ఇప్పుడు, నా అవసరాల కోసం నేను ఇతరులను డబ్బు అడగాల్సిన పని నాకు లేదు. ఈ ప్రదేశం నుంచి మేం సంపాదించే ఆదాయం, మా కుటుంబాలను పోషించుకోవడానికి సరిపోతుంది." అని ఆ సెంటర్లోని మహిళా కార్మికురాలు వేద్ కుమారి అన్నారు.
"మేం గత ఆరేళ్లుగా ఈ కేంద్రంలో పని చేస్తున్నాం. మాకు వచ్చే ఆర్డర్ల ఆధారంగా కుట్టుపని చేస్తాం. టీ-షర్టులను తయారు చేయడంతో పాటు పాఠశాల యూనిఫాంలు, సైనిక యూనిఫాంలు ఇతర పనులకు సంబంధించిన ఆర్డర్లను కూడా మేం పూర్తి చేస్తాం. అంతే కాకుండా మేం ఇంటర్లాక్ కుట్టు, గుండీలు అమర్చడం వంటి సూక్ష్మమైన పనులను కూడా చేస్తాం. ఈ నైపుణ్యాలను పూర్తిగా సాధించడానికి నేను 'జీవనోపాధి కళాశాల'లో శిక్షణ కూడా పొందాను"
- ఆశు లాహ్రే, మహిళా కార్మికురాలు
మాస్కులతో పాటు పీపీఈ కిట్లు కూడా
మార్కెట్ నుంచి వచ్చే ఆర్డర్ల ఆధారంగా ఇక్కడ వివిధ రకాల వస్త్రాలు కుడతారని జిల్లా పంచాయతీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విక్రమ్ సింగ్ లోధి వివరించారు. చీరలు, కోట్ల కోసం కవర్లను కూడా కుడతారన్నారు. అదనంగా, పీపీఈ కిట్లు, ముఖానికి ధరించే మాస్కులు, నవజాత శిశువుల కోసం ఉపకరణాలను కూడా తయారు చేస్తారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం, ఆర్డర్లు తక్కువగానే ఉన్నాయని, అందుకే దీనిని ఆరుగురు మహిళలు నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పారు. అయితే, ఆర్డర్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఇందులో పాల్గొనే మహిళల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుందన్నారు. మొదట 2019లో చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభమైన, క్రమంగా ఒక పెద్ద స్థాయి కార్యకలాపంగా విస్తరించిందని వివరించారు.
