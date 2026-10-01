పిక్నిక్కు వెళ్లి 8 మంది విద్యార్థులు మృతి- సముద్రంలో కొట్టుకుపోయిన స్టూడెంట్స్
గల్లంతైన వారి మృతదేహాలన్నింటినీ వెలికితీశామని పోలీసులు వెల్లడి
సముద్రంలో కొట్టుకుపోయిన స్టూడెంట్స్ ((ETV Bharat))
Published : October 1, 2026 at 8:08 PM IST
Students Drown off Diveagar Beach : మహారాష్ట్రలోని రాయ్గఢ్ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. బీచ్కు విహారయాత్రకు వెళ్లిన ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు సముద్రంలో మునిగి మరణించారు. గల్లంతైన వారి మృతదేహాలన్నింటినీ వెలికితీశామని పోలీసులు తెలిపారు. వీరంతా పుణె జిల్లాలోని అలండి ప్రాంతానికి చెందిన 'విన్నర్స్ అకాడమీ' అనే ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్కు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. వీరంతా ఇంటర్ విద్యార్థులని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.