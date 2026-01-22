ETV Bharat / bharat

ఆర్మీ వాహనం లోయలో పడి 10 మంది సైనికులు మృతి

దోడా జిల్లా ఖన్నీ టాప్‌ వద్ద 200 అడుగుల లోయలో పడిన ఆర్మీ వాహనం- వాహనం లోయలో పడిన ఘటనలో మరో ఆరుగురు సైనికులకు గాయాలు- గాయపడిన సైనికులకు ఉధంపూర్‌ మిలిటరీ ఆస్పత్రిలో చికిత్స

January 22, 2026

Army Vehicle Accident : జమ్మూకశ్మీర్‌ దోడా జిల్లాలో ఓ ఆర్మీ వాహనం లోయలో పడి 10మంది సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఆరుగురు గాయపడ్డారు. భదర్వ-చంబా అంతరాష్ట్ర రహదారిలోని ఖన్నీ టాప్‌ వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆర్మీకి చెందిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనం అదుపు తప్పి 200 అడుగుల లోతు ఉన్న లోయలో పడింది. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న ఆర్మీ సిబ్బంది, పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను సమీప ఆస్పత్రులకు తరలించారు. గాయపడిన వీరిలో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం వీరిని ఉధంపూర్ మిలిటరీ ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు చెప్పారు. ప్రమాద సమయంలో వాహనంలో 17 మంది సైనికులు ఉన్నారు. డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు.

