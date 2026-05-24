నదిలో మునిగి ఒకే కుటుంబంలోని 8మంది మృతి
ఉత్తర కన్నడ జిల్లాలో ఘోరం- నీటిలో మునిగి 8 మంది దుర్మరణం- వెంకటాపుర నదిలో ఒక్కసారిగా నీటి మట్టం పెరగడమే కారణం
Published : May 24, 2026 at 5:16 PM IST
People Drowned In Uttara kannada : కర్ణాటకలోని ఉత్తర కన్నడ జిల్లా భట్కల సమీపంలోని తత్తెహక్కలు నదిలో వేటకు దిగిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 11 మంది గల్లంతయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈక్రమంలో 8 మంది మృతదేహాలను వెలికితీశారు. మృతులందరినీ భట్కల తాలూకా సిరాలి గ్రామానికి చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. మిగిలిన వారి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.