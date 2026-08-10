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వాగులో కొట్టుకుపోయిన వ్యాన్- ఒకే కుటుంబంలోని 9మంది మృతి

మధ్యప్రదేశ్‌రాజ్‌గఢ్‌ జిల్లాలో కాలువలో కొట్టుకుపోయిన వ్యాన్- ఒక బాలిక సహా 9 మంది మృతి- ప్రాణాలతో బయటపడ్డ ఇద్దరు వ్యక్తులు

Rajgarh Road Accident
రాజ్​గఢ్​ ప్రమాదం ((ETV Bharat))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 5:29 PM IST

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Rajgarh Road Accident : మధ్యప్రదేశ్‌లోని రాజ్‌గఢ్ జిల్లాలో సోమవారం విషాదం చోటుచేసుకుంది. భారీ వర్షాల కారణంగా ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగు దాటుతుండగా 11 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఓ వ్యాన్ వరద ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన బాలిక సహా తొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈదుకుంటూ వెళ్లి ప్రాణాలు దక్కించుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో సారంగ్‌పూర్ పట్టణం సమీపంలోని పడానా బైపాస్ కల్వర్టు వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది.

ఇదీ జరిగింది
మొత్తం 11 మంది ప్రయాణికులతో ఓ వ్యాన్‌ సాత్వస్‌ నుంచి కాడ్లావడ్‌కు బయల్దేరింది. మార్గమధ్యంలో సారంగ్‌పుర్‌ పట్టణ సమీపంలో ఝిరి కాలువ భారీ వర్షాల కారణంగా ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. అయినప్పటికీ వ్యాన్‌ డ్రైవర్‌ దానిని దాటేందుకు యత్నించాడు. ఈ క్రమంలోనే ప్రవాహ ఉద్ధృతికి వాహనం నీటిలో కొట్టుకుపోయింది. ఈ ఘటనలో తొమ్మిది మంది మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరు ఈదుకుంటూ సురక్షిత ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. మృతులను దేవాస్ ప్రాంతానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు. ప్రమాద సమయంలో వ్యాన్‌లో ముగ్గురు పురుషులు, నలుగురు మహిళలు, నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారని తెలిపారు.

స్థానిక అధికారులు, గ్రామస్థులు వద్దని వారిస్తున్నప్పటికీ వినకుండా డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంగా వాహనాన్ని నీటిలోకి పోనివ్వడంతో క్షణాల్లోనే వ్యాన్ నీటి ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోయిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. వ్యాన్ నీటిలో మునిగిపోతుండటం గమనించిన స్థానికులు తమ ప్రాణాలకు తెగించి తాళ్ల సాయంతో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కొందరిని కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే అప్పటికే నీట మునిగి ఒక బాలిక సహా 9 మంది మరణించారు. పడానా బైపాస్ సమీపంలో వాగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, తొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటనపై సారంగ్‌పూర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. కాగా, ప్రమాదానికి గురైన కారు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ MP-09-BJ-4684 ఇందౌర్‌లో నమోదైనట్లు భావిస్తున్నారు. మృతుల గుర్తింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.

ప్రమాదంపై మధ్యప్రదేశ్ సీఎం సంతాపం
ప్రమాద ఘటనపై మధ్యప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్​ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. రాజ్‌గఢ్ జిల్లాలోని పాచోర్-సారంగ్‌పూర్ మార్గంలో వర్షం కారణంగా జరిగిన ప్రమాదంలో ప్రయాణికులు మరణించడం అత్యంత బాధాకారమని ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 4 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ఆదేశించారు. ప్రమాదంలో గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

"రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల 40 నుంచి 45 గ్రామాల్లో నీరు నిలిచిపోయింది. ఉదయం 9 గంటల సమయంలో, పద్నా గ్రామంలోని వంతెన పైనుంచి ఒక వాహనం కింద పడిపోయిందన్న సమాచారం అధికారులకు అందింది. వీరు దేవాస్ జిల్లా సత్వాస్ నివాసితులు. వీరు పూజ కోసం కలవత్‌లోని పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్తున్నారు. ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో మొత్తం 11 మంది ఉన్నారు. వారిలో ఇద్దరిని రక్షించారు. తొమ్మిది మంది మృతదేహాలను వెలికితీశారు. మృతుల్లో ముగ్గురు పిల్లలు, ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు." అని సారంగ్‌పూర్ సబ్-డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ (SDM) రోహిత్ బామ్‌హోర్ అన్నారు.

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RAJGARH ROAD ACCIDENT
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RAJGARH ROAD ACCIDENT

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