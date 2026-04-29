బెంగళూరులో వర్ష బీభత్సం- ఆస్పత్రి గోడ కూలి ఏడుగురు మృతి

మృతులంతా వీధివ్యాపారులని పోలీసులు వెల్లడి- బలమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం

Published : April 29, 2026 at 10:04 PM IST

Bangalore Heavy Rain Fall : కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో అకాల వర్షం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి ప్రహరీ గోడ కూలి ఏడుగురు మరణించారు. బౌరింగ్‌ అండ్‌ లేడీ కర్జన్‌ ఆసుపత్రి ప్రాంతంలో బలమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురవడంతో కొందరు గోడ దగ్గర తలదాచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా ఆస్పత్రి ప్రహరీ గోడ కూలడంతో ఏడుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతులంతా వీధివ్యాపారులని పోలీసులు వెల్లడించారు. హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న సహాయక బృందాలు స్థానికులతో కలిసి మృతదేహాలను శిథిలాల నుంచి వెలికి తీశాయి. ఘటనా స్థలాన్ని సీఎం సిద్ధరామయ్య, నగర పోలీస్‌ కమిషనర్‌ తదితరులు సందర్శించి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించారు.

అకాల వర్ష బీభత్సం
ఇదిలా ఉండగా, బెంగళూరులో అకాల వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. భారీ ఈదురు గాలుల ధాటికి పలుచోట్ల చెట్లు విరిగి పడి హోర్డింగ్‌లు నేలకూలాయి. దాసరహళ్లి నియోజకవర్గంలోని ఓ పారిశ్రామిక వాడలో సాయంత్రం ఉరుములతో కూడిన భారీ గాలులతో కురిసిన అకాల వర్షానికి రహదారికి అడ్డంగా చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలకు అధికారులు విద్యుత్‌ సరఫరాను నిలిపివేయడంతో ప్రజలు అవస్థలు ఎదుర్కొన్నారు.

