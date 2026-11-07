'బీజేపీ మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని తీవ్రంగా డ్యామేజ్ చేసింది'- సోనియా గాంధీ విమర్శలు
Sonia Gandhi On Emergency : గత 12 ఏళ్ల బీజేపీ పాలనలో ప్రజాస్వామ్య సంస్థలు బలహీనపడ్డాయని సోనియా గాంధీ ఆరోపించారు. వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించడానికి రాజకీయ పార్టీలు కృషి చేయాలని సోనియా అన్నారు.
Published : November 7, 2026 at 12:57 PM IST
దేశ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు, రాజ్యాంగ సంస్థలు గత 12 ఏళ్లలో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని కాంగ్రెస్ ఛైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ ఆరోపించారు. అధికార బీజేపీ ప్రభుత్వ పాలనపై విమర్శలు గుప్పించారు. దేశ మౌలిక స్వరూపానికి, ప్రజాస్వామ్యానికి జరిగిన నష్టాన్ని ప్రజలు క్రమంగా గుర్తిస్తున్నారని అన్నారు. భవిష్యత్తులో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించడానికి రాజకీయ పార్టీలు సమష్టిగా కృషి చేయాల్సి ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. మీ ప్రముఖ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గత పన్నెండేళ్లలో దేశ మౌలిక స్వరూపం, ప్రజాస్వామ్యం, సంస్థలకు తీవ్ర నష్టం జరిగిందని సోనియా గాంధీ అన్నారు. ఈ పరిణామాలను ప్రజలు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించారని పేర్కొన్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని, సుపరిపాలనను తిరిగి తీసుకురాగల సామర్థ్యం భారత ఓటర్లకు ఉందని తనకు విశ్వాసం ఉందన్నారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అధికారంలో నుంచి వెళ్లిపోయిన తర్వాత కూడా వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించడం అంత సులభం కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇందుకు కొంత సమయం పడుతుందని, రాజకీయ పార్టీల నుంచి గట్టి ప్రయత్నం అవసరమని చెప్పారు. ప్రజలు ప్రస్తుతం అసహనానికి గురవుతున్నారని, దేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను గుర్తిస్తున్నారని అన్నారు. అయినప్పటికీ తాను ఆశావాదంతో ఉన్నానని, దేశంలో మళ్లీ మంచి పాలన రావడాన్ని ప్రజలు స్వాగతిస్తారని ఆమె విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
BJP has done great damage to our democracy https://t.co/IftCueZz5B— Congress (@INCIndia) November 7, 2026
ఎమర్జెన్సీపై ఇందిరా గాంధీ నిర్ణయం
1975లో అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ విధించిన ఎమర్జెన్సీపై కూడా సోనియా గాంధీ తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. ఆ 21 నెలల కాలంలో ప్రజాస్వామ్య హక్కులపై ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ, ఆ తర్వాత ఇందిరా గాంధీ పరిస్థితిని గుర్తించి ప్రజాస్వామ్య మార్గంలోనే ముందుకెళ్లారని చెప్పారు. ఎమర్జెన్సీ ముగిసిన తర్వాతే, ఆ సమయంలో జరిగిన పరిణామాల తీవ్రత తనకు పూర్తిగా అర్థమైందని తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్య హక్కులను పరిమితం చేయడంతో పాటు హెబియస్ కార్పస్ హక్కును కూడా నిలిపివేశారని గుర్తుచేశారు. అయితే అప్పటి చర్యలన్నీ రాజ్యాంగబద్ధంగానే జరిగాయని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
ఆ కాలం నాటి పరిస్థితులను ఇందిరా గాంధీ కోణంలో పరిశీలిస్తే, ఆమె ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు అర్థమవుతాయని సోనియా అన్నారు. హింసాత్మక నిరసనలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలకు నిప్పు పెట్టడం, విస్తృత స్థాయిలో అశాంతి నెలకొనడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయని వివరించారు. అంతేకాకుండా అధికార యంత్రాంగం, సాయుధ దళాలు ప్రభుత్వ ఆదేశాలను ధిక్కరించాలనే పిలుపులు కూడా వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ఎమర్జెన్సీ విధించినప్పటికీ, ఆ తర్వాత ఇందిరా గాంధీ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియకు తిరిగి వచ్చారని సోనియా గుర్తుచేశారు. పరిస్థితులను స్వయంగా సమీక్షించి 1977 మార్చిలో సార్వత్రిక ఎన్నికలకు పిలుపునిచ్చారని చెప్పారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో జరిగిన అరాచకాలు, దురాగతాలపై అనంతరం బహిరంగంగా విచారం వ్యక్తం చేసి క్షమాపణలు చెప్పారని తెలిపారు. గతంలో జరిగిన పరిణామాలను, ఆ తర్వాతే సరైన దృక్పథంతో విశ్లేషించగలమని సోనియా అభిప్రాయపడ్డారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో జరిగిన తప్పులను గుర్తించి ఎన్నికలకు వెళ్లిన విషయాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని అన్నారు.
తన ఆత్మకథలో ప్రేమకథ
ఇంటర్వ్యూలో తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' గురించి కూడా సోనియా గాంధీ మాట్లాడారు. ఈ పుస్తకం కేవలం తన వ్యక్తిగత ప్రేమకథ మాత్రమే కాదని, తన జీవితంలో చోటుచేసుకున్న అనేక కీలక పరిణామాలను వివరిస్తుందని చెప్పారు. మాజీ ప్రధాని, తన భర్త రాజీవ్ గాంధీతో పరిచయం, ఆయన కుటుంబంతో ఏర్పడిన అనుబంధం, ఆ కుటుంబం ద్వారా భారతదేశంతో తనకు ఏర్పడిన సంబంధం వంటి విషయాలను ఇందులో వివరించినట్లు తెలిపారు. రాజీవ్ కుటుంబాన్ని, ఈ దేశాన్ని ప్రేమించడం మొదలుపెట్టిన తీరు ఇందులో ఉంటుందని చెప్పారు.
రాజీవ్ గాంధీ కుటుంబం చేసిన త్యాగాలు, ఆ త్యాగాల వెనుక ఉన్న లక్ష్యాలకు ముప్పు ఏర్పడటం, కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీనపడుతున్న పరిస్థితులు తనను ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చేలా చేశాయని సోనియా వెల్లడించారు. ఇంతకాలం తన జీవితంలోని ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడాలనే ఆసక్తి తనకు లేదని, అయితే ఇప్పుడు వాటిని పుస్తక రూపంలో పంచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పేరుతో వెలువడిన ఈ స్వీయచరిత్రలో సోనియా గాంధీ జీవిత ప్రయాణాన్ని వివరించారు. యుద్ధానంతర ఇటలీలో గడిపిన బాల్యం నుంచి భారతదేశానికి రావడం వరకు జరిగిన పరిణామాలను ఇందులో పొందుపరిచినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు.
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