1000 అడుగుల లోయలో పడ్డ కారు- 8 మంది మృతి

మహారాష్ట్రలోని అంబెనాలి ఘాట్ ప్రాంతంలో కారు ప్రమాదం- దాపోలి నుంచి సతారాకు ప్రయాణిస్తుండగా లోయలో పడిన వాహనం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 25, 2026 at 8:52 AM IST

Maharashtra Accident : మహారాష్ట్రలోని రాయ్‌గఢ్ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. కారు లోయలో పడి 8 మంది మృతిచెందారు. పోలాద్‌పూర్-మహాబలేశ్వర్ రోడ్డులోని అంబెనాలి ఘాట్ ప్రాంతంలో సోమవారం ఉదయం ఈ ఘటన జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. మృతులంతా సతారాకు చెందిన వారని చెప్పారు. ప్రయాణికులు దాపోలి నుంచి సతారాకు ప్రయాణిస్తుండగా వాహనం అదుపుతప్పి లోయలో పడిపోయిందని సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.స్థానికులు, పోలీసులు సహాయ చర్యలు చేపట్టారు. ఆ లోయ సుమారు 1,000 అడుగుల లోతు ఉంటుందని స్థానికులు అంచనా వేస్తున్నారు.

మధ్యప్రదేశ్ రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి
ఇదిలా ఉండగా మధ్యప్రదేశ్​లో మరో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఛత్తర్‌పూర్ జిల్లాలో జరిగిన ఈ-రిక్షాను ఎదురుగా వేగంగా వచ్చిన ట్రక్ ఢీకొట్టింది. దీంతో ఇద్దరు చిన్నారులు సహా ముగ్గురు మృతి చెందారు. మరో నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మట్‌గువాన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హత్వాహా గ్రామం సమీపంలో ఆదివారం రాత్రి ఈ ఘటన జరిగింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురు వ్యక్తులు ఈ-రిక్షాలో ప్రయాణిస్తున్నారు. వారు నంద్‌గావ్‌లోని బంధువుల ఇంటి నుంచి తమ స్వగ్రామం హత్నాయికి తిరిగి వెళ్తుండగా ఎదురుగా వేగంగా వచ్చిన ట్రక్ ఈ-రిక్షాను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో సుమన్ ఆదివాసీ (17), ఆమె చెల్లెలు సోమవతి ఆదివాసీ (8), రాజ్‌కుమార్ ఆదివాసీ అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు మట్‌గువాన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌చార్జ్ అంకూర్ చౌబే తెలిపారు. ప్రమాదంలో మరో నలుగురు గాయపడ్డారు. వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం గ్వాలియర్‌కు తరలించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ప్రమాదం అనంతరం ట్రక్ డ్రైవర్ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. అతడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

