జమ్మూకశ్మీర్లో ఎన్కౌంటర్- ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు హతం
జమ్మూకశ్మీర్లో భద్రతా బలగాలు, ఉగ్రవాదుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు
Published : September 17, 2026 at 9:44 AM IST
Jammu Kashmir Encounter : జమ్మూకశ్మీర్లో భద్రతా బలగాలు-ఉగ్రవాదులు, మధ్య ఎన్కౌంటర్ కొనసాగుతోంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. ఉధంపుర్ జిల్లా మజల్టా పరిధిలోని మారుమూల ప్రాంతాలైన బ్రాటెల్ సోన్, ఖుబ్బన్ అటవీప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు సంచరిస్తున్నారనే పక్కా సమాచారంతో సైన్యం, పోలీసులు, సీఆర్పీఎఫ్ కలిసి ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. బుధవారంరాత్రి తొమ్మిది గంటల ప్రాంతంలో నిర్బంధ తనిఖీలు మొదలుపెట్టాయి. కాసేపటికే ఉగ్రవాదుల స్థావరం లక్ష్యంగా భద్రతాబలగాలు కాల్పులు జరిపాయి. పేలుళ్ల శబ్దాలు కూడా అటవీప్రాంతంలో వినిపించాయి. అయితే ఈ ఉదయం భద్రతా వలయాన్ని తప్పించుకునేందుకు ఉగ్రవాదులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య భీకరంగా కాల్పులు కొనసాగుతున్నట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. అదనపు బలగాలతో అటవీప్రాంతాన్ని నలువైపులా దిగ్బంధించినట్లు పేర్కొన్నాయి.