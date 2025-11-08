ETV Bharat / bharat

జమ్ముకశ్మీర్​లో భారత ఆర్మీ 'ఆపరేషన్ పింపుల్'- ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు హతం

కుప్వాడా జిల్లాలో ఉగ్రవాదులు, భద్రతా దళాల మధ్య ఎదురు కాల్పులు

Terrorist Killed In Operation Pimple
Representational Image (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Terrorist Killed In Operation Pimple : జమ్ముకశ్మీర్‌లోని కుప్వాడాలో నియంత్రణ రేఖ వెంబడి ఉగ్రవాదుల చొరబాటు ప్రయత్నాన్ని సైన్యం భగ్నం చేసింది. ఈ క్రమంలో జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు హతమైనట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఆ ప్రాంతంలో ఆపరేషన్ ఇంకా కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు.

కుప్వాడాలోని కెరాన్ సెక్టార్‌లో నియంత్రణ రేఖ వెంబడి ఉగ్రవాదులు చొరబాటుకు యత్నిస్తున్నట్టు శుక్రవారం నిఘా వర్గాల నుంచి సమాచారం అందింది. ముష్కరులను అడ్డుకునేందుకు 'ఆపరేషన్ పింపుల్' కింద శుక్రవారం(నవంబర్ 7న భారత్​ ఆర్మీకి చెందిన చినార్ కార్ప్స్ తనిఖీలు నిర్వహించింది. ఈ క్రమంలో శనివారం ఉదయం ఉగ్రవాదులు ఎదురుపడి కాల్పులు జరిపారు. అప్రమత్తమైన సైనికులు ఎదురుకాల్పులు జరపడంతో ఇద్దరు ముష్కరులు హతమయ్యారు. కెరాన్ సెక్టార్‌లో సెర్చ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతున్నట్టు చినార్​ కార్ప్స్​ పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది.

అంతకుముందు నవంబర్ 5న కిష్తివాడ్​ జిల్లా ఛత్రులోని కల్బన్​ అటవీ ప్రాంతంలో ఎన్​కౌంటర్​ జరిగింది. కిష్తివాడ్‌లోని ఛత్రు ప్రాంతంలో ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు కొన్ని నెలలుగా నక్కి ఉన్నట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. ఉగ్రవాదులు నక్కి ఉన్నారనే సమాచారం అందుకున్న వెంటనే భారత సైన్యంలోని వైట్ నైట్ కార్ప్స్, కశ్మీర్ పోలీసుల సంయుక్త బృందాలు ఆరేషన్​ ఛత్రును ప్రారంభించాయి. ఉగ్రవాదులను గుర్తించిన భద్రతా దళాలు వారిని చుట్టుముట్టాయి. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల మధ్య కాల్పులు జరిగాయి.

ఇక జులైలో జమ్ముకశ్మీర్​లో భద్రతా దళాలు చేపట్టిన 'ఆపరేషన్​ మహాదేవ్'లో ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. వారిలో ఒకరు గతేడాది సోనామార్గ్‌ సొరంగం వద్ద ఉగ్రదాడికి పాల్పడిన ఉగ్రవాది. మరొకరు పహల్గాం ఉగ్రదాడి సూత్రధారి సులేమాన్‌ సాహా అలియాస్‌ హషీం ముషాగా గుర్తించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. హర్వాన్‌ ప్రాంతంలో పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో ఉగ్రవాదులు ఉపయోగించిన పరికరాలు వంటి అనుమానాస్పద కమ్యునికేషన్లను బలగాలు గుర్తించాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన బలగాలు ఆపరేషన్‌ మహదేవ్‌ పేరుతో సెర్చ్‌ ఆపరేషన్‌ను చేపట్టాయి. జమ్ముకశ్మీర్‌ పోలీసులు, భారత సైన్యం, సీఆర్పీఎఫ్‌ సంయుక్తంగా ఆపరేషన్​ నిర్వహించాయి. ఈ క్రమంలో 24 రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్‌, 4 పారా కమాండోల బృందాలు ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను గుర్తించాయి. భద్రతా దళాలపైకి ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది ఎదురుకాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో ఆ ముగ్గురిని బలగాలు అంతమెుందించాయి.

కాగా, ఏప్రిల్‌ 22వ తేదీన జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పహల్గాంలో గల ప్రముఖ పర్యటక ప్రాంతమైన బైసరన్‌ లోయ వద్ద ఉగ్రవాదులు మారణహోమానికి పాల్పడ్డారు. పర్యటకులపై అతి సమీపం నుంచి కాల్పులు జరిపారు. 25 మంది పర్యటకులు పొట్టనపెట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. అప్పటి నుంచి భద్రతా దళాలు ఉగ్రవాదుల కోసం ముమ్మర వేట సాగిస్తున్నాయి. లష్కరే తయిబా అనుబంధ సంస్థ ది రెసిస్టెన్స్‌ ఫ్రంట్​కు చెందిన ఉగ్రవాదులు తామే దాడికి పాల్పడినట్లు ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత తమ ప్రకటనను వెనక్కి తీసుకున్నారు. ఈ దాడికి ప్రతీకారంగా సైన్యం ఆపరేషన్​ సిందూర్​ను చేపట్టింది. పాక్​లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై దాడి చేసి ధ్వంసం చేసింది.

TAGGED:

TERRORIST KILLED OPERATION PIMPLE
JAMMU AND KASHMIR ENCOUNTER
KUPWARA ENCOUNTER
OPERATION PIMPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.