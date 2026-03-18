ETV Bharat / bharat

అర్ధరాత్రి ఇంట్లో అగ్నిప్రమాదం- ఏడుగురు సజీవదహనం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 18, 2026 at 8:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Accident in Indore : మధ్యప్రదేశ్‌ ఇందౌర్‌లోని ఓ ఇంట్లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఇంట్లోని ఏడుగురు కుటుంబ సభ్యులు సజీవదహనమయ్యారు. తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో ఆ భవనంలో మంటలు వ్యాపించినట్లు తెలుస్తోంది. చుట్టుపక్కల వారు వెంటనే సహాయక చర్యలను ప్రారంభించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వడంతో పాటు బకెట్లతో నీటిని తీసుకొచ్చి మంటలను ఆర్పేందుకు యత్నించారు. ఐతే అప్పటికే తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. ఇంట్లోని గ్యాస్‌ సిలిండర్లు సైతం పేలడంతో ప్రమాద తీవ్రత మరింత పెరిగింది. ఈ ఘటనలో భవనంతో పాటు అందులోని ఫర్నిచర్‌, ఇంటి ఆవరణలో నిలిపి ఉంచిన కార్లు, బైక్‌లు కూడా దగ్ధమయ్యాయి. భవనం ముందు ఉన్న ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ సైతం పేలిపోవడంతో అక్కడ విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచిపోయింది.

అగ్నిప్రమాదంలో కాలిపోయిన కారు (ETV Bharat)
అగ్నిప్రమాదంలో కాలిపోయిన బైక్​ (ETV Bharat)

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.