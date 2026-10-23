బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో పేలుడు- 8 మంది మృతి!
బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు 8 మంది మరణించినట్లు సమాచారం. మరికొంతమంది తీవ్రంగా గాయపడ్డట్లు తెలుస్తోంది.
Published : October 23, 2026 at 6:47 PM IST
Blast In Firecracker Manufacturing Bihar : బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో శుక్రవారం భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు 8 మంది మరణించినట్లు సమాచారం. మరికొంతమంది తీవ్రంగా గాయపడ్డట్లు తెలుస్తోంది. పేలుడు తీవ్రతకు బాణసంచా ఉన్న ఇల్లు పూర్తిగా దెబ్బతింది. మరోవైపు, ప్రమాదస్థలిలో సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. బిహార్లోని సివాన్ జిల్లా, బర్హరియా బ్లాక్లోని అలంపుర్ గ్రామంలో ఈ ఘటన జరిగింది. బాధిత కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు, ఆర్తనాదాలతో ఆ ప్రాంతంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
బాణసంచా తయారు చేస్తున్న మహమ్మద్ ఆలంఘీర్ మియాన్ ఇంట్లో తొలుత భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. అది కాస్త పెద్ద ఎత్తున పేలుళ్లకు దారితీసింది. అయితే, ప్రమాద సమయంలో ఇంట్లో పెద్దఎత్తున బాణసంచాను నిల్వ ఉండటం వల్ల ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరణించిన వారిలో ఆలంఘీర్ మియాన్ కూడా ఉన్నారు. బాధితుల్లో ఎక్కువమంది ఆయన కుటుంబ సభ్యులేనని సమాచారం. దాదాపు రెండు గంటల పాటు అడపాదడపాగా పేలుళ్లు కొనసాగాయి. పేలుడు తీవ్రతకు ఇంటి ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమై, శిథిలాలు రోడ్డుపై చాలా దూరం వరకు చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన సమీప ప్రజలు తమ ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. అయితే, ఘటనా ప్రాంతంలో నిరంతరం జరుగుతున్న పేలుళ్ల కారణంగా సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతుందని తెలుస్తోంది.
'రెస్క్యూ ఆపరేషన్ పూర్తైన తర్వాత పూర్తివివరాలు తెలుస్తాయి'
ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు ఐదుగురు మరణించినట్లు జిల్లా ఎస్పీ ధ్రువీకరించారు. పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వచ్చిన తర్వాతే మృతులు, గాయపడిన వారి కచ్చితమైన సంఖ్య స్పష్టంగా తెలుస్తుందని చెప్పారు. "బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో జరిగిన పేలుడులో ఐదుగురు మరణించారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ పూర్తైన తర్వాత మృతుల సంఖ్య, పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతం ఘటనా స్థలిలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఘటనపై అన్ని కోణాల్లోనూ విచారణ చేపడతాం" అని సివాన్ ఎస్పీ భరత్ పేర్కొన్నారు.
అంతకుముందు, ప్రమాదస్థలి నుంచి రెండు మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు సదర్ ఎస్డిఓ అశుతోష్ కుమార్ గుప్తా తెలిపారు. మిగిలిన మృతదేహాల కోసం గాలింపు కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు. పేలుడు గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే, సివిల్ సర్జన్ నేతృత్వంలోని ఆరోగ్య శాఖ బృందం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది. క్షతగాత్రులను అంబులెన్స్లో సమీప ఆసుపత్రికి తరలించింది.
ఘటనా స్థలిలో కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక దళాలు, అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు, శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ తెలిపారు. మంటలను ఆర్పేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తోందని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, ప్రమాదానికి అసలు కారణం, మృతుల సంఖ్య తదితర వివరాలు సేకరించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. నిరంతర పేలుళ్ల కారణంగా సహాయక, రెస్క్యూ బృందాలు లోపలికి ప్రవేశించడం కష్టంగా మారిందని పోలీసులు తెలిపారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆ ప్రాంతాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేసినట్లు చెప్పారు. అలాగే, సమీప నివాసులను ఘటనా స్థలం నుంచి ఖాళీ చేయించారు.
సరైన అనుమతులు లేకుండా నడుస్తున్న ఫ్యాక్టరీ
ఇదిలా ఉండగా, సదరు బాణసంచా ఫ్యాక్టరీ లైసెన్సు లేకుండా పనిచేస్తోందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో భద్రతా నియమాలపై తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుంది. అయితే, ఫ్యాక్టరీ లైసెన్సు, దాని కార్యకలాపాల చట్టబద్ధతపై పరిపాలన యంత్రాంగం నుంచి అధికారిక ధ్రువీకరణ ఇంకా రాలేదు.
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