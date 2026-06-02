ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- రెండు బస్సులు ఢీకొని ఏడుగురు మృతి!
గుజరాత్లోని సూరత్లో ఢీకొన్న రెండు బస్సులు- 15 మందికి తీవ్రగాయాలు
Published : June 2, 2026 at 8:43 PM IST
Gujarat Bus Accident Updates : గుజరాత్ రాష్ట్రం, సూరత్ జిల్లాలోని బార్డోలి తహసీల్ పరిధిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. గుజరాత్-మహారాష్ట్ర రహదారిపై రెండు బస్సులు ఢీకొనడంతో ఏడుగురు మరణించగా, మరో 15 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు.
#WATCH | Surat, Gujarat: Seven people have died so far following a road accident involving two buses on the Gujarat-Maharashtra Highway in the Bardoli Tehsil of Surat district: Rajesh Gadhiya (SP, Surat Rural)— ANI (@ANI) June 2, 2026
