ETV Bharat / bharat

ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- రెండు బస్సులు ఢీకొని ఏడుగురు మృతి!

గుజరాత్​లోని సూరత్​లో ఢీకొన్న రెండు బస్సులు- 15 మందికి తీవ్రగాయాలు

Gujarat Bus Accident
Gujarat Bus Accident (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 2, 2026 at 8:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Gujarat Bus Accident Updates : గుజరాత్​ రాష్ట్రం, సూరత్ జిల్లాలోని బార్డోలి తహసీల్​ పరిధిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. గుజరాత్​-మహారాష్ట్ర రహదారిపై రెండు బస్సులు ఢీకొనడంతో ఏడుగురు మరణించగా, మరో 15 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు.

TAGGED:

SEVERAL PEOPLE KILLED IN GUJARAT
GUJARAT BUS ACCIDENT UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.