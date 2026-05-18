ఎంగేజ్​మెంట్​కు వెళ్తుండగా ప్రమాదం- 12 మంది మృతి- 20 మందికిపైగా గాయాలు

ముంబయి-అహ్మదాబాద్ జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం- క్షతగాత్రులను సమీప ఆస్పత్రికి తరలించిన అధికారులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 7:37 PM IST

Road Accident in Maharashtra : మహారాష్ట్రలోని పాల్ఘర్‌ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఓ ట్రక్కు, కంటైనర్‌ ఢీకొని 12 మంది దుర్మరణం చెందారు. 20 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. ముంబయి- అహ్మదాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ఈ ప్రమాదం జరిగింది. నిశ్చితార్థ వేడుకకు హాజరయ్యేందుకు బంధువులు, అతిథులతో ఓ ట్రక్కు ప్రయాణిస్తుండగా వేగంగా వచ్చిన కంటైనర్ దాన్ని ఢీకొట్టింది. ప్రమాదం ధాటికి పలువురు ప్రయాణికులు వాహనాల మధ్య చిక్కుకుపోయారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. వాహనాల కింద చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీశారు. క్షతగాత్రులను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. శుభకార్యానికి వెళ్తుండగా ఊహించని విధంగా జరిగిన ఈ ప్రమాదంతో బాధిత కుటుంబాల్లో విషాదఛాయలు అలుముకొన్నాయి.

