పర్యాటకులతో వెళ్తున్న పడవ బోల్తా- 10 మంది మృతి!
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మథుర జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం- బృందావన్లోని యమునా నదిలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం బోల్తా పడిన పడవ- పడవలో 25 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం
Published : April 10, 2026 at 7:05 PM IST
Tourist Boat Capsize : ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మథుర జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. పర్యాటకులతో వెళ్తున్న పడవ బోల్తా పడటంతో కనీసం 10 మంది మృతి చెందగా, పలువురు గల్లంతయ్యారని అధికారులు తెలిపారు. బృందావన్లోని యమునా నదిలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. గల్లంతైన వారిని కాపాడేందుకు సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. కాగా, పడవలో 25 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే చనిపోయిన వారి మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
STORY | 10 dead, several missing after tourist boat in Mathura capsizes in Yamuna— Press Trust of India (@PTI_News) April 10, 2026
A boat carrying tourists, primarily from Punjab, capsized in the Yamuna in Vrindavan on Friday afternoon, leaving at least 10 people dead and several others missing, officials said.
