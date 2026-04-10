పర్యాటకులతో వెళ్తున్న పడవ బోల్తా- 10 మంది మృతి!

ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని మథుర జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం- బృందావన్‌లోని యమునా నదిలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం బోల్తా పడిన పడవ- పడవలో 25 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 10, 2026 at 7:05 PM IST

Tourist Boat Capsize : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని మథుర జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. పర్యాటకులతో వెళ్తున్న పడవ బోల్తా పడటంతో కనీసం 10 మంది మృతి చెందగా, పలువురు గల్లంతయ్యారని అధికారులు తెలిపారు. బృందావన్‌లోని యమునా నదిలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. గల్లంతైన వారిని కాపాడేందుకు సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. కాగా, పడవలో 25 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే చనిపోయిన వారి మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

