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సిలిండర్‌ పేలి- ముగ్గురు చిన్నారులు సహా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి

సిలిండర్‌ పేలి కుప్పకూలిన రెండంతస్తుల భవనం- తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న మరికొన్ని ఇళ్లు- విచారం వ్యక్తం చేసిన యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్

Cylinder Explosion People Dead
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 6:53 AM IST

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Cylinder Explosion People Dead : ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని మాల్వాన్‌లో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. సిలిండర్‌ పేలి రెండంతస్తుల భవనం కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు చిన్నారులు సహా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందారు. అలాగే మరో ముగ్గురు తీవ్ర గాయాలవడంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు. సురేశ్‌ గుప్తా అనే వ్యక్తి ఇంట్లో వంట చేస్తున్న సమయంలో సిలిండర్ పేలడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అంతే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న మరికొన్ని ఇళ్లు కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ప్రమాదంపై యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల చొప్పున ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించారు.

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PEOPLE KILLED IN CYLINDER EXPLOSION
CYLINDER EXPLOSION PEOPLE DEAD

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