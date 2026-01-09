ETV Bharat / bharat

500 అడుగుల లోయలో పడ్డ బస్సు- 9 మంది మృతి

హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ సిర్మౌర్‌ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- ప్రైవేట్ బస్సు లోయలో పడి 9 మంది మృతి- 40 మందికి పైగా గాయాలు

Bus Accident In Himachal Pradesh
Bus Accident In Himachal Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 6:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bus Accident In Himachal Pradesh : హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ సిర్మౌర్‌ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ ప్రైవేట్ బస్సు లోయలో పడి 9 మంది మృతి చెందారు. 40 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. శిమ్లా నుంచి కుప్వికి వెళ్తున్న బస్సు హరిపుర్‌ధర్‌ దగ్గర అదుపుతప్పి 500 అడుగుల లోయలో పడింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్పందించిన స్థానికులు క్షతగాత్రులను బస్సు లోపల నుంచి బయటకు తీశారు. అనంతరం అక్కడికి చేరుకున్న సహాయక సిబ్బంది గాయపడ్డ వారిని సమీప ఆస్పత్రులకు తరలించారు.

ఈ ఘటనపై హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ సీఎం సుఖ్విందర్‌ సింగ్‌ సుఖు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

TAGGED:

BUS ACCIDENT HIMACHAL PRADESH
BUS ACCIDENT NEWS IN INDIA
BUS ACCIDENT IN HIMACHAL PRADESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.