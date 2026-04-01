ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 8 మంది మహిళా కార్మికులు మృతి

మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం-టెంపో- ట్రక్కు- ఢీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 1, 2026 at 10:18 PM IST

Maharashtra Accident News : మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. బుధవారం సాయంత్రం జల్నా జిల్లాలో నాగ్‌పుర్-ముంబయి ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై టెంపోను ట్రక్కు ఢీకొట్టింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఎనిమిది మంది మహిళా కార్మికులు మృతి చెందినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అయితే, మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై పారిశుధ్య పనులు పూర్తి చేసుకున్న మహిళల బృందం ఇంటికి తిరిగి వెళ్లే క్రమంలో ఈ దుర్ఘటన జరిగినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రమాద సమయంలో టెంపోలో డ్రైవర్‌తో సహా మొత్తం 11 మంది ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

"జాల్నా సమృద్ధి హైవేపై ఈ ప్రమాదం జరిగింది. తమ పని ముగించుకున్న మహిళల బృందం తిరుగు ప్రయాణం కోసం పక్క లేన్‌లో ఉన్నారు. అయితే, మహిళల బృందంతో ఉన్న టెంపోను, లేన్ మార్చిన ఒక ట్రక్కు వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో ఏడుగురు మహిళలు అక్కడికక్కడే. మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిని వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించాం. ప్రమాదానికి కారణమైన ట్రక్కు డ్రైవర్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించాం."
-అజయ్ కుమార్ బన్సల్, జాల్నా ఎస్పీ

కాగా, ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే జల్నా పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని, సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. స్థానిక పౌరులు కూడా సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమై గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, ఆగి ఉన్న టెంపోను ట్రక్కు వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. కాగా, ప్రమాద దాటికి 7 గురు మహిళలు అక్కడికక్కడే చనిపోయారని, మరోకరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అలాగే, టెంపో వాహనం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు అయ్యింది.

కూలీ పని చేసుకుని జీవనం సాగించేవారే!
మృతులు జల్నా తహసీల్‌కు చెందిన వారిగా అధికారులు గుర్తించారు. అల్కబాయి అద్మానే (45), లక్ష్మీబాయి మదన్ (35), మీనా అద్మానే (45), కంచన్ అద్మానే (50), తారాబాయి చౌధరి (60), కడుబాయి మదన్ (55), అలాగే సుమన్ అద్మానే (70)గా గుర్తించారు. ట్రక్కు డ్రైవరును అరెస్టు చేశామని, పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

ప్రమాదంలో 8 మంది మహిళలు చనిపోవడం బాధాకరం : మహారాష్ట్ర సీఎం
మరోవైపు, ఈ దర్ఘటనపై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​ స్పందించారు. ప్రమాద ఘటనపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంఘీభావం తెలిపారు. "ప్రమాదంలో 8 మంది మహిళలు చనిపోవడం బాధాకరం. చనిపోయిన వారి ఆత్మలకు శాంతి కలగాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ కష్ట సమయంలో మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుంది. అలాగే, మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5 లక్షల ఎక్స్​గ్రేషియా ప్రకటిస్తున్నాం. జిల్లా కలెక్టర్, పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ ఘటనా స్థలంలో ఉండి పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు" అని ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​ తెలిపారు.

గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలి : పర్యావరణ శాఖ మంత్రి
ఇదిలా ఉండగా, ప్రమాద ఘటనపై పర్యావరణ శాఖ మంత్రి, జల్నా జిల్లా సంరక్షక మంత్రి పంకజ ముండే కూడా తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. మరోవైపు, శివసేన ఎమ్మెల్యే అర్జున్ ఖోట్కర్ జల్నా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిని చేరుకుని, గాయపడిని పరామర్శించారు. అలాగే, జిల్లా సర్జన్ రాజేంద్ర పాటిల్‌తో చర్చించి, గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్య సహాయం అందించాలని ఆదేశించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందించాలని సూచించారు.

దేశంలోనే అత్యంత అవినీతిపరుడైన సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ : రాహుల్ గాంధీ

న్యాయాధికారులనే నిర్బంధిస్తారా? బంగాల్ ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం

